Garantie Xiaomi : comment la demander et contacter la marque en cas de problème.

Avec un écosystème de produits gigantesque, il est parfois difficile de savoir quelle garantie Xiaomi offre pour chaque produit. L’idée générale est que si le produit a été acheté en France – via un distributeur officiel ou autorisé – il bénéficiera toujours d’une garantie officielle.

Mais il y a des nuances. Et les étapes à suivre pour retourner un produit ne sont pas toujours les mêmes que pour demander une réparation, à condition qu’elles répondent aux critères valides. Nous allons maintenant examiner les étapes et les moyens de contacter la marque que vous aurez en cas de problème. Mais d’abord, nous allons résoudre quelques doutes.

Combien d’années de garantie offre Xiaomi?

Il faut distinguer dans ce cas deux délais différents en fonction du fonctionnement du processus de garantie des produits en France. Bien que, pour des raisons pratiques, les utilisateurs doivent les considérer comme une seule période, et depuis la dernière modification de la loi, par le biais du Décret royal-loi 7/2021 publié dans le BOE, le délai de garantie en France, qui affecte bien sûr les produits Xiaomi, est passé de deux à trois ans. Ainsi, la garantie en France est actuellement de trois ans.

Étant donné que le délai de garantie des produits en France a été prolongé, la manière dont les clients doivent la réclamer change également, car elle a toujours été divisée en deux périodes. Dans l’une d’elles, le commerce est directement responsable. Dans l’autre, c’est la marque qui est directement responsable de la réparation ou du remplacement du produit. En cas de modification, le commerce où nous achetons le produit est responsable de la garantie pendant la première année après l’achat, et la marque est responsable des deux années restantes.

Si nous avons acheté directement chez Xiaomi via son site web ou ses boutiques officielles, la marque doit être responsable des trois années complètes de garantie de notre produit. Une autre modification importante de la loi concerne également Xiaomi, car il est maintenant établi que la marque doit fournir des pièces de rechange pendant jusqu’à 10 ans pour les produits qu’elle vend grâce au droit à la réparation.

Comment réclamer à Xiaomi ou retourner un produit?

Nous commençons par rappeler la législation en vigueur. Selon l’article 71 du TRLGDCU (sur la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs), chaque consommateur dispose de 14 jours civils pour exercer son droit de rétractation.

En d’autres termes: si un produit ne répond pas à vos attentes, vous avez le droit légal de le rejeter. Tout d’abord, vous devez contacter la marque, puis suivre ses instructions. Le délai commence à partir de l’instant où vous faites votre achat et le remboursement du produit doit être effectué dans les 14 jours civils suivants maximum (article 76).

Maintenant, comment retourner un article sous garantie ? Si vous l’avez acheté sur Mi.com, vous avez plusieurs options.

Vous pouvez contacter directement le chat d’aide, où un bot vous guidera dans les différentes options. Le chat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 18h.

Vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse service.es@Xiaomi.com

Vous pouvez appeler le service clientèle XIAOMI, au numéro +34 902 220 250 ou au numéro gratuit 900 128 128 (horaires de travail du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h).

Et voici les étapes clés pour qu’un retour soit accepté, selon Xiaomi elle-même:

Demandez le numéro de RMA en contactant le service client MI. Vous recevrez un e-mail avec le numéro de retour prépayé dans les 2 jours ouvrables suivants.

Sauvegardez vos données et supprimez toutes les informations personnelles sur le produit. Cela signifie que vous devez le dissocier de votre compte Xiaomi Cloud ou Google. Ensuite, emballez correctement le produit, rendez-vous au point de dépôt de la Poste le plus proche et remplissez le formulaire qui vous sera fourni.

La Poste enverra le produit au centre de service agréé Xiaomi. Pour éviter l’annulation, vous devez retourner l’appareil dans les 30 jours suivant la réception de l’étiquette de transport. Finalement, le centre de service agréé Xiaomi traitera la demande de retour une fois le produit reçu et remboursera le prix initialement payé.

Comment réparer un produit Xiaomi?

Et que se passe-t-il en cas de panne ou de dysfonctionnement d’un produit ? Dans ce cas, une réparation sera nécessaire. Si le produit est sous garantie, vous avez plusieurs options :

Si le produit a été acheté en store, vous devrez vous rendre dans le Mi Store ou le PPP Store correspondant ou dans le store le plus proche.

Ou contactez le service d’assistance technique de Xiaomi en ligne de chaque pays. Depuis la France, le numéro de contact est le 900 128 12. Ils vous fourniront plus d’informations à ce sujet.