Tout sur les néobanques : comment elles fonctionnent, leur fiabilité, avantages et bien plus

Si vous voulez connaître les bases d’une néobanque, nous vous l’expliquerons sur Netcost-security.fr

Le monde des néobanques, l’une des tendances actuelles dans le secteur bancaire, n’a cessé de croître ces dernières années. Cependant, il est compréhensible qu’en face des grandes entités qui sont parmi nous depuis plus d’un siècle, il soit plus difficile de faire confiance à certaines de ces nouvelles sociétés. C’est pourquoi nous éclairerons les néobanques sur Netcost-security.fr. Si vous voulez tout savoir sur les néobanques, nous vous expliquons quelques détails sur ces entités.

Qu’est-ce qu’une néobanque

Bien que le terme « néobanque » puisse sembler très futuriste, les néobanques sont en essence ces institutions bancaires qui n’ont pas de bureau physique. En d’autres termes, ce sont des banques et des établissements de monnaie électronique 100% numériques, dont la gestion, les produits et les affaires sont menés via Internet. Plusieurs de ces néobanques sont apparues en France et sont maintenant une option de plus en plus populaire auprès des clients.

Certaines de ces néobanques sont BNext, Revolut, Orange Bank, Wise, MyInvestor, N26, Monese ou Qonto, entre beaucoup d’autres. Il s’agit de la nouvelle banque, avec une approche beaucoup plus moderne, transparente, et avec des transactions et des produits axés sur les générations les plus numériques, bien que en réalité, toute personne qui sait naviguer facilement sur Internet peut être cliente d’une néobanque sans problème majeur.

Avantages et inconvénients par rapport aux banques traditionnelles

Les néobanques peuvent offrir des avantages très intéressants pour les personnes qui réalisent la plupart de leurs transactions de manière entièrement virtuelle. Par exemple, elles offrent généralement beaucoup plus de facilités pour opérer dans le monde de la blockchain et moins de barrières pour le marché des cryptomonnaies, en plus d’avoir des frais moins élevés que les banques traditionnelles. Elles proposent également une large couverture pour les transferts internationaux et permettent généralement des paiements dans différentes devises sans frais supplémentaires.

De plus, elles ont souvent des campagnes d’acquisition attrayantes, comme celle de BNext lorsqu’elle est entrée sur le marché espagnol en 2019. Mais leurs avantages ne s’arrêtent pas là, car selon la néobanque que vous consultez, chacune aura des produits et des avantages uniques par rapport à sa concurrence, ce qui permet de choisir l’établissement dont les intérêts sont le plus en adéquation avec les vôtres.

Cependant, toute médaille a son revers. Parmi les inconvénients des néobanques, on peut citer les aspects négatifs liés au fait que le commerce soit 100% en ligne. Comme il est logique pour une fintech, le contact en personne est exclu, de même que les transactions via des distributeurs dans plusieurs néobanques. En réalité, pour déposer de l’argent liquide, vous devrez le faire sur un compte traditionnel et, à partir de ce compte, effectuer le transfert vers votre compte néobanque.

Ils ont aussi d’autres aspects négatifs, comme l’incompatibilité de certains néobanques avec Bizum et le fait que certains d’entre eux n’autorisent pas la domiciliation des factures. Comme on peut le voir, tout n’est pas avantageux dans une néobanque, donc si vous avez souvent besoin de manipuler de l’argent liquide et que vous n’avez pas besoin de services autres que ceux traditionnels, cela pourrait ne pas être l’option la plus pratique pour vous.

Les néobanques sont-elles fiables ?

Oui. Tous les services qu’elles proposent sont dûment encadrés par la loi, elles ont donc la même fiabilité qu’une banque traditionnelle. Cependant, il est important de prendre en compte un facteur important lors du choix d’une néobanque en particulier : si vous voulez une banque entièrement fonctionnelle et non une institution de monnaie électronique, vous devrez vérifier que votre néobanque d’intérêt dispose de la licence correspondante.

Mais ne vous inquiétez pas, car elles sont toutes honnêtes et ne dissimulent rien à cet égard. La transparence étant l’une des principales caractéristiques des néobanques, vous n’aurez aucune difficulté à savoir quelles néobanques agissent en tant qu’établissements bancaires agréés et quelles néobanques ne sont que des institutions de monnaie électronique. Il est important de le garder à l’esprit car, bien que le client ait toujours des garanties, elles sont également régies par des règles différentes.

Fonctionnement de ce type de banques

La plupart des néobanques, sur la base de leur fonctionnement, sont généralement similaires aux banques traditionnelles. Cependant, il faut vérifier les détails de chacune d’entre elles pour s’assurer que la néobanque que vous souhaitez choisir fonctionne comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous recherchez une néobanque offrant des fonctionnalités traditionnelles, vous ne choisirez pas la même néobanque qu’une personne intéressée par le trading de cryptomonnaies, ou qu’une autre personne recherchant des investissements financiers en bourse ou dans des produits financiers.

Ainsi, il est essentiel que le client soit toujours bien informé sur les services de chaque néobanque avant d’en choisir une. De plus, il est également recommandé de conserver un compte traditionnel pour effectuer des opérations courantes normales, telles que le dépôt d’argent liquide, la domiciliation de factures ou d’allocations, ou le paiement d’impôts avec Bizum ou d’autres méthodes plus traditionnelles.