Comprendre les cycles de charge de la batterie sur ton Xiaomi : Définition et Méthode pour évaluer leur nombre

Depuis un certain temps déjà, il semble que les batteries de tous les téléphones mobiles se soient stabilisées entre 4 500 et 5 000 mAh. Cela n’est pas nécessairement mauvais, car des sociétés comme Xiaomi se sont concentrées sur l’amélioration des technologies liées à la charge des batteries.

Maintenant, avec des vitesses de charge aussi élevées que les 120 W du Redmi Note 11 Pro ou les 210 W qui sont arrivés avec le Redmi Note 12 Explorer, le défi consiste à ce que les batteries résistent aux températures et tiennent le coup avec le temps, et c’est là que les cycles de charge entrent en jeu.

Qu’est-ce que les cycles de charge de votre téléphone Xiaomi ?

Quand ces vitesses de charge très élevées ont commencé à se standardiser, tant Xiaomi que d’autres marques ont dû créer une « mesure universelle » pour que les utilisateurs puissent savoir comment la charge rapide affectait la durée de vie de la batterie.

C’est ainsi que nous avons commencé à entendre parler des cycles de charge. Un cycle de charge équivaut à charger notre téléphone Xiaomi de 0% à 100%. Chaque fois que nous le chargeons de 0% jusqu’à ce que la batterie soit pleine, cela est considéré comme un cycle de charge complet.

Ainsi, les laboratoires qui évaluent les capacités de charge des nouveaux terminaux ont une mesure standard pour savoir combien de cycles de charge les batteries peuvent supporter, et vous pouvez aussi savoir combien de cycles votre téléphone Xiaomi a effectués.

Comment savoir combien de cycles de charge a effectué votre téléphone Xiaomi ?

D’après les données obtenues d’un Xiaomi 12 Pro, lorsque cet appareil atteint les 800 cycles, la batterie est dégradée d’environ 20%. Il est donc important de savoir combien de cycles de charge a effectué votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO, et d’agir en conséquence pour éviter une dégradation plus rapide.

Heureusement, MIUI 14 dispose d’un réglage secret permettant de vérifier ces données, et pour cela vous devez faire ce qui suit :

Ouvrez l’application « Téléphone » et composez # * # 6485 # * # *

Un menu avec toutes les informations sur la batterie apparaîtra.

Ce menu secret vous donne beaucoup de données sur la batterie, mais les plus importantes sont le MB_ 06, qui vous donne des informations sur l’état général de la batterie (si c’est bon ou pas); et le MF_ 02, qui vous informe sur le nombre de cycles de charge que votre téléphone Xiaomi a effectués.

Si vous avez entre 200 et 500 cycles de charge, la batterie est encore en bon état, et votre appareil devrait avoir entre 6 mois et un an d’ancienneté. Si vous dépassez les 500 cycles de charge, cela signifie que la batterie de votre téléphone Xiaomi commence à se dégrader, et s’il a moins de deux ans, il est conseillé de prendre des mesures pour préserver la batterie.

Comment préserver la batterie de votre téléphone Xiaomi ?

Que vous ayez dépassé les 500 cycles de charge ou non, il est toujours bon de prendre soin de la batterie, et pour cela nous avons certains conseils que vous pouvez suivre. Ainsi, vous parviendrez à faire durer votre téléphone Xiaomi plus longtemps et à éviter une dégradation aussi rapide de la batterie.

Essayez toujours d’utiliser des chargeurs plus lents. La charge rapide est ce qui dégrade le plus la batterie.

Débranchez le téléphone de la prise lorsque la batterie atteint environ 80%.

Évitez autant que possible la charge sans fil, car c’est la moins efficace de toutes.

En suivant ces conseils, vous pourrez prolonger la durée de vie de votre téléphone Xiaomi, et ainsi en profiter pendant plus longtemps, tout en préservant la batterie, car avec le temps, votre appareil durera moins longtemps en raison de sa dégradation.