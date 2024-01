Comment mettre à jour votre Xiaomi de MIUI 13 à MIUI 14

La nouveauté actuelle est HyperOS, la nouvelle couche de personnalisation pour tout l’écosystème Xiaomi. Et dans le cas des téléphones, elle est basée sur la dernière version d’Android. Mais il y a des modèles Xiaomi, POCO et Redmi qui n’ont pas encore reçu la mise à jour de MIUI 14 vers HyperOS. Et même des modèles dont les utilisateurs n’ont pas encore pensé à mettre à jour et qui fonctionnent encore sous Xiaomi 13.

Avec MIUI 14 comme dernière version et presque à 100% sûr de ne pas voir MIUI 15, si votre smartphone fonctionne toujours sous MIUI 13, vous devriez mettre à jour vers MIUI 14, surtout pour des raisons de sécurité et pour avoir les fonctionnalités les plus récentes. Et, avec un peu de chance, si cela fait partie de la feuille de route de Xiaomi, vous finirez par avoir HyperOS dans quelques semaines/mois.

De MIUI 13 à MIUI 14 : forcer la mise à jour

Passons à la méthode la plus simple, bien que ce soit en réalité un processus effectué par le téléphone lui-même à intervalles réguliers. En cherchant la mise à jour manuellement, vous vous assurez que la mise à jour sera installée dès qu’elle sera disponible. Pour cela :

Débloquez ou allumez le téléphone et ouvrez les Paramètres – la façon la plus rapide est de faire glisser votre doigt de haut en bas sur le côté droit de l’écran pour ouvrir le menu des fonctions, puis appuyez sur l’engrenage en forme de diamant à côté de l’heure. Ouvrez le premier réglage, A propos du téléphone. Appuyez sur l’icône de MIUI 13. Dans l’écran qui s’ouvre, juste en dessous, vous avez Vérifier les mises à jour.

Généralement, en appuyant sur ce bouton, MIUI vous indique s’il y a des patchs en attente d’application. Mais il arrive parfois que, malgré l’appui, la couche de personnalisation vous dise « qu’il n’y a pas de mises à jour disponibles ». Est-ce vrai ? Eh bien, cela peut être vrai ou faux, car il y a un moyen de le vérifier :

Sur la même page de MIUI 13 où il vous a dit qu’il n’y avait pas de mises à jour disponibles, appuyez sur l’icône des trois points verticaux dans le coin supérieur droit. Parmi les options qui s’ouvrent, choisissez Télécharger le dernier package. Si le téléchargement commence, cela signifie qu’il y avait bien une mise à jour en attente. Laissez-la se télécharger et redémarrez le téléphone.

Que se passe-t-il si aucune mise à jour n’est disponible : comment trouver la ROM officielle

Si vous n’obtenez aucun résultat, il existe d’autres façons de passer de MIUI 13 à MIUI 14, par exemple rechercher vous-même la ROM officielle correspondant au modèle de Xiaomi, Redmi ou POCO que vous avez, la mettre dans le terminal et effectuer la mise à jour à partir de là.

Cela se fait en utilisant la communauté officielle de Xiaomi : le site Xiaomi Community dispose d’une section spécifique pour télécharger ces mises à jour et les installer vous-même. Voici comment procéder :

La première chose à faire est de accéder à ce lien et télécharger le dernier fichier de ROM MIUI correspondant au modèle de smartphone que vous avez. Branchez votre téléphone sur un PC ou un portable Windows via un câble micro USB. Recherchez sur l’ordinateur le stockage interne de votre téléphone, plus précisément le dossier ‘downloaded_rom’, et laissez cette fenêtre ouverte. Ouvrez une autre fenêtre et recherchez la ROM que vous avez téléchargée à l’étape 2. Copiez la ROM dans le dossier ‘downloaded_rom’ de votre téléphone. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace sur le téléphone, car ces mises à jour ont tendance à peser plusieurs gigaoctets. Ouvrez maintenant l’application ‘Paramètres’ sur le téléphone. Sélectionnez ‘A propos du téléphone’. Cliquez sur ‘Mise à jour du système’. Appuyez sur l’icône des trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez ‘choisir le package de mise à jour’. Choisissez le fichier ROM que vous avez placé dans le dossier ‘downloaded_rom’. Après avoir choisi le bon fichier ROM, votre téléphone commencera à se mettre à jour. Votre appareil devrait démarrer automatiquement avec la nouvelle version une fois la mise à jour terminée.

La méthode du changement de région

Si ces options ne fonctionnent pas pour vous, vous pouvez essayer celle qui fonctionne souvent : le changement de région. Cette méthode consiste à changer la région de votre téléphone pour une autre, puis la changer à nouveau pour revenir à la région que vous aviez afin de forcer le système à rechercher de nouvelles mises à jour.

Pour changer la région de votre téléphone :

Accédez aux Paramètres de votre téléphone Xiaomi.

de votre téléphone Xiaomi. Faites défiler vers le bas et sélectionnez l’option « Paramètres supplémentaires « .

« . Appuyez sur « Région » .

. Sélectionnez une autre région parmi celles disponibles.

Une fois que vous avez changé de région, refaites la procédure pour revenir à la région précédente.

Autres méthodes

Étant donné que nous parlons de mises à jour, vous voudrez peut-être avoir plus de contrôle sur votre terminal. Cela implique d’entrer dans le domaine du rootage, des recovery personnalisés, du bootloader, etc. Nous vous fournissons donc une série de liens intéressants :

Si vous vous engagez dans ces domaines, sachez que vous devez faire très attention, car c’est plus risqué, car cela implique de faire des choses en dehors de l’utilisation habituelle et officielle du téléphone et de MIUI, vous risquez donc de le rendre inutilisable.