Comment accélérer les mises à jour de MIUI et Android sur votre téléphone Xiaomi ou POCO avec ou sans MIUI Downloader

Une des préoccupations que de nombreux utilisateurs ont lors de l’achat d’un nouveau téléphone est de savoir s’il sera mis à jour au fil du temps. Certaines marques offrent déjà jusqu’à quatre ans de mises à jour garanties sur leurs smartphones haut de gamme, il est donc toujours intéressant de pouvoir bénéficier du dernier logiciel disponible pour avoir la meilleure expérience possible.

Dans le cas de Xiaomi, il existe un grand nombre de dispositifs qui reçoivent des mises à jour presque hebdomadaires, bien que beaucoup d’autres devront attendre un peu plus longtemps pour pouvoir profiter des dernières versions. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous montrons comment accélérer ces types de processus au maximum et de manière simple, afin de pouvoir profiter le plus rapidement possible des dernières versions de MIUI et d’Android.

Comment mettre à jour votre téléphone Xiaomi le plus rapidement possible

Pour ce tutoriel, nous allons utiliser deux outils. Le premier est déjà intégré à tous les téléphones Xiaomi, Redmi ou POCO équipés de MIUI, et consiste en une option que nous pouvons activer pour recevoir les mises à jour le plus rapidement possible.

Pour cela, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO

Dans la partie supérieure, appuyez sur « À propos du téléphone » et accédez à la section « Version de MIUI »

Une fois à l’intérieur, appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran et sélectionnez « Paramètres de mise à jour »

Faites défiler vers le bas et activez l’option « Recevoir les mises à jour plus rapidement »

Avec cette procédure, votre appareil vous avertira dès qu’une mise à jour du système sera disponible pour installation, mais ce n’est pas le mécanisme le plus rapide qui existe. Pour cela, et comme deuxième outil que nous utiliserons dans ce tutoriel, nous devons télécharger l’application MIUI Downloader, que nous pouvons directement obtenir depuis le Play Store de Google.

Comment recevoir les dernières mises à jour sur votre Xiaomi avec MIUI Downloader

Grâce à cette application, nous pourrons connaître quelle est la dernière version de MIUI disponible pour nos smartphones Xiaomi, ainsi que les télécharger et les installer manuellement si nous osons le faire.

Cela dit, voici comment vérifier si nous avons ou non la dernière mise à jour installée sur nos appareils :