Regarder la télévision allemande à l’étranger : Voici comment faire

Une soirée détente devant la télévision pendant les vacances à l’étranger semble attrayante ? Une loi de l’Union européenne permet en théorie un accès généralisé aux services de médias en ligne et de streaming dans toute l’Europe. Mais en pratique, de nombreux contenus sont malheureusement bloqués si vous n’utilisez pas un VPN. Nous vous montrons ici si un VPN gratuit suffit ou si vous devriez en payer un.

Comment puis-je regarder la télévision allemande à l’étranger?

Vous voulez ne pas manquer le « Dschungelcamp » même pendant vos vacances au ski ? Alors vous avez différentes possibilités : Vous pouvez recevoir la télévision allemande par satellite, via les médias en ligne ou les services de streaming en direct.

Télévision via les médias en ligne et les services de streaming

Grâce à la directive de l’UE sur la portabilité des contenus en ligne, vous pouvez également utiliser de nombreux services de streaming en ligne allemands dans l’UE pour lesquels vous payez à domicile ou qui sont disponibles gratuitement. Des plateformes comme Zattoo, Joyn ou les médiathèques des chaînes publiques proposent des contenus avec des restrictions d’un pays à l’autre.

Les médiathèques de l’ARD, de la ZDF et d’autres chaînes publiques proposent de nombreux contenus également gratuits et sans inscription à l’intérieur de l’Europe, les médiathèques des chaînes privées demandent cependant parfois de payer pour cela.

La médiathèque refuse certains contenus.

Les différents fournisseurs de télévision en streaming tels que Zattoo ou Waipu.tv facturent également des frais pour la fourniture de leurs services, mais ils sont résiliables mensuellement et ne représentent donc pas une dépense permanente. Joyn (pour le groupe Pro7-Sat1) ou RTL+ (pour le groupe RTL) peuvent être utilisés gratuitement dans leur version de base, mais ne proposent qu’une programmation très limitée.

Mais attention : Pour pouvoir utiliser un service, vous devez souvent créer votre compte avant les vacances pour vous assurer d’avoir une adresse IP allemande lors de votre inscription.

Tout comme pour la télévision par satellite, sur laquelle nous reviendrons plus tard, cette solution ne fonctionne pas bien en dehors de l’Europe et vous avez besoin d’un VPN pour pouvoir quand même utiliser les services. Même dans l’UE, il peut être utile d’utiliser un VPN si vous voulez être sûr de pouvoir regarder votre émission préférée.

Regarder la télévision allemande avec un VPN

« VPN » signifie « Virtual Private Network ». Lorsque vous utilisez un service VPN, tout votre trafic de données est redirigé via un autre serveur, de sorte que le serveur du site Web ne montre plus votre adresse IP d’origine, mais celle du serveur intermédiaire. Si ce serveur VPN se trouve en Allemagne, le site Web est donc trompé en pensant que vous êtes également en Allemagne.

Lorsque vous utilisez un VPN, il ne devrait donc en théorie y avoir aucune différence par rapport à l’offre en Allemagne. « En théorie ».

Regarder la télévision allemande avec un VPN gratuit

Contrairement aux VPN payants, les VPN gratuits sont souvent plus lents et présentent des restrictions en termes de volume de données et d’emplacement des serveurs. Par exemple, Proton-VPN et Atlas VPN offrent un volume de données illimité, mais dans leur version gratuite, ils n’ont pas de serveur en Allemagne et ne vous aident donc pas dans ce cas.

D’autres fournisseurs ont bien des serveurs en Allemagne, mais leur volume de données est tellement limité qu’il suffit pour un seul programme, mais pas si vous avez beaucoup de contenu sur votre liste de médias à regarder.

Le fournisseur hide.me offre un volume de données illimité et une adresse IP allemande, mais sa vitesse est limitée.

Regarder la télévision allemande avec un VPN payant

Les VPN premium tels que NordVPN, ExpressVPN ou CyberGhost offrent des vitesses supérieures, plus d’emplacements de serveurs et une meilleure protection des données. Pour un streaming régulier et fiable de contenus TV allemands à l’étranger, ces services payants sont souvent le meilleur choix.

Les prix commencent à 2 euros par mois et presque tous les services sont résiliables mensuellement, vous n’avez donc pas à vous engager de manière permanente. De plus, de nombreux fournisseurs offrent une période d’essai gratuite, qui est suffisamment longue pour couvrir vos vacances.

RTL plus ohne VPN

RTL Plus mit VPN

Comment utiliser un VPN?

Sur un ordinateur portable, vous utilisez un VPN comme suit :

Téléchargez et installez le logiciel VPN souhaité. Démarrer l’application. Sélectionnez un emplacement de serveur en Allemagne. Connectez-vous à ce serveur. Ouvrez votre navigateur Web préféré et accédez au service de streaming allemand souhaité.

Sur un Fire TV :

Installez l’application VPN via le magasin d’applications Amazon sur votre Fire TV. Lancez l’application et connectez-vous. Sélectionnez un serveur en Allemagne et connectez-vous. Lancez maintenant l’application de streaming de votre choix et regardez des contenus allemands.

Sur une Smart TV :

Certaines Smart TV prennent en charge les applications VPN via le magasin d’appareils. Installez l’application VPN souhaitée. Lancez l’application VPN et connectez-vous. Connectez-vous à un serveur allemand. Ouvrez l’application du service de streaming et regardez des chaînes de télévision allemandes.

VPN sur une télévision

Est-il légal de regarder la télévision via un VPN ?

L’utilisation d’un VPN est légale. Cependant, il se peut que les fournisseurs de services de streaming n’autorisent pas l’utilisation d’un VPN pour contourner ce qu’on appelle le géoblocage.

Il est donc recommandé de vérifier les conditions d’utilisation des services de streaming avant d’utiliser un VPN. Les conditions générales devraient fournir des informations sur l’autorisation ou non de l’utilisation d’un VPN.

Avant de regarder des contenus TV allemands via un VPN, veuillez lire attentivement les conditions d’utilisation du fournisseur respectif. La situation juridique concernant l’utilisation d’un VPN et l’accès à des contenus provenant de différents pays est complexe et peut changer. Il est important de comprendre que la responsabilité incombe en fin de compte à l’utilisateur, donc à vous-même.

Chaînes de télévision allemandes via satellite

Si vous avez un appartement de vacances avec une antenne parabolique ou si votre téléviseur d’hôtel vous montre des chaînes allemandes, c’est la solution optimale. Le programme de télévision apparaît directement sur le téléviseur, aucune technologie supplémentaire ou connaissance technique n’est nécessaire.

Cependant, dans ce cas, les chaînes privées sont souvent cryptées et ne peuvent être reçues gratuitement que via un service payant – il est donc conseillé de demander à l’avance quelles chaînes allemandes vous pouvez regarder.

Les chaînes de télévision allemandes sont principalement diffusées via le satellite Astra, Hotbird ne propose que quelques chaînes. Cependant, ces deux satellites sont principalement reçus en Europe, et lors d’un voyage en camping-car à travers les États-Unis, la télévision par satellite n’est pas une option utile.