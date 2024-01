Livres gratuits pour tous : où et comment télécharger sur votre mobile ou tablette Xiaomi les livres qui passeront dans le domaine public en 2024

Aux États-Unis, en vertu de la Loi sur la prolongation du droit d’auteur, tous les livres publiés en 1928, de même que les films sortis en 1928, les courts métrages et les œuvres publiées en 1927, tels que les documentaires ou même les bandes dessinées, passent dans le domaine public à partir du 1er janvier 2024. Vous pouvez obtenir plus d’informations dans les documents du bureau du droit d’auteur.

Cela signifie que des livres historiques (et littéraires) tels que « Peter Pan; ou l’enfant qui ne voulait pas grandir » entrent dans le domaine public cette année. Un livre publié en 1928 pour les droits d’auteur et qui fait partie d’une liste de nombreux titres que vous pouvez désormais télécharger gratuitement et sans risque d’accusation de piraterie.

Livres à télécharger gratuitement sur votre lecteur Xiaomi

Si vous souhaitez remplir la mémoire de votre tablette ou de votre lecteur Xiaomi, voici quelques références qui devraient attirer votre attention. N’oubliez pas que Xiaomi fabrique également des liseuses et à un prix très abordable.

Voici quelques-uns des livres les plus importants de 1928 qui entrent dans le domaine public en 2024 :

Peter Pan; ou l’enfant qui ne voulait pas grandir , de J.M. Barrie. Histoire de la littérature, du cinéma et de l’humanité en général.

, de J.M. Barrie. Histoire de la littérature, du cinéma et de l’humanité en général. L’Autre gazon , de Radclyffe Hall

, de Radclyffe Hall Déclin et chute , de Evelyn Waugh

, de Evelyn Waugh Le Mystère du train bleu , d’Agatha Christie

, d’Agatha Christie Des millions de chats, de Wanda Gág

Où télécharger gratuitement les meilleurs livres de 1928

Aimeriez-vous lire certaines des plus grandes œuvres littéraires sans avoir à payer un sou ? Rapide et légal : si vous souhaitez avoir des livres numériques sur votre Xiaomi Mi Ebook Reader Pro ou même sur l’une des tablettes de la société, comme la Redmi Pad et la Xiaomi Pad 5, vous pouvez les télécharger à partir des sites Web que nous vous recommandons.

Google Books, une référence avec des milliers d’œuvres.

FeedBooks, un site français opérationnel depuis 2007, avec des milliers d’articles et de livres de toutes sortes.

Wikisource, le foyer de nombreuses œuvres du domaine public ou sous licence GFDL.

Casa del Libro, avec des milliers de références gratuites.

OpenLibra, une autre référence avec toutes sortes de livres universitaires.

Biblioteca Digital Hispánica, remplie de classiques de toutes les époques.

Gutenberg, avec environ 60 000 livres à lire et à télécharger.

La même quantité que propose Planeta Libro, le portail de Planeta avec plus de 10 000 œuvres du domaine public.

Europeana, une bibliothèque avec des millions de références.

Kindle Store, qui met à jour régulièrement sa bibliothèque de domaines publics.

Les tablettes Xiaomi fonctionnent avec le système d’exploitation Android, donc elles sont toutes compatibles avec les formats PDF, TXT, PDF, MOBI, ePub, DOC, DOCX, et peuvent également lire des fichiers image tels que JPEG, GIF, PNG ou BMP. Un avantage supplémentaire, car vous n’aurez aucune incompatibilité avec les fichiers que vous téléchargez.