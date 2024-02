Dans ton Xiaomi, il y a un mode de concentration caché, tout comme sur iPhone : voici comment l’activer sur HyperOS.

Les téléphones mobiles ont de nombreux avantages et bénéfices pour notre vie quotidienne, mais ils ne sont pas très utiles lorsque nous avons besoin de nous concentrer. Lorsque nous ne recevons pas de notification d’e-mail, il s’agit peut-être d’une application de messagerie, ou peut-être d’une notification indiquant qu’il y a un tweet en attente. Mais pas d’inquiétude, car en utilisant une application tierce gratuite, nous pouvons débloquer un menu caché auquel nous ne pouvons pas accéder normalement. Un mode qui nous permettra de nous concentrer autant que nous le souhaitons.

Ce « mode concentration » émule celui qui est arrivé dans le monde mobile via iOS et est présent à la fois dans MIUI 14 et HyperOS. Pour y accéder, nous aurons besoin d’une application externe, bien sûr, car le mode est caché dans le code du système. Mais pas d’inquiétude, car nous n’avons pas besoin de modifier quoi que ce soit sur notre Xiaomi, il suffit d’installer l’application et d’y accéder lorsque nous avons besoin de passer du temps sans distractions ni notifications de notre téléphone.

Comment fonctionne le mode concentration de MIUI et HyperOS

Le mode concentration de Xiaomi pour ses systèmes d’exploitation désactive virtuellement tout ce qui pourrait nous distraire sur le téléphone. Il ressemble beaucoup à un mode avion, mais il ne coupe pas les communications du téléphone, il nous évite simplement les désagréments. Avec le mode concentration de Xiaomi, nous ne recevons plus de notifications de toutes sortes, elles sont automatiquement mises en silence, mais il a également une autre caractéristique assez intéressante.

Imaginons que nous avons besoin non seulement de mettre notre téléphone en silence, mais aussi d’empêcher son utilisation. Parce que nous nous tournons toujours vers les jeux, nous faisons défiler sans fin les réseaux sociaux ou nous regardons mille et une photos sur Instagram, ou des vidéos TikTok. Le mode concentration évitera cela. Pendant le temps que nous fixons, le téléphone ne nous permettra de faire rien d’autre que de le laisser sur la table. C’est un mode très utile lorsque nous étudions, par exemple, ou lorsque nos enfants ont leur heure d’étude, ainsi que pour nous concentrer sur le visionnage de films à la maison ou au cinéma, ou lorsque nous sommes avec des amis. Nous éviterons toute tentation de regarder le téléphone, car il ne nous permettra pas de l’utiliser.

Voici comment activer le mode concentration sur MIUI 13, MIUI 14 et HyperOS

La première étape consistera à utiliser l’application tierce dont nous avons besoin pour faire apparaître le mode concentration caché dans le système d’exploitation. Cette application est Activity, et elle est assez utile pour localiser tous ces interrupteurs du système d’exploitation. Dans notre cas particulier, sur HyperOS, mais elle fonctionne également parfaitement sur MIUI 14 et d’autres versions antérieures. Ainsi, la première étape consistera à installer Activity Launcher, qui est disponible gratuitement et sans publicité sur Google Play Store.

Avec Activity Launcher téléchargé sur notre Xiaomi, nous l’exécutons et suivons les étapes que nous vous indiquons ci-dessous :

En haut d’Activity Launcher, nous trouverons l’option « Faire une recherche » . Nous ne vous recommandons pas de naviguer une par une parmi toutes les options proposées par l’application, bien que cela puisse vous servir à vous familiariser avec de nombreuses fonctions cachées du système d’exploitation.

. Nous ne vous recommandons pas de naviguer une par une parmi toutes les options proposées par l’application, bien que cela puisse vous servir à vous familiariser avec de nombreuses fonctions cachées du système d’exploitation. Dans le champ de recherche d’Activity Launcher, nous entrerons un texte spécifique pour localiser un paramètre spécifique. Ce texte est ‘ UsageStatsMain ‘. Vous n’avez pas besoin de respecter la casse, mais vous devriez voir une option appelée ‘ usagestats.UsageStatsMainActivity ‘.

‘. Vous n’avez pas besoin de respecter la casse, mais vous devriez voir une option appelée ‘ ‘. Nous cliquons sur cette option, puis cliquons à nouveau sur ‘ Accepter ‘. C’est l’autorisation que nous donnons au mode concentration pour s’ouvrir.

‘. C’est l’autorisation que nous donnons au mode concentration pour s’ouvrir. Une fois que nous sommes dans le mode concentration, nous verrons qu’il nous propose trois options prédéfinies pour que le téléphone ne nous dérange pas. 30 minutes, 60 minutes et 90 minutes. En appuyant sur le bouton ‘+’, nous pouvons configurer le temps nécessaire s’il ne figure pas dans la liste. Vous pouvez d’abord essayer avec ‘Appuyez pour essayer (1 minute)’ si vous voulez vous assurer que le mode fonctionne.

si vous voulez vous assurer que le mode fonctionne. Une fois que nous avons choisi le temps, nous cliquons sur ‘Activer le mode concentration‘, puis nous devrons cliquer à nouveau sur ‘Activer‘ lorsque nous aurons donné la première autorisation.

Si nous avons tout fait correctement, notre Xiaomi deviendra « bête » pendant la durée indiquée. Sur l’écran, nous ne verrons qu’une illustration d’une poupée en méditation et nous ne pourrons rien faire d’autre avec elle que de passer des appels d’urgence. Ni ouvrir d’applications, ni répondre à des notifications, ni revenir à l’écran d’accueil. Jusqu’à ce que le décompte arrive à sa fin, notre téléphone ne nous distraira plus et ne nous permettra pas de le faire. Du moins pas avec lui, bien sûr. Très utile.

Êtes-vous accro à regarder constamment votre téléphone ?

Quand le mode concentration de Xiaomi nous permettra de réutiliser le téléphone, nous verrons à l’écran quelques petites statistiques. Nous verrons le temps pendant lequel le téléphone a été concentré et nous verrons, attention à cela, le nombre de fois où nous avons allumé l’écran. Ainsi, nous pourrons savoir à quel point nous sommes accro à notre téléphone. Peut-être que ce mode concentration est utile pour « jouer » à réussir à avoir des sessions sans allumer l’écran. Pourrez-vous y arriver ?