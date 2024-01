Voici comment le monde était imaginé il y a 100 ans : 7 prédictions technologiques sur 2024 faites en 1924

Quelques prédictions ont été exactes

L’avenir est déjà là

Nous sommes déjà en 2024. Il y a 100 ans, en 1924, plusieurs journaux ont recueilli des prédictions sur le futur. Certaines prédictions sont assez fantaisistes et sont loin de ce qui se passera cette année, mais d’autres se sont avérées curieusement précises. Un utilisateur de Twitter, @paulisci, a publié un fil de discussion avec plusieurs prédictions, mais dans cet article, nous sélectionnerons les plus frappantes. Voici comment le monde était imaginé il y a 100 ans.

Les voyages interplanétaires seront aussi courants que les transatlantiques

Nous commençons la compilation des prédictions futuristes avec une qui est loin d’être réaliste, mais pas tant que ça. Cette prédiction affirmait que les voyages entre les planètes seraient aussi simples que les voyages entre l’Amérique et l’Europe. Il est vrai qu’il n’est pas encore possible de faire du tourisme sur Mars, mais les premiers voyages thermosphériques commencent déjà, ce qui permet à l’équipage d’expérimenter une gravité quasi nulle. Cependant, pour l’instant, ils sont trop chers pour le citoyen moyen, donc seules les personnes les plus riches peuvent en profiter.

Les concerts auront lieu à distance

Une prédiction de 1924 prévoyait que les concerts auraient lieu à distance, bien qu’elle ne définisse pas comment cela se passerait. 100 ans plus tard, nous pouvons dire que cela s’est réalisé, aujourd’hui, depuis de nombreuses années, il est possible de profiter de concerts depuis chez soi. Peu importe que vous viviez à Barcelone et que celui-ci se déroule à Los Angeles, le streaming nous permet à la fois de l’entendre et de le voir en temps réel. Si vous êtes curieux de savoir quels concerts vous pouvez suivre à distance, il existe un site web qui les répertorie.

Distinguer les films de la réalité sera difficile

Attention, car il semble que nous nous dirigeons vers cela. Une prédiction affirmait que les films seront si réalistes qu’il sera impossible de les distinguer de la réalité, et c’est quelque chose vers quoi nous nous approchons. Les effets spéciaux nous permettent déjà de créer des effets ou de rajeunir les personnages sans que nous puissions distinguer s’il s’agit d’un artifice ou s’ils sont réellement ainsi. De plus, l’intelligence artificielle devient de plus en plus fidèle à la réalité, plus réaliste, ce qui implique parfois qu’il soit impossible de distinguer les photos ou vidéos créées par l’IA des « vraies » ; en réalité, certaines plateformes de médias sociaux implémentent déjà des balises pour que leurs utilisateurs puissent les différencier.

Les albums familiaux seront des vidéos plutôt que des photos

Encore une fois, les prophéties sont très précises. Non pas que nous avons abandonné les photos, mais les vidéos ont autant d’importance qu’elles. Cela fait des décennies que cela se passe, car les enregistrements familiaux, comme ceux typiques des enfants à la maison, sont courants depuis de nombreuses années.

Les films apporteront la paix mondiale

Une des prédictions les plus belles prévoyait que le pouvoir audiovisuel des films serait crucial pour atteindre la paix mondiale. L’émotion des films est un fait, et leur utilisation à des fins politico-sociales est largement prouvée, mais malheureusement en 2024, les guerres continuent, les invasions se poursuivent et les génocides sont perpétrés, et les films n’ont pas réussi à y mettre fin.

Les jambes s’atrophieront par manque d’utilisation

Une autre prédiction affirmait que les jambes des personnes en 2024 seraient atrophiées par manque d’utilisation. Cette année, l’utilisation des voitures est si courante que nous n’avons pas besoin de marcher, donc les muscles des jambes deviendraient mous et atrophiés. Malgré l’insistance de certaines personnes à sauter le jour des jambes à la salle de sport, nos jambes fonctionnent toujours parfaitement. Cependant, la sédentarité est un problème réel.

Les chevaux n’existeront plus

La logique des prédictions était que si les voitures montaient, les chevaux disparaîtraient. En effet, en 2024, nous n’utilisons plus le cheval comme moyen de transport habituel, du moins pas comme en 1924, mais cela ne signifie pas qu’ils ont disparu. Nous sommes en 2024 et les chevaux existent toujours.