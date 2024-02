Comment réaccorder les chaînes de la TDT sur votre téléviseur Xiaomi

Le prochain 14 février, non seulement la Saint-Valentin aura lieu, mais dans le monde de la télévision, un nouveau ‘blackout TDT’ se produira, et un particulièrement douloureux. Il est temps de réaccorder les chaînes TDT sur votre téléviseur Xiaomi.

Il y a des pays dont les chaînes diffusent en 4K HDR. Au Japon, toujours une décennie en avance en termes de technologie, ils ont des contenus en 8K depuis 2018. Mais en France, où les choses vont toujours lentement, et de fait, il y a encore des chaînes qui diffusent non pas en HD, mais en SD , c’est-à-dire en résolutions inférieures à 720p.

Le black-out TDT, comment cela m’affecte-t-il

Annoncé par le gouvernement espagnol dans le BOE en 2023 et dans l’idée d’améliorer et de standardiser la qualité d’image des chaînes de télévision, de nos jours, pratiquement tous les foyers qui possèdent une télévision ont une télévision HD, et regarder des chaînes en SD laisse un flou dans l’image que vous voyez lorsque vous mettez un DVD sans redimensionner. Le black-out intervient pour corriger cela, et toute chaîne diffusant du contenu en SD – en France, surtout les chaînes locales – cessera d’être visible et accordée à partir du 14 février prochain, à moins de mettre à jour leurs équipements de diffusion.

Par conséquent, si vous avez encore une télévision avec un décodeur TDT standard, vous devrez mettre à jour votre équipement vétéran . Mais si vous avez une télévision qui diffuse au moins en 1080p ou 720p et dispose d’un décodeur TDT HD intégré, alors vous n’avez pas à vous inquiéter.

Un conseil que nous vous donnons est de régler à nouveau les chaînes de votre téléviseur Xiaomi juste le même jour, le 14, le mercredi prochain, afin que lorsque le black-out se produira, la grille de votre téléviseur ordonne les chaînes qui continuent de diffuser et celles qui ont cessé de le faire.

Regardez-vous la télévision via un fournisseur comme Orange, Vodafone, ou des applications comme Mi TV+ ou Tivify? Alors vous n’aurez pas non plus à vous inquiéter, ces fournisseurs de services réorganiseront la grille sur les décodeurs ou les plateformes, vous n’aurez rien à faire.

Comment régler à nouveau les chaînes TDT sur votre téléviseur Xiaomi