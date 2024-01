Voici comment gagner de l’argent en créant vos propres GPTs pour Microsoft Copilot sans avoir besoin de savoir programmer

IA trouve de nouvelles formes de monétisation grâce à ses modèles de paiement et à la possibilité de créer nos propres GPTs

Copilot Builder vient rendre le processus de création de nos propres IA plus facile

Les IA créent de nouveaux segments d’activité tout en laissant derrière elles de nombreuses professions qui vont disparaître. Ainsi, il n’est pas surprenant que nous trouvions régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui permettent à certaines personnes de se joindre lentement à ce marché et de commencer à gagner de l’argent. L’un des points positifs de l’IA est que il n’est même pas nécessaire d’avoir des connaissances en programmation pour la perfectionner de manière notable. Après tout, l’idée de l’IA est de rendre les choses plus simples, de sorte que de nombreuses personnes pourront maintenant en tirer parti et vendre leurs propres Copilot grâce à un système connu sous le nom de Copilot Builder.

Une façon de tirer profit économiquement de nos créations

Dans un article de blog de Microsoft, la société a annoncé la possibilité de créer notre propre Copilot pour qu’il corresponde exactement à nos besoins. Ce n’est pas nouveau, car Copilot est en fin de compte une version très modifiée de GPT-4, l’IA d’OpenAI qui permet déjà d’utiliser le GPT Builder pour adapter l’IA à des concepts très spécifiques.

Ainsi, en suivant un processus très simple où l’IA nous pose des questions et nous guide dans le processus de construction, nous constatons qu’il est possible de réaliser une version modifiée et accessible de l’IA de Microsoft sans avoir besoin de savoir programmer et sans connaître absolument rien à l’IA, afin de répondre à nos propres besoins ou à ceux d’autres personnes.

À ce stade, l’étape suivante est nécessairement la commercialisation de ces versions de Copilot qui peuvent être utilisées si nous sommes abonnés à Copilot Pro. Cependant, Microsoft n’a pas encore fait de déclarations à ce sujet, bien qu’il existe de bonnes raisons de penser que cela se produira, comme nous le verrons ci-dessous.

Ce n’est pas encore totalement confirmé, mais cela arrivera bientôt

Cette initiative de la part de Microsoft n’est pas nouvelle, ni les prix ni la manière dont elle a été gérée ne diffèrent du tout de la façon dont OpenAI l’a fait. Cela est dû au fait que c’est exactement la même infrastructure utilisée par la fondation dédiée au développement de l’IA.

Dans le cas de l’IA d’OpenAI, nous pouvons déjà utiliser sa boutique pour voir les meilleurs GPTs de ChatGPT sans aucun problème. La plupart sont gratuits, mais certains ont été commercialisés pour tirer profit de la création de cette IA.

Pour cette raison, il est possible qu’à l’avenir, vous puissiez également gagner de l’argent grâce à la création de Copilot. Pour le moment, rien n’est garanti, mais tout semble indiquer cette possibilité.