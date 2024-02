Depuis que j’ai une montre intelligente Xiaomi, je ne manque aucun appel : voici comment la configurer pour y répondre depuis votre poignet

Sûrement beaucoup d’entre vous qui nous lisez quotidiennement ont une smartwatch de Xiaomi à votre poignet. Certains modèles proposés par la marque dans notre pays ont la possibilité de répondre aux appels sans avoir besoin du téléphone grâce au haut-parleur et au microphone incorporés à l’arrière, mais tous les utilisateurs ne savent pas comment le configurer correctement pour en profiter.

En réalité, c’est une question que nous rencontrons relativement souvent sur les forums officiels de Xiaomi, donc dans cet article, nous allons vous montrer la bonne façon de configurer cette fonctionnalité pour qu’elle s’exécute sur votre smartwatch, une configuration assez simple à réaliser et qui ne vous prendra que quelques secondes.

Comment configurer une montre Xiaomi pour pouvoir répondre aux appels

Comme nous l’avons dit, toutes les montres Xiaomi vendues aujourd’hui ne disposent pas de cette fonctionnalité, mais au moins elles peuvent vous avertir des appels que vous recevez pour y répondre sur votre téléphone. Ce qui nous intéresse dans ce billet, c’est de configurer les appels pour ceux qui le permettent, alors voyons comment nous pouvons le faire facilement.

Tout d’abord, comme il se doit, vous devez télécharger l’application Mi Fitness sur votre téléphone car sans elle, il n’est pas possible de synchroniser votre téléphone avec la montre. Une fois que vous l’avez fait et que vous avez connecté les deux via Bluetooth, voici les étapes à suivre: