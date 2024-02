Comment naviguer sur Internet depuis votre Xiaomi de manière totalement privée et anonyme

Mode Incognito ou mode privé, c’est ainsi que l’on appelle la fonctionnalité des navigateurs web qui vous permet de surfer sur le Web sans que le navigateur lui-même ne se souvienne de votre activité. Et voici comment l’activer facilement sur votre téléphone.

Cookies, historiques, traces et empreintes numériques. C’est tout ce que vous laissez à chaque fois que vous naviguez sur Internet depuis votre téléphone, tablette, ordinateur portable, etc. Mais si vous ne voulez pas vous embêter à effacer l’historique de navigation à chaque utilisation du navigateur, vous pouvez effectuer ce simple geste et vous en passer.

Naviguer sur Internet en mode privé sur votre téléphone

Pensé comme une couche de protection supplémentaire, voire d’anonymat, activer le mode Incognito / privé -selon l’appellation du navigateur- ne vous offrira pas le même service qu’un VPN, mais au moins cela vous protégera un peu, surtout si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public.

Que se passe-t-il lorsque vous naviguez en mode privé

Le navigateur ne conserve pas votre historique de navigation, les cookies, les données des sites web ni les informations saisies dans les formulaires sur l’appareil que vous utilisez pour accéder à Internet.

Les fichiers que vous téléchargez et les favoris que vous créez sont conservés.

Votre activité reste visible pour les sites web que vous visitez, votre entreprise ou établissement scolaire, et votre fournisseur d’accès à Internet.

Naviguer en mode privé / incognito sur Google Chrome

Sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable Xiaomi, ouvrez le navigateur Chrome. À droite de la barre d’adresses, appuyez sur l’icône des trois points verticaux. Recherchez l’option « Nouvel onglet de navigation privée ». Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Vérifiez que l’icône d’incognito apparaît en haut à gauche. Si le message « L’application ou votre organisation ne permet pas les captures d’écran » apparaît, ouvrez la page web dans un nouvel onglet Chrome normal.

Vous pouvez basculer entre les onglets de navigation privée et les onglets normaux de Chrome. Vous naviguerez en privé uniquement lorsque vous utiliserez un onglet de navigation privée. Vous pouvez également bloquer les cookies tiers lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre en mode Incognito.

Utiliser un réseau privé virtuel VPN

Un VPN ou réseau privé virtuel est un outil numérique qui redirige votre trafic Internet à travers un tunnel sécurisé, masquant votre adresse IP et chiffrant vos données, les maintenant privées tout en vous protégeant contre d’éventuelles attaques en ligne.

C’est comme une armure qui masque votre adresse IP et ne la révèle pas, pas plus que votre position géographique, vous donnant une nouvelle adresse IP et une nouvelle localisation virtuelle, tout en cachant les vôtres. C’est pourquoi c’est beaucoup plus efficace que le mode Incognito / Privé. Et nous vous recommandons ici les meilleurs VPN, qu’ils soient payants ou gratuits.

Via | Google Support