Des anneaux de Saturne aux gouttes d’eau : Comment la nature a inspiré Xiaomi pour chaque élément spectaculaire de la conception de sa voiture SU7

La conception d’une voiture, chaque élément, chaque habitacle, n’est jamais laissée au hasard. Et si vous êtes Xiaomi et que vous concevez votre premier véhicule, celui qui sera la pièce maîtresse de votre stratégie d’entreprise, chaque partie de celui-ci a une signification et une inspiration. Et dans le cas du SU7, même le LiDAR sur le toit est suggéré par la mère Nature.

Dans un post sur Weibo, le réseau social chinois où Xiaomi a plusieurs comptes, dont un dédié à sa voiture, les ingénieurs ont révélé et détaillé dans un article d’où proviennent certaines idées du design extérieur de la voiture.

Xiaomi SU7, inspiré par la nature

LiDAR, un caillou dans la rivière

Une des caractéristiques les plus remarquables du Xiaomi SU7 est le système propriétaire Xiaomi Pilot, une technologie de conduite autonome développée par la société. La voiture est équipée d’un système LiDAR laser sur le toit pour la reconnaissance et la détection de l’environnement, de onze caméras haute définition, de trois radars à ondes millimétriques, et de douze radars ultrasoniques sur le modèle Xiaomi SU7 Max.

Les concepteurs du SU7 ont déclaré lors du processus de conception :

« Nous nous sommes inspirés de la nature pour rendre le design général plus intuitif et, en même temps, réduire considérablement la résistance au vent. Lorsque nous avons vu un caillou se balancer naturellement dans une rivière, il avait formé l’état fluide parfait pour minimiser la résistance de l’écoulement de l’eau. Cette forme naturelle nous a inspirés pour concevoir le LiDAR du toit. »

Le résultat est un LiDAR qui ressemble à « un caillou bien poli », avec une forme lisse et arrondie qui réduit énormément la résistance au vent et s’intègre naturellement au toit de la voiture.

Rétroviseurs : une goutte d’eau





Le design des rétroviseurs a également été inspiré par la nature, en prenant l’esthétique d’une goutte d’eau comme noyau de son design. Associé à l’idée générale du design de la carrosserie, les pieds des rétroviseurs pendent et le design sans bordure les fait ressembler à une « goutte d’eau suspendue à côté de la voiture, pleine de zen ».

Ce design réduit également de 20% la surface exposée au vent, tout en maintenant une visibilité identique, ce qui réduit efficacement la résistance au vent de 2 points supplémentaires.

Phares : gouttes d’eau qui gouttent





« Les phares d’une voiture sont comme les yeux d’un être humain, ils devraient avoir un charme divin. »

Après suffisamment de recherches, Xiaomi a conçu les phares en forme de goutte d’eau, avec tout le design de ceux-ci comme un seul, semblable à une « goutte d’eau qui goutte naturellement ». Cela reflète également le langage de design de la voiture dans son ensemble, cherchant une esthétique visuelle douce et tout aussi efficace pour réduire la résistance au vent.

En ce qui concerne la conception des feux, « nous avons utilisé les feux de circulation diurne, alignés comme un signal de division, pour diviser l’ensemble en quatre zones, avec les feux de croisement parfaitement alignés en haut et en bas, avec l’apparence d’une règle, caractéristique de la marque ».

Feux arrière de Saturne





« Dans la conception des feux arrière, nous avons cherché une inspiration unique et profonde, et nous avons finalement porté notre regard sur l’immensité de l’univers. »

L’élément le plus exotique en termes d’inspiration est rien de moins que la planète Saturne et ses anneaux, qui sont à l’origine du feu arrière en forme d’anneau. Pour cela, « nous avons utilisé 360 LED Super Red de 632 nm pour former une bande de 2,48 m de longueur, chacune donnant à la lumière arrière en halo des effets lumineux extraordinaires ». Cette température de couleur super rouge fait non seulement ressortir la lumière arrière en halo dans l’obscurité, mais elle « lui confère également une aura mystérieuse et élégante ».





Le design interne du feu arrière est également unique, car il se compose d’un halo principal et de trois halos gradués, stratifiés et tridimensionnels. Il peut également être reconnu d’un coup d’œil dans la circulation, ce qui améliore grandement la visibilité de la voiture la nuit et la sécurité de la conduite.

Roue en fleur de prunier





« Nous croyons toujours que les designs de roues différents peuvent donner à une voiture des caractéristiques de caractère différentes. »

Les roues du Xiaomi SU7 adoptent le design sportif classique à cinq branches, avec les branches s’étendant vers l’extérieur avec force, donnant à toute la voiture un bon support tout en transmettant « une sorte de tension visuelle qui fleurit du centre vers l’extérieur. Les cinq délicates pointes en forme d’étoile représentent notre beau désir des étoiles et de la mer. Nous avons trouvé un nom simple et facile à retenir basé sur la forme finale : Plum Blossom Wheel ».

Source | Xiaomi Weibo