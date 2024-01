Comment transférer des livres vers Kindle sans fil : 5 façons de le faire

Dans ce guide, nous vous expliquerons les procédures les plus simples pour envoyer des livres sans fil sur votre Kindle d’Amazon

Il existe plusieurs façons d’envoyer des livres sur Kindle sans fil

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment utiliser la fonction Envoyer vers Kindle pour envoyer des livres à votre liseuse électronique sans fil. Toutes les méthodes que je mentionne ci-dessous ont été conçues pour que vous n’ayez pas besoin de connecter l’appareil à votre PC. Je dois vous préciser, d’autre part, que tous les formats ne sont pas pris en charge dans tous les cas, bien que le format EPUB, qui est le plus populaire parmi les livres électroniques, soit presque toujours compatible. N’oubliez pas que, par ailleurs, il existe des méthodes alternatives pour envoyer des livres sur Kindle par câble depuis votre PC. Je vous encourage à les consulter pour connaître toutes les procédures à votre disposition.

Transférer des livres sur Kindle sans fil avec votre ordinateur

La première façon d’envoyer des livres sur Kindle sans utiliser de câble, c’est-à-dire de manière totalement sans fil, est d’utiliser le service Envoyer vers Kindle que vous trouverez sur le site web d’Amazon. Accédez-y en cliquant sur ce lien.

Une fois là-bas, suivez ces étapes :

Connectez-vous avec votre compte Amazon. Assurez-vous d’utiliser le même compte que celui que vous avez configuré sur votre appareil. Sinon, les livres n’apparaîtront pas dans votre bibliothèque. Lorsque le message Glissez-déposez les fichiers ici apparaît, faites-le. Sélectionnez le livre avec l’explorateur de fichiers et déposez-le sur le repère gris de ce site web. Si vous rencontrez des problèmes avec cette méthode, cliquez sur le bouton Sélectionner des fichiers depuis l’appareil pour les charger sans les faire glisser. Attendez que le document soit chargé. Ensuite, vérifiez s’il apparaît dans votre bibliothèque. Il peut mettre un peu de temps à s’afficher.

Avec cette procédure, vous pouvez télécharger des documents sur Kindle au format suivant : PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, HTM, HTML, PNG, GIF, JPG, JPEG, BMP et EPUB. Aucun d’entre eux ne peut dépasser 200 Mo. N’oubliez pas que vous disposez également d’une application qui remplit la même fonction, à la fois sous Windows et macOS. Voici les liens pour chaque version :

Envoyer vers Kindle (Windows)Envoyer vers Kindle (macOS)

Envoyer des livres depuis iOS et Android

Que ce soit sur Android ou iOS, vous disposez de l’application Kindle. Avec elle, vous pouvez télécharger des documents dans votre bibliothèque pour qu’ils apparaissent ensuite sur votre liseuse électronique. La première étape, comme on peut s’y attendre, est de télécharger l’application correspondant au système d’exploitation de votre téléphone mobile. Voici les liens :

Application Kindle (Android)Application Kindle (iOS)

Ensuite, il suffit de localiser le fichier dans le gestionnaire de fichiers de votre téléphone portable (l’application Fichiers sur iOS et tout navigateur de fichiers sur Android). Vous l’avez ? Ensuite, appuyez sur et sélectionnez l’application Kindle comme destination pour le document.

Cette action très simple fera en sorte que le fichier en question soit téléchargé sur le cloud et se synchronise sur tous vos appareils. L’application Kindle pour iOS et Android prend en charge les formats suivants : PDF, DOC, DOCX, HTM, HTML, PNG, GIF, JPG, JPEG, BMP et EPUB.

Envoyez vos EPUB préférés par courrier électronique

Envoyer un EPUB par courrier électronique vers votre Kindle est un autre moyen d’éviter la connexion par câble. Cette fonctionnalité est disponible sur les modèles les plus récents d’Amazon et fonctionne de manière très simple. En quelques mots : votre liseuse de livres est associée à une adresse e-mail. Lorsque vous envoyez un message à cette boîte aux lettres en attachant un fichier compatible, celui-ci est automatiquement ajouté à votre bibliothèque.

Voici les étapes à suivre pour utiliser cette fonctionnalité :

Sur votre Kindle, ouvrez les paramètres en touchant l’entrée correspondante dans le menu contextuel. Appuyez sur Mon compte. Dans la section Adresse e-mail de Send to Kindle, notez l’adresse qui apparaît. Rédigez un nouvel e-mail depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable. Attachez le fichier que vous souhaitez envoyer et envoyez-le à l’adresse qui apparaît sur votre Kindle. Attendez un peu que le document s’affiche dans votre bibliothèque.

Les formats que vous pouvez envoyer par e-mail vers votre appareil sont les suivants : PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, HTM, HTML, PNG, GIF, JPG, JPEG, BMP et EPUB.

Envoyer des documents Word sur Kindle

Si vous avez des livres au format Word ou si vous souhaitez simplement visualiser des documents DOCX sur votre Kindle, l’extension Send to Kindle d’Office peut vous aider. Selon Amazon, vous devez disposer d’un abonnement à Microsoft 365 pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Une fois que vous avez rempli cette condition, il vous suffit d’ouvrir un document Word et de cliquer sur Fichier. Ensuite, choisissez et appuyez sur Send to Kindle. Vous pouvez également le faire depuis Word en ligne, vous n’avez donc pas besoin d’installer le programme sur votre ordinateur.

Envoyez n’importe quel site web sur Kindle avec l’extension pour Chrome

Enfin, je vais vous expliquer comment envoyer des articles web sur Kindle pour les lire plus tard. Évidemment, si vous envoyez une page sur laquelle le contenu d’un livre a été publié, cette astuce vous permettra d’envoyer des livres sur Kindle sans fil. Cependant, en général, cela vous sera utile pour enregistrer des articles ou tout autre contenu textuel que vous pouvez trouver sur le web, via votre navigateur.

Depuis le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur (ou tout autre navigateur compatible avec les extensions Chrome), suivez ces étapes :

Accédez au Chrome Web Store et téléchargez l’extension Send to Kindle. Allez-y directement en cliquant ici. Une fois l’extension installée, connectez-vous avec votre compte Amazon. Ouvrez ensuite l’extension chaque fois que vous souhaitez envoyer un article que vous avez trouvé sur le web. Dans la fenêtre contextuelle, modifiez les données de l’article si vous le souhaitez. Vous pouvez visualiser un aperçu de l’apparence du livre, ainsi que modifier le titre et l’auteur.

Enfin, notez que les formats pris en charge par cette procédure sont les formats web habituels, à savoir HTM et HTML. Cependant, ce détail n’est pas si important car en utilisant cet outil, vous obtiendrez le contenu web sous forme de livre dans la bibliothèque de votre Kindle. Et, une fois cet objectif atteint, le format de transfert importe peu.

En conclusion, n’oubliez pas d’essayer Kindle Unlimited, qui vous permet d’accéder à une grande variété de titres pour un abonnement mensuel fixe. Pour télécharger les livres inclus dans cet abonnement, vous n’aurez pas besoin d’un câble non plus. Vous pourrez le faire directement depuis la boutique d’Amazon.