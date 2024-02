Leçons de design de Xiaomi et comment la voiture SU7 est passée du papier à la route

En une semaine, nous l’aurons en France, physiquement sur le stand de Xiaomi au MWC 2024. Du moins, c’est ce que semblent indiquer les teasers de l’entreprise et les tweets de Lei Jun. La voiture Xiaomi SU7 sera l’un des grands événements de 2024. Mais comme tout, elle a connu une phase de conception élaborée.

Des premières esquisses rappelant des prototypes d’il y a 30 ans jusqu’au design final et à la relation entre l’esthétique et les performances, l’idée de base qui a donné forme au premier véhicule électrique de Xiaomi est la meilleure.

Xiaomi SU7 et la goutte d’eau

« En concevant la carrosserie du #XiaomiSU7, nous avons imaginé souffler une goutte d’eau en apesanteur. C’est ainsi que nous sommes parvenus à cette première ébauche : une surface fluide, le point de départ du langage de conception du SU7″.

Nous savions déjà que la nature avait influencé les éléments esthétiques et fonctionnels de la voiture SU7, tels que les rétroviseurs, le système LiDAR du toit de détection laser, les phares et même les jantes. Mais ce que Lei Jun a révélé ce week-end dernier, c’est que la nature, et plus précisément l’eau, avait déjà servi de point de départ pour le design initial et général du SU7.





Dans cette première ébauche que vous avez ci-dessus, on peut voir les deux premières esquisses de la voiture, puis une ébauche finale dans laquelle presque tous les éléments finaux se trouvent dans leur forme définitive : jantes, phares, poignées de porte et même le LiDAR – bien que les rétroviseurs manquent.

Le point intéressant est que la première esquisse nous a rappelé un prototype de voiture datant de nombreuses années, plus précisément la Peugeot Proxima de 1986, l’un des « concept cars » les plus fous que nous ayons vus dans les années 80 (et pourtant, cette décennie a été marquée par des concepts fous).

When designing the #XiaomiSU7‘s body, we imagined blowing a water droplet in zero gravity. That’s how we came up with this first sketch: a fluid surface, the starting point for the SU7’s design language. pic.twitter.com/e1S8yot5Zn — Lei Jun (@leijun) Février 17, 2024

Design + esthétique + performances

« La surface fluide n’était pas seulement esthétique. Elle était cruciale pour un design aérodynamique. Avec un coefficient de résistance aérodynamique de 0,195, le Xiaomi SU7 prouve que l’attention portée aux détails fait toute la différence ».

Dans une maquette ou une sculpture de voiture, vous pouvez vous concentrer autant que vous le souhaitez sur le design. Mais lorsque vient le moment de le réaliser, le design doit aller de pair – ou être subordonné – aux performances et à la fiabilité. Dans le cas du Xiaomi SU7, la fluidité du design de la carrosserie répond également au concept de performance, contribuant à réduire la résistance au minimum.

The fluid surface wasn’t just about aesthetics. It was crucial for an aerodynamic design. With a drag coefficient of 0.195, the Xiaomi SU7 proves that attention to detail makes all the difference. pic.twitter.com/TWHXoTj5s8 — Lei Jun (@leijun) Février 17, 2024

Et moins de résistance signifie moins d’énergie nécessaire pour se déplacer, ce qui a un impact non seulement sur la vitesse à laquelle la voiture peut aller, mais aussi sur la distance parcourue, car l’autonomie est améliorée en consommant moins d’énergie.

Via | Lei Jun X (Twitter)