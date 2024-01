Fintonic : comment ça fonctionne et les principaux avantages d’utiliser cette application pour votre gestion financière

On te explique les détails de fonctionnement de Fintonic et comment tu peux bénéficier de ses services

Fintonic est l’une des applications de gestion financière les plus populaires en France

Gérer tes finances par le biais d’applications peut s’avérer beaucoup plus utile et pratique que les méthodes habituelles. En réalité, l’un des services les plus populaires est précisément Fintonic, dont le fonctionnement et les avantages ont convaincu de nombreux utilisateurs que cette application est idéale pour gérer leurs finances. En réalité, si tu veux en savoir plus sur Fintonic, nous t’en parlons sur Netcost-security.fr.

Qu’est-ce que Fintonic et à quoi ça sert

Fintonic est l’une des applications de gestion financière les plus connues aujourd’hui. Cela est en partie dû à ses investissements publicitaires depuis sa création en France, très fréquents dans les médias. Ils ont ainsi présenté un service alors très peu exploré : celui des applications gratuites qui t’aident à surveiller et à contrôler tes revenus et tes dépenses avec plus de précision, en synchronisant tes comptes bancaires dans une seule interface.

Ceci serait l’utilisation principale de Fintonic et c’est pourquoi ils sont devenus plus connus, bien qu’au fil du temps ils se soient ouverts à de nouveaux services, tels que l’offre de crédits ou de prêts, permettant aux utilisateurs de demander des prêts allant de 1 000 euros à 50 000 euros, selon leurs besoins et les exigences de Fintonic. Ils proposent également des investissements dans des comptes rémunérés, des services d’assurance non propriétaires et leur outil célèbre FinScore pour évaluer ta solvabilité.

Comment utiliser cette application

Fintonic, en tant que l’une des rares fintech nées en France, s’est efforcée dès le début d’offrir une utilisabilité claire, simple et accessible à l’utilisateur moyen. De plus, elle a des accords avec la plupart des banques opérant dans notre pays, ce qui permet une plus grande compatibilité avec les services qu’elle offre en termes de synchronisation des données bancaires de chaque entité. De plus, si tu veux te lancer dans de petits investissements, ses comptes rémunérés peuvent être une option très attrayante.

Elle propose également des services de financement associés à d’autres stores, comme le marketplace d’Amazon, ce qui t’ouvrira de nouvelles options de financement si tu souhaites explorer ce domaine. De plus, Fintonic dispose également d’un outil curieux, FinScore, qui évalue la santé de tes comptes en tenant compte de tes revenus et de la tendance de tes dépenses, t’aidant ainsi à gérer ton argent de manière plus efficace.

En ce qui concerne la section des prêts, bien qu’il s’agisse de quelque chose de facile à traiter, il implique de respecter certains critères qui varient en fonction de la viabilité économique de l’utilisateur, du FinScore mentionné précédemment ou du risque dudit prêt. Ainsi, selon les études de la société et surtout le montant d’argent que tu demandes, le TAEG appliqué peut varier de 6,99% à 19,95%. De même, son comparateur d’assurances te permettra également de trouver des types d’assurance adaptés à tes besoins.

Sécurité sur Fintonic

Fintonic, en tant qu’application financière, est totalement sécurisée et tu peux faire confiance à la fiabilité de son service. Elle a été fondée en France et compte plus de dix ans d’expérience, ce qui en réalité l’une des fintech les plus anciennes dans le secteur financier numérique. De plus, son service, que ce soit comme optimiseur de finances ou pour offrir une ligne de crédit, dispose de toutes les garanties nécessaires dans notre pays pour protéger ses produits et services, garanties qui sont soutenues par les institutions.

Fintonic bénéficie de chiffrements de sécurité sophistiqués qui protègent les utilisateurs de la même manière que les banques traditionnelles et les néobanques, et les données personnelles collectées par l’application sont traitées conformément à toutes les réglementations actuellement en vigueur dans l’Union européenne. Par conséquent, si tu envisages de franchir le pas en téléchargeant une application financière et que Fintonic est l’une de tes favorites, n’hésite pas à essayer son service et à découvrir s’il correspond à tes intérêts.

Télécharge Fintonic sur le Google Play Store

Il existe de nombreuses applications de gestion financière aujourd’hui, donc si tu veux explorer d’autres alternatives, n’hésite pas à le faire pour choisir le service qui correspond le mieux à tes besoins. Dans ce cas, nous t’avons parlé de Fintonic, mais il existe des marques comme Wallet, MoneyHero, SplitWise ou Mint, entre autres, qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs finances.