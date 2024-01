La GPT Store est maintenant disponible : voici comment il va transformer la façon dont nous utilisons l’Intelligence Artificielle

La boutique d’OpenAI est enfin ouverte au grand public

OpenAI est devenue l’une des principales forces motrices de l’IA

OpenAI a mis à la disposition du grand public la GPT Store, un endroit où nous pouvons profiter des IA avec GPT-4 et découvrir toutes les offres de chatbots personnalisés disponibles aujourd’hui. Certaines seront payantes, dans d’autres nous pourrons utiliser GPT-4 gratuitement sans être premium, mais c’est une bonne façon de monétiser nos créations et de parier sur un modèle assez novateur et intéressant. Ainsi, si vous voulez découvrir de nouvelles GPT, ou même tirer parti de la vôtre construite étape par étape, nous avons affaire à un choix sûr.

GPT Store déjà disponible

GPT Store est une boutique en ligne de chatbots. Tout comme Play Store ou App Store fonctionnent comme une boutique d’applications pour nos systèmes d’exploitation préférés, dans GPT Store nous trouverons des applications créées avec GPT pour nous faciliter la vie. Ainsi, nous pourrons télécharger nos propres créations et les monétiser ou acquérir celles d’autres utilisateurs ou entreprises pour les valoriser et exploiter les opportunités qui pourraient le plus nous aider au quotidien.

Ainsi, il sera parfait pour remplir des tâches spécifiques qui étaient jusqu’à présent impossibles et permettra également d’ouvrir un nouveau marché où les personnes pourront lancer leurs propres chatbots et gagner de l’argent grâce à eux.

Pour accéder à la boutique GPT, nous devrons nous rendre sur le site officiel et y accéder depuis GPT Builder ou directement depuis le site web de GPT Store.

À quoi sert GPT Store

GPT Store est un moyen d’avoir une expérience plus granulaire dans notre interaction avec les IA. Il nous permet d’accéder à n’importe quel chatbot créé avec GPT par les passionnés de l’IA. De plus, nous pouvons y ajouter nos propres créations.

Le principal avantage de cette nouvelle GPT Store est simplement la possibilité d’adapter l’IA à notre utilisation de manière utile, simple et guidée afin de nous focaliser sur les aspects qui nous intéressent vraiment.

Par exemple, si vous souhaitez créer votre propre chatbot pour qu’il soit utilisé par les étudiants de votre classe, la meilleure chose à faire est de le concevoir directement pour qu’il accomplisse la tâche que vous lui avez confiée et puisse vous aider à le développer de la manière la plus correcte possible. Il s’agit d’un processus vraiment simple, où l’IA elle-même vous aidera à le créer, il n’est donc pas nécessaire d’avoir des connaissances avancées en programmation pour créer votre propre IA. Au contraire, vous devez simplement avoir une idée en tête et l’IA elle-même se concentrera sur vous guider et vous aider à rendre le processus aussi simple que l’utilisation du chatbot principal de la plateforme.

Cependant, il se peut que cette IA existe déjà. Quelque chose que vous pouvez trouver sans problème dans la GPT Store pour vous assurer qu’une IA a été testée et qu’elle fonctionne de la meilleure manière possible.