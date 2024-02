Adieu à Alexa et Google Assistant : vous pouvez maintenant utiliser ChatGPT comme votre assistant sur votre téléphone portable Xiaomi, voici comment l’activer

Il n’y a personne qui nie que ChapGPT ait fait sensation depuis plusieurs mois déjà, mais il est de plus en plus intégré dans notre quotidien. Les gars d’OpenAI ont récemment lancé un nouvel outil qui nous permettra d’utiliser un assistant vocal à la manière de Google Assistant ou Alexa accessible en un seul clic.

Dans ce post, nous allons vous montrer comment le configurer correctement, quel que soit le téléphone Xiaomi que vous utilisez au quotidien, et le placer aussi près que possible, car utiliser cet assistant vocal va maximiser les capacités de notre appareil pour générer du contenu avec la plus grande précision possible.

Voici comment configurer ChatGPT comme votre assistant vocal préféré sur votre téléphone Xiaomi

Comme nous l’avons mentionné, ChatGPT vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité qui nous permettra d’utiliser cette intelligence artificielle comme un assistant vocal normal, le tout en étant accessible en un simple clic directement depuis la barre de notifications de notre appareil Android.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, une fois que nous avons installé l’application de ChatGPT sur notre téléphone et que nous nous sommes connectés, un nouveau réglage apparaîtra dans la barre de notifications, qui est en réalité un accès direct à l’assistant vocal intégré à l’application. Si nous cliquons dessus, nous serons redirigés directement vers l’assistant sans avoir à entrer dans l’application.

Une fois que nous aurons cliqué dessus, une interface assez similaire à celle que nous trouvons dans d’autres assistants tels que Google Assistant s’ouvrira et nous pourrons indiquer au service ce que nous voulons créer ou consulter directement dans ChatGPT. Si nous voulons tout voir par écrit, il suffit d’entrer dans l’application par la suite et de consulter tout le contenu généré à partir de notre requête.

Sans aucun doute, nous pensons que cette fonction est extrêmement utile et rendra l’assistant vocal de notre téléphone bien meilleur par rapport à d’autres services que nous utilisions habituellement. En réalité, nous pensons que ChatGPT peut très bien compléter tout ce que propose Google Assistant ou Alexa, nous vous recommandons donc d’essayer cette nouvelle fonction pour l’intégrer dans votre utilisation quotidienne.

Téléchargement | ChatGPT Android