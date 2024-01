Le premier robot humanoïde capable d’apprendre des humains : il parvient à faire des choses en observant comment d’autres les font

L’intelligence artificielle a été la technologie de l’année 2023, avec ChatGPT comme terme le plus recherché en France et l’entrée la plus lue sur Wikipedia. Il semble maintenant que la robotique atteigne un stade proche de l’IA en termes d’innovation, avec un robot humanoïde capable d’apprendre en observant les autres.

Figure-01 est un robot humanoïde développé par le laboratoire de robotique de l’entreprise Figure AI. Ce robot est capable d’apprendre de nouvelles tâches de manière autonome, grâce à un système d’intelligence artificielle qui lui permet d’imiter les actions des humains qu’il observe. Théoriquement, Figure-01 pourrait effectuer n’importe quel type de tâche qu’on lui montre.

La démonstration qu’ils ont voulu montrer du potentiel de ce robot est surprenante. Figure-01 peut faire du café en observant comment une personne le fait. Cette tâche si routinière est extrêmement complexe pour un robot, et le voir le faire sans problème est extraordinaire.

Il est compliqué pour un robot de faire cela pour des raisons telles que toute la programmation nécessaire pour chaque mouvement. Il faut comprendre que, pour le moment, la robotique a besoin d’une énorme interaction humaine. Pour qu’un robot se déplace, il est nécessaire de programmer cette action.

End-to-end AI system, trained in 10 hours, just by watching humans make coffee

Le fait que Figure-01 ait une telle liberté d’apprentissage et de mouvement constitue un jalon dans la robotique actuelle. Bien sûr, il faut tenir compte des limitations du robot. En réalité, il ne s’agit pas de faire ou de ne pas faire de café. Ce qui est intéressant, c’est sa capacité d’apprentissage et de transmission de concepts.

Figure AI indique que ce robot humanoïde a étudié pendant 10 heures une vidéo dans laquelle du café était préparé avec une machine, afin de pouvoir le faire de manière autonome. Maintenant, cette connaissance fait partie de lui et peut être transmise à un autre robot Figure-01.

