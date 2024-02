Ce téléphone Xiaomi est le mien : comment signer et mettre ton nom ou le message que tu veux sur l’écran de verrouillage

MIUI / HyperOS ont toujours caché des centaines de secrets, de fonctionnalités et d’outils qui sont faciles à négliger. Il y a tellement de nouveautés ajoutées chaque année que nous sommes débordés. Et quand on pense qu’on sait déjà tout faire, il y aura toujours plus de fonctions « cachées ».

Certaines sont essentielles à savoir, d’autres sont importantes. Et celle que nous apportons aujourd’hui est plutôt une fonction curieuse et ludique, mais qui peut en dire long sur la personnalité et la façon de penser de quelqu’un.

Signer et mettre votre nom ou le message que vous souhaitez sur l’écran de verrouillage de votre Xiaomi, POCO ou Redmi

Rien ne dit plus sur votre personnalité, vos goûts et votre façon d’être que votre propre téléphone : du fond d’écran à la mélodie de sonnerie, en passant par le son de WhatsApp, le type de clavier, la couleur ou les applications que vous avez installées.

Et même, si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte que l’écran de verrouillage dise ce que vous voulez : d’un juron à une phrase inspirante, un ruban ou votre nom complet. Il vous suffit de décider quel texte placer et de faire ce qui suit :

Comment mettre votre nom sur l’écran de verrouillage de votre Xiaomi