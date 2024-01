Scientifiques découvrent la clé du vieillissement : voici comment ils vont le combattre

Les tests sur les souris ont été assez fructueux

Le vieillissement est l’un des grands domaines de recherche actuels

Il existe des dizaines d’études qui cherchent à ralentir activement le vieillissement. Des études qui soulignent que le vieillissement est plus rapide dans les grandes villes à des analyses approfondies qui cherchent à suspendre la vie. La vieillesse est un processus inhérent à la vie elle-même et survient dans des situations aussi naturelles qu’inévitables. Cependant, dans une espèce comme la nôtre, avec des cycles de vie courts, la tentative de surmonter ce type de problèmes a conduit de nombreux chercheurs à se concentrer sur ce sujet. Maintenant, il semble qu’un chercheur ait découvert la clé pour ralentir le vieillissement.

Mettre un frein au vieillissement

Une équipe de chercheurs du laboratoire Cold Spring Harbor, à New York, a publié un article dans Nature Aging sur l’utilisation de cellules T CAR pour retarder le vieillissement. Ces cellules sont couramment utilisées dans le traitement du cancer, mais dans ce cas, elles ont été utilisées pour cibler les cellules sénescents qui contribuent au vieillissement et aux maladies liées à la vieillesse. L’étude parle d’un traitement chez des souris âgées et de ses résultats, car elles ont montré un meilleur métabolisme et une meilleure tolérance à l’exercice après leur application. De leur côté, les souris jeunes ont vieilli plus lentement et ont été protégées contre les maladies liées à l’âge, telles que l’obésité et le diabète, tout au long de leur vie.

Les cellules T sont essentielles au système immunitaire, agissant comme des cellules tueuses contre les pathogènes ou servant de support à la production d’anticorps. Modifiées avec des cellules T CAR, ces cellules T reconnaissent et détruisent les cellules cancéreuses en se liant à des récepteurs d’antigènes chimériques (CAR) spécifiques aux cellules cancéreuses. Cependant, il semble maintenant qu’elles puissent également avoir une capacité fondamentale à ralentir le vieillissement.

Les chercheurs ont reprogrammé les cellules T CAR pour attaquer les cellules vieillissantes. Les cellules sénescents, qui ont cessé de se diviser mais ne meurent pas, libèrent des produits chimiques qui causent de l’inflammation. Avec l’âge, ces cellules s’accumulent, entraînant une inflammation chronique et des maladies liées à l’âge telles que celles mentionnées précédemment. Ainsi, ces cellules T CAR attaqueraient les cellules de ce type et il a été démontré que cela permettait aux souris d’améliorer considérablement leur métabolisme et leur santé générale, ce qui, comme nous l’avons vu, pouvait également s’appliquer à celles qui étaient déjà dans des phases de vieillissement avancées.

Comme c’est habituel dans ce genre d’études, il est important de souligner que ce sont des tests sur des souris et que les tests sur les humains ou des développements supplémentaires de la recherche pourraient finir par montrer des résultats non concluants et tomber à l’eau. Cependant, cela reste un processus assez intéressant qui pourrait ouvrir une voie de recherche s’avérant clé à l’avenir.

