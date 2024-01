Comment savoir si mon téléphone portable Xiaomi recevra ou non HyperOS et Android 14 : cette application vous le montre en un seul clic.

Comme nous vous l’avons pratiquement rapporté quotidiennement depuis NetcostSecurity, le déploiement de HyperOS est assez agressif de la part de la société asiatique, et un grand nombre de modèles ont déjà pu être mis à jour vers ce système d’exploitation. Jusqu’à présent, tous sont venus avec Android 14, car ils sont assez récents, mais peut-être que votre smartphone ne recevra pas ces mises à jour.

C’est pourquoi dans cet article, nous allons vous montrer une application qui vous permettra de savoir très facilement si votre terminal va recevoir HyperOS et Android 14, un outil que n’importe qui peut utiliser et qui n’a aucune difficulté, comme nous allons vous l’expliquer ci-dessous.

Voici à quel point il est facile de savoir si votre téléphone sera mis à jour vers HyperOS et Android 14

Dans ce cas, la première chose que nous devrons faire pour utiliser cet outil est de le télécharger. Pour cela, il suffit d’aller sur le Play Store de Google et de télécharger gratuitement l’application MIUI Downloader & HyperOS, nous sommes donc en présence d’un logiciel entièrement sûr et vérifié par Google.

Une fois cela fait, il suffit d’ouvrir l’application elle-même et elle se chargera d’identifier automatiquement le téléphone que nous utilisons. Comme vous pouvez le voir sur l’image, l’outil nous montrera la compatibilité avec HyperOS et Android 14 afin que nous sachions s’il pourra être mis à jour ou non, donc cela ne peut pas être plus simple.

Une fois cette vérification terminée, vous devez savoir qu’il est également possible de télécharger la dernière version compatible avec notre appareil dans le cas où HyperOS serait déjà disponible, ce à quoi vous pouvez accéder depuis cette même page principale pour le télécharger et l’installer facilement sur votre téléphone.

Télécharger | MIUI Downloader & HyperOS