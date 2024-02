Cela fait longtemps que mes écouteurs Xiaomi ne s’éteignent pas lorsque je suis dans la rue : voici comment je vérifie la batterie restante avant de partir.

Vous avez sûrement essayé à plusieurs reprises de savoir combien de batterie il vous reste sur vos écouteurs sans fil, mais vous n’avez aucune idée de comment le vérifier. Nous-mêmes avons été dans cette situation à plusieurs reprises, mais grâce aux multiples options offertes par nos téléphones Xiaomi, cela ne sera pas difficile à connaître.

C’est pourquoi dans cet article, nous allons vous montrer toutes les façons de vérifier combien de batterie il vous reste sur vos écouteurs. Bien sûr, si vous avez un modèle vendu par Xiaomi, cela sera beaucoup plus facile, mais si vous avez un modèle d’une autre marque, c’est aussi assez facile à vérifier.

Comment vérifier la batterie des écouteurs Xiaomi

Comme nous l’avons mentionné, il existe différentes façons de vérifier combien de batterie il vous reste sur vos écouteurs depuis un téléphone Xiaomi, surtout si vous avez un modèle de la marque elle-même. En effet, ce type de produit est doté d’une fenêtre contextuelle qui s’affiche lorsque nous les connectons au téléphone, et nous pouvons vérifier la batterie de chaque écouteur ainsi que du boîtier séparément.

De plus, si vous téléchargez l’application Xiaomi Earbuds et connectez les écouteurs via Bluetooth, vous pourrez également connaître ces informations et configurer de nombreux autres paramètres, il est donc recommandé de l’avoir installée sur votre smartphone pour tout ajuster selon vos préférences personnelles.

Cependant, si vous n’utilisez pas des écouteurs Xiaomi, la manière la plus simple de connaître la batterie restante de ceux-ci est de vous rendre dans les paramètres Bluetooth de votre appareil. Juste en dessous du nom, vous trouverez le pourcentage restant du modèle connecté, ce qui vous donnera une idée si vous devez les charger ou non.

Par ailleurs, généralement, l’étui de chargement des écouteurs est équipé d’une petite DEL qui s’allume en rouge lorsque le pourcentage restant de la batterie est inférieur à 20%, il peut donc également être une excellente façon de vérifier en un coup d’œil si vous avez suffisamment de batterie pour les utiliser pendant une journée entière.