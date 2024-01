Le téléphone portable le plus cher de Xiaomi peut enfin profiter de HyperOS en version globale : voici comment l’installer.

Sans pause, mais sans hâte. Cela pourrait être le résumé de ce que Xiaomi fait avec le déploiement de HyperOS à l’échelle mondiale, et c’est que, bien que la marque propose des appareils de tous les prix dans son catalogue, le plus cher d’entre eux est l’un de ceux qui a mis le plus de temps à être mis à jour vers cette nouvelle version.

Nous parlons du Xiaomi 13 Ultra, un appareil qui vient de recevoir cette mise à jour mais que vous ne pourrez tester que si vous êtes inscrit au programme Mi Pilot de la marque. Bien sûr, celle-ci est basée sur Android 14, vous pourrez donc profiter de tous les avantages que ce logiciel apporte à votre appareil sans aucune limitation.

Dose de HyperOS pour le fantastique Xiaomi 13 Ultra

Dans ce cas, vous devez savoir que le Xiaomi 13 Ultra vient de recevoir cette mise à jour sous la version OS1.0.4.0.UMAMIXM, une version qui est la ROM mondiale de HyperOS pour cet appareil et que vous pouvez déjà installer sur votre téléphone si vous êtes préalablement inscrit à ce programme Mi Pilot. Sinon, il faudra attendre encore quelques semaines avant que la société ne libère sa version stable.

Grâce à cette mise à jour, le Xiaomi 13 Ultra pourra non seulement profiter des avantages de performance et d’optimisation système offerts par cette nouvelle version, mais nous aurons également beaucoup d’autres nouveautés liées à l’interconnexion entre les différents produits de la marque ou une amélioration substantielle de la sécurité du système lui-même.

Par conséquent, si vous pouvez installer ce logiciel, n’hésitez pas à le faire pour profiter dès maintenant de toutes ses nouveautés. Sinon, nous comprenons que Xiaomi libérera la version stable dans les prochaines semaines à condition que tout fonctionne correctement, mais nous avons au moins la certitude qu’elle arrivera tôt ou tard.

Source | MIUIes