Comment installer HyperOS sur votre téléphone portable Xiaomi manuellement et sans avoir à attendre la maj via OTA

Il y a presque un mois que Xiaomi a commencé à publier les premières versions officielles de HyperOS pour un grand nombre de ses appareils, et aujourd’hui de plus en plus de modèles sont mis à jour. Cependant, bien que la plupart d’entre eux aient reçu les versions dans le cadre du programme Mi Pilot de la marque, tous n’ont pas pu installer cette ROM de manière stable pour pouvoir la tester.

C’est pourquoi dans ce post, nous allons vous montrer une méthode assez simple grâce à laquelle vous allez pouvoir mettre à jour la dernière version disponible pour vos téléphones de manière complètement manuelle et sans avoir à attendre que Xiaomi la déploie via OTA, un processus qui ne vous prendra que quelques minutes et qui est 100% efficace.

Il est aussi simple d’installer HyperOS manuellement sur votre téléphone Xiaomi

Comme vous le savez, l’entreprise asiatique a l’habitude de lancer ses mises à jour importantes de manière échelonnée, donc tous les téléphones de sa gamme ne sont pas mis à jour instantanément et la région dans laquelle ils se trouvent affectera directement ce déploiement.

C’est pourquoi installer ce type de logiciel manuellement est beaucoup plus rapide et efficace, car nous n’aurons pas à attendre que Xiaomi le libère pour l’installer via OTA. Pour cela, nous devrons utiliser le site de Xiaomi Community, un endroit qui dispose d’une section spécifique pour télécharger ces mises à jour et les installer nous-mêmes facilement.

Nous devrons simplement accéder au site et sélectionner notre modèle spécifique, et dans la partie où la dernière version disponible pour ce téléphone est indiquée, nous devrons vérifier que HyperOS est déjà entièrement opérationnel. Si c’est le cas, nous devrons simplement cliquer sur « Télécharger ROM complète » et enregistrer ce fichier dans la mémoire interne de notre smartphone.

Une fois que nous aurons suivi ces étapes, tout ce que nous avons à faire est de procéder à l’installation manuelle. Pour cela, il suffit de suivre ces étapes:



Accédez aux paramètres de votre téléphone et allez dans « À propos du téléphone »