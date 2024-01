Quelle couleur choisir pour une ampoule LED : 3000k, 4000k ou 6000k

L’éclairage de la maison ou du bureau est très important et le choix des ampoules peut avoir un impact sur le portefeuille et même sur la santé. Au moment de choisir les bonnes ampoules, plusieurs questions se posent. En ce qui concerne la température, devons-nous choisir 3000k, 4000k ou 6000k?

Découvrez quelle couleur vous devez choisir…

La réponse est ça dépend! Plus précisément, la réponse dépend de la pièce que vous voulez éclairer. En ce qui concerne la couleur, nous devons regarder le nombre de Kelvin (K).

Si une certaine ampoule LED a 2700k (blanc chaud), elle présente une couleur de lumière similaire aux anciennes incandescentes. En revanche, si elles sont à 4000k (blanc froid), la lumière est plus blanche et ressemble à celle des incandescentes. S’il s’agit de 6000k, c’est une lumière blanche « plus froide ».

La température de couleur est responsable des effets psychologiques de la lumière sur les personnes. De plus, le choix de la couleur doit également s’adapter à la pièce que nous voulons éclairer. Dans l’industrie, on recommande une température de 6000k. Dans les bureaux, le choix se porte généralement sur les 4000k.

Pour la maison, en fonction de la pièce, le choix se porte sur les 3000k et 4000k. Certains mettent des LED de 3000k partout dans la maison. Il convient de mentionner que les LED de 3000k transmettent une sensation de plus de confort et de relaxation. Cependant, certains placent des LED de 4000k dans des zones telles que la cuisine et les salles de bains.

Évidemment, la couleur que chacun choisit pour chaque pièce dépend des goûts et des besoins de chacun. Cependant, ce qui a été présenté précédemment est recommandé.