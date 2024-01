Comment humaniser ChatGPT pour rendre ses textes indétectables

ChatGPT est un outil très polyvalent. Les outils qui vous permettent d’utiliser GPT-4 gratuitement le sont également. Le chatbot est capable d’effectuer toutes sortes de tâches liées à l’écriture et à la composition de texte. Par exemple, il est possible d’utiliser ChatGPT pour traduire des documents ou générer des clés WiFi, pour ne citer que ces deux exemples très différents. Mais que se passe-t-il lorsque vous voulez générer du contenu? Existe-t-il un moyen de rendre ses créations indétectables?

Dans les paragraphes suivants, je vais vous donner quelques conseils pour améliorer la qualité des textes de ChatGPT, en les rendant plus humains et surtout indétectables par d’autres personnes. De cette façon, vous pourrez exploiter ses capacités pour générer du contenu sans que personne ne s’en rende compte.

Si vous voulez un travail professionnel, vous devez relire les textes

Pour humaniser ChatGPT, vous aurez principalement besoin d’un humain. Oui, cette phrase semble être une blague, mais rappelez-vous l’importance de réviser les créations du chatbot. Mon principal conseil est de ne jamais utiliser directement les textes générés par l’IA, sans effectuer de tâches d’édition. Sinon, il est possible que vous publiez ou envoyiez des travaux comportant des incohérences, des vérités partielles, des données fausses ou des phrases répétitives.

La meilleure façon de travailler efficacement avec le chatbot est d’utiliser les capacités d’édition des applications telles que Word ou Google Docs. Divisez l’écran de votre ordinateur en deux et placez chaque application d’un côté. Ensuite, copiez les textes de ChatGPT dans l’éditeur et lisez-les attentivement. Modifiez les mots que vous aimez et ajustez les données si nécessaire.

Méfiez-vous des clichés de ChatGPT

Les textes de ChatGPT sont très convaincants, mais ils ont tendance à inclure de nombreux clichés. Que veux-je dire? Par exemple, lorsque vous lui demandez son opinion, il est normal qu’à un moment du texte, il inclue la phrase « Je suis désolé, en tant que modèle de langage…« . En réalité, le prestigieux média The Verge a remarqué le grand nombre de fois où cette phrase est répétée dans des documents, y compris de nombreux documents scientifiques.

Un autre cliché courant de ChatGPT est « En résumé…« , qui est généralement toujours au début d’un dernier paragraphe où la même chose est répétée que dans les paragraphes précédents, mais de manière plus succincte. Si vous voulez humaniser les textes de ChatGPT, la première chose à faire est de vous débarrasser de ces phrases ou même des paragraphes de résumé.

À mesure que vous utiliserez ChatGPT, vous identifierez ces éléments et il vous sera plus facile de les éliminer.

Demandez un ton spécifique pour vos textes

En plus d’éditer le texte et de surveiller les clichés, vous pouvez générer des textes plus humains en demandant un langage spécifique ou un ton spécifique. Pour mieux comprendre ce point, prenez l’exemple suivant :

Demande Résultat Rédigez un texte de 50 mots expliquant le fonctionnement d’un CPU Le CPU, ou Unité Centrale de Processeur, est le cerveau d’un ordinateur. Il traite et exécute des instructions du logiciel, effectue des opérations arithmétiques et logiques. Il lit les données de la mémoire, les traite via son unité de contrôle et renvoie les résultats. La vitesse et l’efficacité du CPU ont un impact sur les performances globales du système. Rédigez un texte de 50 mots expliquant le fonctionnement d’un CPU. Faites-le avec un ton informel, comme si vous parliez à un ami Imaginez que le CPU est le cerveau de l’ordinateur ! Lorsque vous cliquez sur quelque chose, le CPU traite cette commande comme un chef suivant une recette. Il prend des données, les mélange et voilà ! C’est comme le chef d’orchestre qui fait fonctionner le tout en douceur et rapidement. Rédigez un texte de 50 mots expliquant le fonctionnement d’un CPU. Faites-le en utilisant le style de Don Quichotte de Cervantes Dans la noble danse de l’informatique, le CPU, illustre moulin à données, se dresse en chevalier de l’ordinateur. Avec dextérité, il noue et tisse les fils binaires, exécutant les ordres avec un zèle fervent. Ainsi, dans son élan, le processeur ingénieux donne vie au rêve de la machine moderne.

Pas mal, n’est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, en étant plus spécifique dans vos demandes, il est possible que ChatGPT produise des textes plus naturels. Bien sûr, ce que vous voyez ci-dessus n’est qu’un exemple rapide de la façon dont la réponse du chatbot change lorsque des variables liées au ton sont introduites ou lorsque la personne à qui le texte est destiné est indiquée.

Demandez-lui de rendre les textes plus humains

Une autre option intéressante est de demander à ChatGPT de rendre un texte plus humain. Tout d’abord, demandez le texte en question et attendez qu’il soit rédigé. Ensuite, copiez le fragment complet et lancez cette instruction :

Rendez ce texte plus humain et naturel.

Sous cette instruction, joignez le fragment en question. Ensuite, envoyez-le et attendez le résultat. Il est normal que le résultat soit une version révisée du texte principal avec un langage simple et accessible à tous.

Donnez-lui des exemples de style

Tout comme vous pouvez lui demander d’imiter le style d’une œuvre illustre comme Don Quichotte, il est possible de demander au chatbot d’imiter le ton d’un texte quelconque, y compris un texte que vous avez écrit. La meilleure façon de le faire est la suivante :

Analysez le style et la structure de ce texte.

Sous cette demande, joignez le fragment que vous souhaitez que ChatGPT analyse. Ensuite, vous aurez l’analyse du style, comme vous l’avez demandé. À partir de là, et sans quitter la conversation, car le chatbot tient compte du contexte, demandez-lui de générer des textes basés sur l’analyse qu’il a faite. Dites-lui quelque chose comme :

Rédigez un texte de X mots sur… en vous basant sur le style du texte que vous avez analysé.

Travaillez avec des textes courts

Il peut sembler très pratique de demander à ChatGPT de composer un texte de 1000 mots. Cependant, les résultats sont généralement médiocres, voire moins que cela. Gardez à l’esprit que le chatbot travaille mieux avec des textes courts. C’est là que la qualité est supérieure et où il est plus facile de repérer les erreurs, les répétitions et les clichés. Mon conseil est que, si vous voulez tirer parti des capacités génératives de ChatGPT, vous le fassiez en générant des extraits du texte final que vous souhaitez rédiger.

N’oubliez pas que ChatGPT est là pour vous faire gagner du temps, pas pour vous donner plus de travail

ChatGPT doit vous aider à améliorer votre productivité. Avec cette idée en tête, vous allez parfois vous rendre compte que la meilleure façon d’avoir un texte humain est de le faire vous-même. Malgré le fait que l’un de ses points forts soit la compréhension, il peut arriver que le chatbot se retrouve dans des situations difficiles, génère des réponses inappropriées ou un style très éloigné de l’humain.

Lorsque les choses se compliquent, envisagez de composer le texte plutôt que d’insister pour que ChatGPT le fasse. Si vous manquez d’inspiration, profitez des capacités du chatbot lui-même pour proposer des idées sur n’importe quel sujet. Parfois, la meilleure façon d’être plus productif avec ChatGPT n’est pas de lui demander d’écrire pour vous, mais de vous aider avec des propositions et des suggestions.