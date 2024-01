Il ne reste que quelques jours avant que le TDT HD soit le seul à émettre en France : voici comment vérifier facilement si votre téléviseur Xiaomi est compatible avec le nouveau format

La TNT en France est sur le point de changer pour toujours, et elle va subir une modification qui ne plaira pas à une partie importante de la population. À tous ceux qui, au cours des dernières années, n’ont pas acheté une télévision de nouvelle génération ou, à défaut, un adaptateur de nouvelle génération pour capter le signal public de la TNT. La raison? Les émissions en basse résolution prennent fin. À partir de maintenant, TNT HD ou la route.

Il est donc bon de vérifier si votre téléviseur Xiaomi est capable de recevoir cette TNT HD qui sera diffusée exclusivement à partir de février. Les chaînes en basse résolution disparaissent et soit votre télévision est capable de recevoir celles en haute définition, soit vous arrêterez de regarder la télévision en clair. Mais ne vous inquiétez pas, car votre téléviseur Xiaomi doit être capable de les recevoir sans problème grâce au fait que son catalogue est compatible avec la norme DVB-T2, le standard de la TNT en HD.

En février, la TNT sera en HD ou ne sera pas

Comme nous l’avons dit, la TNT changera son format de diffusion à partir de ce mois de février 2024. Les différentes chaînes abandonneront forcément les émissions en basse définition et seront diffusées exclusivement en HD. Cela signifie que tous les téléviseurs qui ne sont pas compatibles avec ce nouveau format de codage cesseront de recevoir la télévision en clair. Ce qui ne devrait pas arriver à aucun téléviseur commercialisé par Xiaomi en France.

En plus d’avoir Android TV (ou FireTV dans le cas des télévisions Fire TV commercialisées par Amazon), les téléviseurs que Xiaomi vend en France depuis le début sont compatibles avec la norme nécessaire pour recevoir la TNT en HD. Nous parlons de la norme DVB-T2 qui deviendra exclusive à partir de maintenant. Cela signifie que nous disposons d’un tuner HD intégré à notre téléviseur Xiaomi et que, au maximum, nous devrons retuner les chaînes si celles que nous avons enregistrées sont en basse définition.

Il est possible que lors d’un accord précédent, vous ayez détecté que de nombreuses chaînes disposent déjà de la dualité de chaînes, certaines marquées avec l’apostrophe HD et d’autres sans. Les premières seront les seules à être diffusées à partir de maintenant et elles doivent toutes être visibles sans problème sur un téléviseur Xiaomi. Nous répétons: au maximum, nous devrons retuner pour ne conserver que les chaînes HD, dont nous espérons qu’elles garderont le même apostrophe HD pour faciliter la transition pour les utilisateurs.

En cas extrême où notre téléviseur Xiaomi ne serait pas compatible avec ce format de TNT en HD (il devrait l’être, sauf erreur logicielle), nous pourrions également utiliser des applications comme TDTChannels ou Tivify pour continuer à recevoir ces contenus en streaming. Mais nous vous l’avons déjà dit, avec un téléviseur Xiaomi, nous ne devrions avoir aucun problème pendant cette transition. Mis à part la gêne de devoir retuner et réorganiser les chaînes. Mais à part ça, nous profiterons de la TNT comme auparavant.

Vérifiez que votre téléviseur Xiaomi est compatible

Si vous voulez vous assurer que votre téléviseur Xiaomi est compatible avec la TNT en HD, il suffit de vérifier l’emballage et de rechercher le logo DVB-T2 parmi les caractéristiques, ou de vous rendre sur le site web de Xiaomi, trouvez votre modèle et vérifiez les spécifications. Malheureusement, Android TV ne dispose pas d’un menu qui nous indique l’existence du DVB-T2 à partir des paramètres du téléviseur.