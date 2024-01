Billet numérique du Mercadona : comment l’activer et à quoi ça sert

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce qu’est et à quoi sert le ticket digital de Mercadona. De plus, je vais vous montrer les étapes que vous devez suivre pour l’activer.

Le ticket digital de Mercadona vous est envoyé directement par e-mail.

Il y a longtemps que les supermarchés ont entamé leur transition vers le monde numérique. Par exemple, la plupart d’entre eux disposent d’une plateforme pour faire des achats en ligne. En réalité, nous vous avons déjà parlé en détail du système d’achat en ligne de Mercadona, l’une des principales entreprises de distribution du pays. Maintenant, l’étape suivante de cette chaîne est la mise en place du ticket digital. Voulez-vous tout savoir sur ce nouveau système ?

Dans les sections suivantes, je vais expliquer ce que c’est, à quoi il sert et comment activer le ticket digital de Mercadona. Je vais vous expliquer les étapes à suivre pour profiter de ce service qui, sans frais supplémentaires, enverra le reçu de votre achat directement à votre adresse e-mail. Ne le manquez pas !

Qu’est-ce que le ticket digital de Mercadona ?

Le ticket digital de Mercadona est un système qui simplifie l’expérience d’achat en envoyant automatiquement le justificatif de vos achats dans votre boîte e-mail. Ce service numérique remplace le ticket traditionnel en papier et offre plusieurs avantages significatifs. Selon moi, pour le consommateur, il y a trois avantages clés :

Confort . En recevant le ticket directement dans votre boîte e-mail, vous éliminez le besoin de gérer et de stocker du papier, facilitant l’organisation et réduisant le désordre dans votre portefeuille ou votre poche. De plus, l’accès au ticket est instantané, ce qui est utile en cas de besoin de retour ou pour vérifier les détails de l’achat à tout moment.

. En recevant le ticket directement dans votre boîte e-mail, vous éliminez le besoin de gérer et de stocker du papier, facilitant l’organisation et réduisant le désordre dans votre portefeuille ou votre poche. De plus, l’accès au ticket est instantané, ce qui est utile en cas de besoin de retour ou pour vérifier les détails de l’achat à tout moment. Simplifie la consultation . Il n’est pas rare que les tickets soient rapidement égarés, que ce soit parce qu’ils se retrouvent dans la voiture, dans une poche ou ailleurs. Avec ce système, vous les aurez toujours à portée de main. Il vous suffit de consulter votre boîte de réception.

. Il n’est pas rare que les tickets soient rapidement égarés, que ce soit parce qu’ils se retrouvent dans la voiture, dans une poche ou ailleurs. Avec ce système, vous les aurez toujours à portée de main. Il vous suffit de consulter votre boîte de réception. Option plus durable. Un autre avantage notable est la contribution à la durabilité environnementale. Pouvez-vous imaginer la quantité de papier qui serait économisée si tous les clients activaient le ticket digital ? C’est un moyen simple de réduire ensemble l’empreinte carbone associée à l’impression de reçus physiques.

Bien sûr, ce système présente également quelques avantages pour la chaîne de supermarchés elle-même. Par exemple, Mercadona va dépenser moins de papier et, à mesure que la fonction se développera, les économies de coûts seront encore plus importantes. De plus, cela peut favoriser la fidélisation du client car il s’agit d’une méthode plus efficace et moderne, ce qui attire généralement les consommateurs.

Comment activer le ticket digital chez Mercadona

Le ticket digital de Mercadona fonctionne d’une manière particulière. Pour commencer, il s’agit d’une proposition qui associe vos achats à une carte de crédit ou de débit. Il fonctionnera même si vous utilisez une carte virtuelle configurée dans Google Pay ou Apple Pay.

Cependant, cela présente un inconvénient clair : vous devrez répéter le processus d’activation pour chaque carte que vous possédez. Sinon, vous ne recevrez que des tickets digitaux pour les achats effectués avec la carte que vous avez associée, et pas avec les autres.

Un autre point à prendre en compte est que, bien que les reçus arrivent sous format PDF dans votre boîte e-mail, l’activation se fait via WhatsApp. Il est vrai qu’il s’agit d’une application très répandue, mais il peut encore y avoir des utilisateurs qui n’utilisent pas cette plateforme de messagerie. Si tel est votre cas, sachez que sans un compte WhatsApp, vous ne pourrez pas activer le ticket digital chez Mercadona.

Ayant apporté les clarifications nécessaires, il est temps de connaître la procédure pour activer le ticket digital dans ce supermarché :

La première étape consiste à vous rendre dans un établissement qui propose cette possibilité. Il se peut que les supermarchés de certaines communautés autonomes ne disposent pas encore de la capacité d’activer le ticket digital. Lorsque vous êtes dans le supermarché de Mercadona, faites des achats. Lorsque vous passez à la caisse, demandez au caissier ou à la caissière d’activer le ticket digital. Réglez votre achat. Le montant n’a pas d’importance pour l’activation. L’employé vous demandera votre numéro de téléphone. Il doit être associé à un compte WhatsApp. Mercadona vous enverra un message via WhatsApp vous demandant de répondre en indiquant votre adresse e-mail. Confirmez que l’adresse e-mail que vous avez saisie est correcte et attendez que l’entreprise vous confirme que le processus a été complété avec succès.

À partir de ce moment-là, à chaque fois que vous payez avec la carte utilisée pour l’achat initial, le ticket vous sera envoyé par e-mail. Le montant total de l’achat apparaîtra dans le champ objet de chaque e-mail, et le reçu sera disponible en format PDF en pièce jointe.

Pour mieux organiser les tickets de Mercadona, j’ai ajouté une règle pour que ces messages soient automatiquement redirigés vers un dossier spécifique de ma boîte e-mail. Il s’agit d’un conseil que vous pouvez appliquer pour éviter de surcharger votre boîte de réception de tickets digitaux.

Modifier l’adresse e-mail pour le ticket digital de Mercadona

À la fin de la conversation que vous aurez avec le bot de Mercadona, il vous sera demandé de ne pas supprimer la conversation. Ainsi, vous pourrez continuer à interagir à l’avenir avec la société afin de modifier certains paramètres de votre compte.

Une des actions que vous pouvez effectuer avec Mercadona est de modifier votre adresse e-mail. Il vous suffit de cliquer sur Voir les options et de suivre les instructions à l’écran.