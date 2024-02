Qu’est-ce que sont les ampoules intelligentes et comment fonctionnent-elles

​​Dans ce guide, je vais tout vous expliquer sur les ampoules intelligentes. Je vais vous montrer ce qu’elles sont, les différents types qui existent et comment elles fonctionnent.

Une ampoule intelligente de la marque Yeelight

Il existe de nombreux modèles d’ampoules intelligentes sur le marché. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un produit assez répandu, tout le monde ne sait pas exactement ce qu’elles sont et comment ces dispositifs fonctionnent. Dans ce guide, je vais vous expliquer tout ce qu’il faut savoir sur ce produit qui se fait peu à peu une place dans de nombreuses maisons d’utilisateurs.

Les prochains paragraphes contiennent des informations qui vous aideront à mieux comprendre quel est l’objectif d’une ampoule intelligente, quelles utilisations pratiques vous pouvez en faire, et dans quelles catégories elles sont classées.

Qu’est-ce qu’une ampoule intelligente

Comment fonctionnent les ampoules intelligentes : 6 aspects à vérifier

Qu’est-ce qu’une ampoule intelligente

Une ampoule intelligente est une ampoule qui, en plus d’avoir un état d’allumage ou d’extinction, permet à l’utilisateur de gérer l’éclairage de manière avancée. Nous classons dans cette catégorie de produits domotiques les ampoules qui permettent, entre autres choses, de programmer l’allumage, d’être contrôlées depuis des appareils externes ou d’appliquer des automatisations.

En plus de ces caractéristiques, les ampoules intelligentes disposent de certains paramètres supplémentaires, tels que le réglage de la température, passant d’une lumière chaude à une lumière froide et vice-versa, ainsi que la sélection avancée des couleurs. Il est vrai que toutes les ampoules intelligentes n’offrent pas cette possibilité, mais il est souvent courant de trouver des modèles qui prennent en charge le réglage avancé de l’éclairage et de la couleur émise.

Dans la section suivante, nous parlerons un peu des caractéristiques qui nous permettent de classer les différents modèles d’ampoules intelligentes disponibles sur le marché. Cependant, avant cela, je tiens à vous suggérer quelques façons d’en tirer parti dans votre quotidien :

Allumage à distance de l’éclairage . Parfois, vous n’êtes pas à la maison, mais vous voulez que les autres pensent que vous y êtes. Avec une ampoule intelligente correctement configurée, vous pourrez allumer certaines zones de votre habitation depuis votre téléphone portable, même si vous n’êtes pas connecté au réseau local.

. Parfois, vous n’êtes pas à la maison, mais vous voulez que les autres pensent que vous y êtes. Avec une ampoule intelligente correctement configurée, vous pourrez allumer certaines zones de votre habitation depuis votre téléphone portable, même si vous n’êtes pas connecté au réseau local. Scénarios lumineux . Avec ce type d’éclairage, il est plus facile de créer des scènes ou des motifs lumineux pour certains moments de la journée. Par exemple, vous pouvez configurer des couleurs douces ou moins intenses pour regarder un film ou une série. De plus, il est généralement facile d’associer ces scénarios à des commandes vocales d’Alexa ou de Google Home.

. Avec ce type d’éclairage, il est plus facile de créer des scènes ou des motifs lumineux pour certains moments de la journée. Par exemple, vous pouvez configurer des couleurs douces ou moins intenses pour regarder un film ou une série. De plus, il est généralement facile d’associer ces scénarios à des commandes vocales d’Alexa ou de Google Home. Réveil . Selon la configuration prise en charge par l’ampoule intelligente, il est possible de l’utiliser comme réveil. Certaines marques disposent de cette fonctionnalité, qui augmente progressivement l’éclairage d’une pièce jusqu’à ce qu’il soit si élevé que vous vous réveillez. Une autre option plus radicale est de programmer l’allumage à une puissance variable à une heure donnée.

. Selon la configuration prise en charge par l’ampoule intelligente, il est possible de l’utiliser comme réveil. Certaines marques disposent de cette fonctionnalité, qui augmente progressivement l’éclairage d’une pièce jusqu’à ce qu’il soit si élevé que vous vous réveillez. Une autre option plus radicale est de programmer l’allumage à une puissance variable à une heure donnée. Éclairage de jardin. Tout comme n’importe quelle autre ampoule, une ampoule intelligente peut être placée dans des lampes d’extérieur. Cela vous permet de créer des scènes, d’automatiser l’allumage à une certaine heure où en cas de détection de présence, ou d’éteindre les lumières à un moment précis de la nuit.

Comme vous pouvez le voir, les possibilités offertes par les ampoules intelligentes sont nombreuses. En réalité, la seule limite est votre imagination et les caractéristiques techniques du dispositif lui-même. En ce qui concerne ces dernières, quels sont les différents types d’ampoules intelligentes qui existent ? Voyons comment nous pouvons les classer.

Comment fonctionnent les ampoules intelligentes : 6 aspects à vérifier

Peu importe que l’on parle d’ampoules intelligentes Xiaomi ou d’une autre marque : chacune a ses propres caractéristiques. Voyons quelques-uns des aspects qui déterminent le fonctionnement d’une ampoule intelligente et ce à quoi vous devez faire attention lors de l’achat.

Puissance et luminosité

Les ampoules intelligentes varient en puissance, mesurée en watts (W), et en luminosité, mesurée en lumens (lm). La puissance traditionnelle peut varier, mais il faut se souvenir que les ampoules LED intelligentes offrent une meilleure efficacité énergétique. Les watts indiquent la consommation, tandis que les lumens révèlent l’intensité lumineuse. Il est essentiel de trouver un équilibre entre ces deux variables pour choisir l’ampoule adaptée à vos besoins d’éclairage.

Couleur de la lumière

Comme je l’ai expliqué précédemment, la capacité d’ajuster la température et la couleur de la lumière distingue les ampoules intelligentes des ampoules traditionnelles. La température de couleur, mesurée en kelvins (K), définit la chaleur ou la froideur de la lumière. De plus, ces ampoules peuvent offrir une large gamme de couleurs, permettant de personnaliser l’atmosphère en fonction des préférences ou des situations. Avant d’acheter l’un de ces produits, il est important de vérifier ces aspects techniques.

En ce qui concerne la température de lumière, cette liste simple peut vous aider à choisir. Bien sûr, elle est exprimée en kelvins (K) et est simplement indicative :

Lumière chaude : (2200-3300 K)

Lumière neutre : (3300-4500 K)

Lumière froide : (4500-6500 K)

Fonctions intelligentes

Les ampoules intelligentes ne se contentent pas d’éclairer, elles offrent également des fonctionnalités avancées. Programmation horaire, contrôle à distance via des applications, intégration avec des assistants vocaux et la capacité de synchronisation avec d’autres appareils sont des caractéristiques qui font la différence avec ce type de produits. Ces fonctions ajoutent confort et efficacité énergétique à votre maison, mais il est important de connaître en détail ce que chaque ampoule offre avant de l’acheter.

Type de connexion sans fil

La connectivité sans fil est essentielle pour les ampoules intelligentes. Le WiFi est le type de connexion le plus courant, permettant le contrôle à distance. Cependant, l’inclusion de nombreuses ampoules WiFi dans le réseau peut le saturer et réduire ses performances. C’est pourquoi des normes comme Matter améliorent l’interopérabilité entre les appareils, même avec Matter Casting, une alternative ouverte à AirPlay et Google Cast.

Une autre chose que vous devez vérifier est si les ampoules que vous allez acheter nécessitent des hubs propriétaires, des dispositifs qui font office d’intermédiaires. Ce n’est pas une décision anodine, car elle affecte la stabilité, l’intégration et la sécurité du système d’éclairage intelligent.

Facteur de forme

Il existe des ampoules intelligentes de toutes formes et tailles. Des ampoules classiques aux bandes LED, en passant par les spots et les grosses ampoules. Chacune remplit un objectif spécifique. La polyvalence en matière de design (form factor) permet une intégration dans différents environnements, offrant plus d’options esthétiques et fonctionnelles.

Douille

Enfin, la compatibilité avec différentes douilles et connecteurs est essentielle lors du choix des ampoules intelligentes. Des douilles telles que E26, E27, GU10 et autres sont courantes, assurant l’adaptabilité à une large gamme de luminaires. En connaissant à l’avance le type de douille nécessaire, vous pourrez facilement installer et utiliser les ampoules intelligentes choisies.