Activer ce simple paramètre sur votre téléphone Xiaomi vous protégera contre les possibles virus

Comme vous le savez sûrement, le phishing et les escroqueries sont monnaie courante, et les criminels trouvent de plus en plus de moyens élaborés d’accéder à nos données. Heureusement, de nombreuses entreprises continuent de travailler à ajouter de nouvelles couches de sécurité pour rendre notre téléphone aussi sûr que possible, et souvent, activer ces options peut nous sauver de tomber dans le piège.

C’est précisément de cela que nous allons vous parler dans cet article, car nous allons nous concentrer sur vous montrer une configuration que Google nous propose directement lorsque nous utilisons ses services, qui sera essentielle pour éviter les escroqueries potentielles via des applications telles que Gmail ou Chrome, nous vous recommandons donc vivement de l’activer sur votre téléphone Xiaomi.

Voici comment fonctionne la sécurité renforcée mise en place par Google sur ses services

Dans ce cas, nous allons vous parler d’une option appelée « Navigation sécurisée améliorée » que vous pourrez trouver dans les paramètres de votre compte Google, peu importe le téléphone que vous utilisez. Comme le spécifie Google lui-même, cela est spécifiquement conçu pour nous offrir une protection plus proactive contre les sites Web, les téléchargements et les extensions dangereux.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, si vous utilisez un téléphone Xiaomi, vous devez simplement accéder à la section « Google » que vous trouverez dans les paramètres et cliquer sur « Gérer votre compte Google ». Dans cette configuration, vous trouverez de nombreuses options pour protéger votre compte, mais celle qui nous intéresse cette fois-ci est la « Navigation sécurisée améliorée ».

Grâce à l’activation de ce paramètre, notre téléphone Xiaomi sera beaucoup plus protégé lorsque nous utilisons des applications telles que Gmail ou Google Chrome, car le système nous avertira si le site auquel nous accédons est dangereux pour notre sécurité ou non. Comme toujours, cela ne garantit pas que nous éviterons l’arnaque, mais au moins nous avons une couche de sécurité supplémentaire pour en être plus conscients.