Comment trouver tous les pilotes manquants sur l’ordinateur

Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les façons de détecter les pilotes manquants sur votre PC. Je vais également vous expliquer comment installer et mettre à jour les pilotes de votre ordinateur.

Les pilotes permettent au système de communiquer avec les composants physiques de l’ordinateur.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour trouver tous les pilotes manquants sur votre ordinateur. Je vais vous montrer différentes façons d’y accéder et surtout, de les maintenir à jour dans leur dernière version. De cette façon, vous profiterez toujours des meilleures performances lors de l’utilisation des composants de votre ordinateur, ainsi que des correctifs de sécurité les plus opportuns.

Windows Update s’en occupe

Lorsqu’il s’agit de pilotes essentiels, Windows Update se chargera de les maintenir à jour. En réalité, dès l’installation du système, il se charge d’obtenir les pilotes les plus importants et de les installer. Ainsi, vous pouvez profiter dès le premier instant du son, de la connexion Bluetooth ou de la résolution d’écran la plus appropriée.

À cet égard, la première chose à faire est d’aller dans Windows Update et de vérifier s’il y a des mises à jour en attente. Voici comment procéder :

Accédez aux paramètres de Windows en utilisant le raccourci clavier Windows + I ou en utilisant la recherche système. Dans la liste des sections, sélectionnez Windows Update. Cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour pour vérifier s’il y a des mises à jour en attente. Vérifiez si le nom d’un composant de l’ordinateur apparaît parmi les mises à jour en attente.

De plus, Windows Update dispose d’une section mises à jour facultatives, où de nouvelles versions de certains pilotes moins importants sont souvent accumulées. Comment y accéder ?

Dans la fenêtre de configuration, dans la section Windows Update, cliquez sur Options avancées. Recherchez la section Mises à jour facultatives. Accédez-y pour installer toutes les mises à jour disponibles. Redémarrez l’ordinateur, si l’assistant d’installation le demande.

En général, Windows Update va couvrir l’installation et la mise à jour de la plupart des pilotes, vous n’aurez donc pas à vous soucier de leur installation, surtout si votre ordinateur fonctionne bien.

N’oubliez pas le Gestionnaire de périphériques

Le Gestionnaire de périphériques de Windows est un outil natif qui répertorie tous les composants matériels de l’ordinateur. Il permet également de mettre à jour, réinstaller ou désactiver n’importe quel pilote et donc n’importe quel composant.

Dans le passé, c’était une bonne solution pour installer et mettre à jour les pilotes. Cependant, dans les dernières versions du système, cet outil renvoie l’utilisateur à Windows Update, centralisant le téléchargement des pilotes en un seul endroit.

Cependant, le Gestionnaire de périphériques est très utile pour vérifier s’il y a des composants non reconnus par Windows. Voici comment procéder :

Ouvrez la recherche de Windows. Saisissez la requête « Gestionnaire de périphériques ». Cliquez sur le premier résultat. Dans le Gestionnaire de périphériques, localisez une section appelée Périphériques inconnus. Si un élément apparaît dans cette liste, cela signifie qu’il y a des composants matériels qui ont été détectés mais qui n’ont pas de pilote installé pour les utiliser normalement.

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’un de ces composants, vous verrez des options telles que Mettre à jour le pilote. Cette procédure vous mènera à Windows Update, qui se chargera de rechercher le pilote.

Il est important de noter qu’il est rare d’avoir des périphériques non reconnus sur l’ordinateur, en particulier s’il s’agit d’un PC commercialisé par une marque reconnue. Cependant, cela vous obligera à installer manuellement les pilotes de votre ordinateur, en les téléchargeant depuis la page du fabricant de l’ordinateur ou du composant concerné.

Téléchargez les pilotes manquants depuis la page officielle du fabricant

En général, Windows installe automatiquement les pilotes et dès le début, tous les composants de l’ordinateur fonctionnent. Cependant, parfois cela ne se produit pas et certains périphériques ne fonctionnent pas. Par exemple, lorsque j’ai réinstallé Windows 11 sur mon ordinateur portable Huawei, j’ai remarqué que le lecteur d’empreintes digitales ne fonctionnait pas. Comment ai-je résolu ce problème ?

Étant donné qu’il s’agit d’un ordinateur vendu par une marque, celle-ci fournit tous les pilotes sur la page de support du modèle en question. J’ai simplement dû aller sur le site de Huawei et télécharger les pilotes à partir de là. Après l’installation et le redémarrage correspondant, le lecteur d’empreintes digitales a recommencé à fonctionner normalement.

Profitez du gestionnaire de pilotes inclus par la marque

De nombreux fabricants d’ordinateurs intègrent dans les ordinateurs qu’ils vendent un outil pour gérer l’ordinateur. Ces applications incluent généralement des paramètres avancés exclusifs à la marque, ainsi qu’un gestionnaire pour maintenir les pilotes à jour.

Prenons l’exemple précédent, Huawei inclut le programme PC Manager, qui permet de trouver les pilotes manquants ou les mises à jour en attente. D’autres marques, comme LG ou HP, font de même. Vous pouvez trouver le logiciel de gestion du fabricant dans la zone de notification système, située dans le coin inférieur droit de l’écran. Vous pouvez également utiliser la recherche système pour localiser cet outil.

Utilisez un outil tiers

La dernière option dont vous disposez est d’utiliser les capacités d’un outil tiers. La plupart de ces outils analysent le matériel de l’ordinateur et recherchent les pilotes manquants sur Internet.

Par exemple, vous pouvez utiliser Drivers Cloud, qui se charge de détecter et de télécharger tous les pilotes des périphériques internes et externes de votre ordinateur. Il est disponible pour la plupart des versions de Windows.

Vous pouvez également essayer la solution de Slimware DriverUpdate, qui remplit les mêmes fonctions. Enfin, je vous recommande également de jeter un coup d’œil à Snappy Driver Installer, qui dispose d’une version que vous pouvez utiliser sans Internet et télécharger via torrent. Cependant, notez que cela pèse 35 Go.

Enfin, rappelez-vous que vous devrez installer manuellement certains pilotes, car ils sont utilisés pour des tâches très spécifiques. C’est le cas des pilotes ADB pour Windows, qui vous permettent d’envoyer des commandes vers votre téléphone portable. Cependant, vous pouvez éviter de télécharger et d’installer ces pilotes en utilisant des solutions telles que WebADB.