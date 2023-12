Comment créer une carte de vœux de fin d’année personnalisée en utilisant l’IA

Voici, étape par étape, comment créer une carte de vœux du Nouvel An en utilisant la version web de Microsoft Designer.

Image créée avec Microsoft Designer utilisant l’IA

Il ne reste que peu de temps avant la fin de l’année 2023 et bien qu’il existe une grande variété d’applications Android pour souhaiter la bonne année, peut-être préférez-vous cette année être un peu plus original et surprendre vos amis et votre famille avec une carte de vœux du Nouvel An beaucoup plus personnalisée et exclusive.

Comme la manière la plus simple d’accomplir cette tâche est d’utiliser l’IA, nous allons maintenant vous expliquer comment créer une carte de vœux du Nouvel An totalement unique en utilisant Microsoft Designer, un éditeur d’images et de vidéos idéal pour créer des designs rapides.

Comment créer une carte de vœux du Nouvel An avec Microsoft Designer

Microsoft Designer est un éditeur d’images entièrement gratuit qui ne nous permet pas seulement de générer des images, mais aussi d’y ajouter le texte que nous voulons, c’est donc l’outil parfait pour créer notre carte de vœux personnelle du Nouvel An.

Pour créer votre propre carte de vœux du Nouvel An, voici les étapes à suivre :

Faites défiler vers le bas sur le site web de Microsoft Designer Commencez avec l’IA générative

Localisez la carte Créateur de design et cliquez sur le bouton Générer

Dans le cadre de gauche, écrivez une description reflétant les détails de la carte de vœux que vous souhaitez créer, par exemple, « Une carte de vœux du Nouvel An pour mon ami Alberto qui vit à La Corogne et que nous n’avons pas vu depuis un an »

Cliquez sur le bouton Générer qui se trouve en bas à droite de la boîte de texte

Une fois les images générées, sélectionnez simplement l’une d’entre elles et cliquez sur l’option Personnaliser le design pour la personnaliser

Apportez toutes les modifications que vous jugez appropriées à l’image, telles que l’ajout de texte ou l’édition de texte existant

Lorsque vous avez terminé d’éditer l’image, cliquez sur le bouton Télécharger situé en haut à droite, puis cliquez à nouveau sur le bouton Télécharger pour télécharger l’image sur votre ordinateur

C’est l’une des méthodes pour créer une carte de vœux du Nouvel An avec Microsoft Designer, mais ce n’est pas la seule, car il en existe une autre qui vous permet de créer d’abord une image, puis de générer une carte de vœux personnalisée avec celle-ci.

Pour créer une carte de vœux du Nouvel An encore plus personnalisée, il vous suffit de suivre les actions suivantes :

Rendez-vous sur le site web de Microsoft Designer et cliquez sur l’option Générer dans la section Créateur de design

dans la section Saisissez la description de votre carte de vœux du Nouvel An dans la boîte de texte, puis cliquez sur le bouton Générer une image qui apparaît en bas

En faisant cela, vous accéderez au générateur d’images DALL-E 3, vous devrez donc taper une instruction qui réflète l’image que vous souhaitez créer, par exemple, « les rois mages avec un t-shirt disant « bonne année », un sapin de Noël et une cheminée » et appuyez sur la touche Entrée du clavier ou sur l’icône de la flèche violette

Choisissez l’une des images récemment créées et cliquez sur le bouton Sélectionner

En faisant cela, l’application vous redirigera vers le créateur de designs que nous avons utilisé dans la méthode précédente et ajoutera l’image que vous avez sélectionnée

Réécrivez la description de la carte de vœux et cliquez sur le bouton Générer

Cliquez sur l’option Personnaliser le design située en bas à droite