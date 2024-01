Comment configurer Streamlabs OBS à partir de zéro et étape par étape

Voulez-vous vous lancer dans le monde du streaming? Apprenez à configurer StreamLabs OBS pour maximiser la qualité de vos diffusions

Illustration d’une fille faisant du streaming d’un jeu vidéo

Avez-vous déjà pensé à vous lancer dans le monde du streaming? Alors l’un des programmes que vous devriez avoir sur votre ordinateur est Streamlabs OBS. Il s’agit d’un logiciel gratuit et open source conçu pour nous permettre de diffuser facilement nos parties sur différentes plateformes telles que Twitch, Facebook ou YouTube, afin de partager avec les autres ce à quoi nous jouons.

Il dispose de quelques fonctionnalités intéressantes, telles que le comptage des spectateurs, la détection automatique des jeux ou le contrôle de chat intégré. Mais avant de commencer à diffuser, nous devons le configurer, et c’est ce que nous allons vous montrer étape par étape.

Installer StreamLabs

La première étape pour pouvoir utiliser ce programme est évidemment de le télécharger. Pour cela, vous devrez accéder au lien suivant:

Télécharger Streamlabs

Sur ce site, nous devrons choisir la version compatible avec notre système d’exploitation. Ensuite, nous ouvrirons le fichier et lancerons l’installation. Ensuite, nous devrons nous connecter au service avec lequel nous voulons diffuser (YouTube, Twitch, Facebook, etc.). Ensuite, nous devrons choisir le microphone, le thème et la caméra, puis sélectionner un abonnement gratuit ou payant.

Bien que nous puissions souscrire à une version payante pour obtenir certaines fonctionnalités supplémentaires, la réalité est que la version gratuite est généralement suffisante. Et n’oubliez pas que vous pouvez utiliser votre téléphone Android comme webcam ou microphone pour votre ordinateur.

Configuration des paramètres

Lorsque nous commençons à utiliser Streamlabs, nous pouvons être tentés d’augmenter les paramètres au maximum. Cependant, cela peut poser des problèmes si le matériel de notre ordinateur n’a pas la capacité suffisante pour le supporter. Pour éviter ce type de problèmes, il est recommandé d’utiliser la fonction appelée Optimisation automatique, qui détecte à la fois le matériel et la connexion Internet dont nous disposons, et effectue les réglages en fonction de cela.

Pour l’utiliser, en bas à gauche, nous devons cliquer sur l’icône en forme de roue dentée, qui nous donnera accès au menu des paramètres. Dans l’onglet Général, nous devrons faire défiler vers le bas jusqu’à trouver Lancer l’optimisation automatique. En cliquant sur cette option, le programme se configurera automatiquement en fonction de nos caractéristiques.

Si vous préférez configurer manuellement le programme, vous pourrez également le faire dans ce même menu des paramètres.

Configurer les sources

Avec la configuration que nous avons préparée, nous pouvons commencer à diffuser. Cependant, il est recommandé de configurer au moins les sources avant de commencer à diffuser. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous pourrons toujours le faire en cours de diffusion ou utiliser la configuration par défaut, mais il est préférable que notre diffusion soit prête selon nos préférences avant de commencer.

Pour cela, nous devrons ouvrir l’Éditeur, qui se trouve en haut à gauche. Nous verrons que dans cet éditeur, plusieurs onglets apparaissent, parmi lesquels nous devrons accéder à Sources, puis cliquer sur l’icône +. Ensuite, nous choisirons Périphérique de capture vidéo. En cliquant sur Ajouter une source, nous pourrons choisir la caméra que nous voulons utiliser, les FPS, la résolution, le format vidéo, la plage de couleurs, le buffer et la sortie audio. Une fois que tout est configuré, nous n’aurons plus qu’à cliquer sur le bouton Fermer et nous serons prêts à commencer à diffuser.

Changer le design

Un des aspects que Streamlabs nous permet de personnaliser est le design de la diffusion que nous allons afficher. Pour cela, nous devrons cliquer sur le bouton Éditeur de design, représenté par quatre carrés. Une fois dans ce menu, nous aurons accès à 8 styles de design prédéfinis. La première chose que nous devrons faire est de choisir celui qui nous plaît le plus. Mais si nous voulons créer un design entièrement personnalisé, il suffit de glisser et déposer les onglets que nous voulons pour qu’ils correspondent à ce que nous avons en tête.

Le design final que vous créez manuellement offre des options pratiquement infinies, donc le résultat final sera entièrement à votre goût.

Ajouter des thèmes

Une fonctionnalité très intéressante que nous pouvons trouver dans Streamlabs est les thèmes. Il s’agit de designs prédéfinis pour nos diffusions, afin d’avoir une présentation cohérente sans avoir à passer du temps à le configurer à partir de zéro.

Pour changer notre thème, il suffit de cliquer sur l’icône Thèmes dans la barre latérale, puis sur Scène. Ensuite, nous choisirons l’un des thèmes qui apparaissent à l’écran central, et nous cliquerons sur Installer le thème. Avec cela, le thème que nous voulons sera prêt à être utilisé dans nos diffusions.

Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de ne pas utiliser de thèmes et de créer votre propre diffusion selon vos goûts, mais la réalité est que la variété de thèmes est si grande qu’il sera difficile de ne pas en trouver un qui convienne à vos besoins et qui facilite grandement votre travail.

Démarrer une diffusion

Une fois que nous avons entièrement configuré notre diffusion, il est temps de commencer à diffuser. Pour cela, la première étape consistera à cliquer sur le bouton Démarrer la diffusion en direct, qui apparaîtra en bas à droite.

Ensuite, nous devrons ajouter à notre diffusion un titre, une description, une miniature… selon le type de diffusion que nous avons choisi, les options à compléter changeront, bien qu’elles soient toujours similaires.

Enfin, nous devrons simplement cliquer sur Confirmer et Démarrer. À partir de ce moment, nous diffuserons en direct. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un programme très facile à utiliser et assez intuitif. Ces deux qualités, ainsi que le fait qu’il est totalement gratuit, font de Streamlabs l’une des meilleures options pour vous lancer dans le monde du streaming.