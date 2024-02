Comment créer votre propre Funko Pop! personnalisé avec IA

Voulez-vous avoir votre propre Funko Pop! personnalisé? Nous vous montrons comment le créer avec une IA.

Funko créé avec IA.

Les Funko Pop! sont l’un des jouets les plus populaires ces dernières années, et pas uniquement parce qu’ils plaisent aux enfants. De nombreux adultes se lancent également dans l’achat de ces figurines, souvent inspirées de films ou de séries. Et je suis sûr que si vous êtes fan d’eux, vous avez rêvé un jour d’avoir votre propre Funko personnalisé, quelque chose que vous pouvez maintenant obtenir grâce à l’Intelligence Artificielle (IA).

Évidemment, vous ne pourrez pas avoir une figurine en 3D, mais seulement une image de celle-ci, que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux ou utiliser comme photo de profil. Mais cela peut vous donner une idée de à quoi vous ressembleriez si vous étiez célèbre et créiez des jouets à votre effigie.

Étapes pour créer votre propre Funko avec IA

Il existe plusieurs options pour créer votre propre Funko à l’aide de l’Intelligence Artificielle, mais certaines nécessitent des outils payants. C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous montrer comment le faire en utilisant Copilot, l’outil d’IA de Microsoft, qui a l’avantage d’être totalement gratuit. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Microsoft (il peut s’agir du même compte que celui que vous utilisez pour votre courrier Outlook) et un peu d’imagination.

Pour commencer à créer votre Funko, vous devrez vous rendre sur le site de Copilot. Bien que vous puissiez commencer à dialoguer directement avec l’IA, pour créer des images, vous devrez vous connecter, nous vous recommandons donc de le faire avant d’écrire votre invite.

Maintenant, vous verrez qu’au bas de l’écran, un espace apparaît où l’IA vous demande si elle peut vous aider en quoi que ce soit. C’est là que vous devrez écrire l’invite dans laquelle vous demanderez à l’IA de créer votre propre Funko. Bien que vous puissiez faire preuve d’imagination et apporter de légères variations, nous avons utilisé l’invite suivante :

Dessinez une figurine Funko où apparaît un homme/une femme nommé(e) « (Votre nom) », et avec le numéro (le numéro que vous voulez) sur la boîte. La figurine a les cheveux (décrivez votre couleur, leur longueur et leur type) et elle porte (les vêtements que vous souhaitez que le Funko porte). Rendu 3D.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter quelques détails supplémentaires. Vous pouvez ajouter des informations sur la couleur de la peau, indiquer si vous voulez que la figurine ait une barbe, qu’elle soit accompagnée d’un animal de compagnie, qu’elle porte un accessoire… Votre imagination est la limite.

Une fois que vous avez écrit l’invite avec votre description, il vous suffit de cliquer sur l’icône avec la flèche pour l’envoyer. En quelques secondes, l’IA créera quatre images en suivant les instructions que vous lui avez données.

Si l’une de ces images correspond à ce que vous vouliez, il vous suffit de cliquer dessus et vous serez redirigé vers l’outil de création d’images de Microsoft. Une fois là-bas, cliquez sur le bouton Télécharger pour enregistrer l’image sur votre appareil, puis partagez-la avec d’autres utilisateurs.

Si le résultat ne vous convainc pas totalement, vous pouvez toujours modifier légèrement l’invite et l’envoyer à nouveau jusqu’à obtenir le résultat souhaité.

Autres tendances d’images avec IA

La création de figurines Funko Pop! avec l’Intelligence Artificielle n’est qu’une des dernières tendances utilisant cette technologie que nous avons pu observer ces derniers mois sur les réseaux sociaux.

Probablement la plus notable a été la création d’affiches de films de style Pixar. L’invite pour cela est très similaire à la précédente, mais il suffit d’indiquer que nous voulons une image au style Pixar au lieu d’un Funko. Il existe également des technologies qui nous permettent de transformer directement une photo en dessin Pixar de manière rapide et facile.

Cette tendance a été un véritable phénomène sur les réseaux sociaux ces derniers mois, et il y a encore de nombreux utilisateurs qui ont des images Pixar comme photo de profil. On a cru que celle des Funko allait être une tendance aussi populaire, mais en réalité, bien qu’elle ait eu du succès, elle n’a pas atteint ce niveau.

Il y a également eu une tendance assez notable où nous utilisions l’Intelligence Artificielle pour voir à quoi nous ressemblerions si nous étions du sexe opposé, ou si nous étions beaucoup plus âgés ou plus jeunes, avec des images simulant que nous sommes enfants ou personnes âgées.

Une autre tendance qui a également été très populaire ces dernières années est celle des images avec des messages cachés. Il s’agit d’une photo qui, à première vue, nous montre un paysage ou une image relativement ouverte. Mais si nous regardons de plus près, nous pouvons voir que les éléments qui y apparaissent forment un mot. Bien sûr, cette situation où il y a des mots en arrière-plan ne s’est jamais produite, mais a été créée spécifiquement grâce à l’IA.

Les IA de création d’images et la controverse

Bien qu’à première vue, ces outils de création d’images à l’aide de l’Intelligence Artificielle puissent sembler un divertissement innocent, la réalité est qu’ils ne sont pas exempts de controverse. La viralisation, il y a quelques mois, de certaines images du pape François a ouvert le débat sur l’utilisation de l’IA pour modifier les images de personnes réelles. Taylor Swift a récemment été l’une des dernières personnalités célèbres à faire l’objet de la falsification d’images utilisant son image.

De plus, de nombreux artistes pensent également que ce type d’outils peut sérieusement nuire à leur travail. Tout d’abord, de nombreux médias et institutions ont arrêté de recruter des artistes pour les remplacer par l’intelligence artificielle, ce qui fait que les créateurs perdent leur gagne-pain. Et même lorsque nous les utilisons simplement pour le divertissement, comme dans le cas des Funko Pop!, nous entraînons les outils d’IA, ce qui leur permet de s’améliorer en utilisant le travail d’autres artistes qui ne reçoivent aucune rémunération pour cela.