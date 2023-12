Comment savoir quelle banque correspond à l’IBAN

Dans ce guide, je vous explique comment identifier la banque à partir d’un IBAN afin de savoir dans quelle institution un compte bancaire est enregistré.

Certaines parties de l’IBAN vous aideront à identifier la banque à laquelle le compte appartient.

Dans cet article, je vais vous expliquer comment connaître la banque derrière un compte bancaire grâce au numéro IBAN. Mais je ne vais pas m’arrêter là. Je veux que vous ayez toutes les informations sur cette question, c’est pourquoi je vous explique en détail ce qu’est exactement ce numéro, de quelles parties il est composé et ce que chacune d’entre elles signifie. Cela vous permettra d’avoir une vision plus large des codes inclus dans les comptes bancaires et de leur fonctionnement actuel.

Qu’est-ce que l’IBAN et de quelles parties est-il composé ?

Identifier le pays et la banque d’un compte bancaire

Qu’est-ce que l’IBAN et de quelles parties est-il composé ?

L’IBAN, International Bank Account Number ou numéro de compte bancaire international en français, est une norme mondiale utilisée pour identifier de manière unique les comptes bancaires dans les transactions financières internationales. Son objectif principal est de faciliter et d’accélérer les transferts électroniques entre différents pays, en éliminant les erreurs et en améliorant l’efficacité du processus.

L’IBAN est obligatoire dans de nombreux pays, dont la France. C’est pourquoi petit à petit, il a remplacé les numérotations propres à chaque pays. En ce qui concerne la France, en 2014, il a commencé à remplacer le CCC (Code Compte Client). Bien qu’il puisse comporter jusqu’à 34 caractères alphanumériques, seuls 24 sont utilisés en France, répartis comme suit :

Code du pays (2 lettres) . Les deux premiers caractères de l’IBAN indiquent le pays auquel appartient le compte bancaire. Le code « ES » correspond à la France.

. Les deux premiers caractères de l’IBAN indiquent le pays auquel appartient le compte bancaire. Le code « ES » correspond à la France. Chiffres de contrôle (2 chiffres) . Les deux chiffres suivants constituent un code de contrôle qui aide à vérifier la validité de l’IBAN. Ce code est généré à l’aide d’un algorithme spécifique pour éviter les erreurs de transcription et garantir l’intégrité de l’information.

. Les deux chiffres suivants constituent un code de contrôle qui aide à vérifier la validité de l’IBAN. Ce code est généré à l’aide d’un algorithme spécifique pour éviter les erreurs de transcription et garantir l’intégrité de l’information. Code de l’établissement bancaire (4 caractères) . Ce segment identifie l’établissement bancaire auquel appartient le compte. La longueur de ce code peut varier en fonction du pays et de l’institution financière, mais en France, il est généralement composé de 4 caractères.

. Ce segment identifie l’établissement bancaire auquel appartient le compte. La longueur de ce code peut varier en fonction du pays et de l’institution financière, mais en France, il est généralement composé de 4 caractères. Code de l’agence (4 chiffres) . L’IBAN contient également l’agence à laquelle le compte a été attribué.

. L’IBAN contient également l’agence à laquelle le compte a été attribué. Chiffre de contrôle de la banque (2 chiffres) . Il s’agit d’un deuxième chiffre de contrôle établi par la banque pour valider le compte bancaire.

. Il s’agit d’un deuxième chiffre de contrôle établi par la banque pour valider le compte bancaire. Numéro de compte (10 caractères). Les dix derniers caractères sont chargés d’identifier le compte bancaire. Ils sont généralement précédés de plusieurs zéros pour atteindre la longueur requise.

Ainsi, en France, l’IBAN a la structure suivante :

Format papier : IBAN ES76 2077 0024 0031 0257 5766

Format électronique : ES7620770024003102575766

Maintenant que vous connaissez tous ces détails, voyons comment identifier le pays et la banque d’un compte à partir de l’IBAN.

Identifier le pays et la banque d’un compte bancaire

Dans cette partie, je vais vous expliquer comment extraire certaines informations importantes de l’IBAN, telles que le pays ou la banque associée au compte. Je vous fournis également les tableaux appropriés pour que vous puissiez vérifier ces informations par vous-même, ainsi qu’un service en ligne qui pourra vous aider.

N’oubliez pas que le numéro IBAN n’est utilisé que pour les comptes bancaires. Il ne permet pas d’identifier une carte de crédit ou de débit, qu’elle soit physique ou émise par des banques supportant Apple Pay ou Google Pay.

Connaître le pays d’un compte bancaire grâce à l’IBAN

Connaître le pays d’un compte bancaire grâce à l’IBAN est l’une des méthodes les plus simples. Le code du territoire concerné apparaît dans les deux premiers chiffres, avec un code composé de deux lettres. Je vous ai déjà expliqué que « ES » était le code de la France. Mais qu’en est-il des autres pays qui ont adopté ce système normalisé ? Voici un tableau qui vous aidera à l’identifier :

Pays Code IBAN Albanie AL Andorre AD Azerbaïdjan AZ Bahreïn BH Belgique BE Bosnie-Herzégovine BA Brésil BR Îles Vierges Britanniques VG Bulgarie BG Costa Rica CR Danemark DK Allemagne DE République Dominicaine DO Salvador SV Estonie EE Îles Féroé FO Finlande FI France FR Géorgie GE Gibraltar GI Grèce GR Groenland GL Grande-Bretagne GB Guatemala GT Irak IQ Irlande IE Islande IS Israël IL Italie IT Jordanie JO Kazakhstan KZ Qatar QA Kosovo XK Croatie HR Koweït KW Lettonie LV Liban LB Liechtenstein LI Lituanie LT Luxembourg LU Malte MT Mauritanie MR Maurice MU Macédoine MK Moldavie MD Monaco MC Monténégro ME Pays-Bas NL Norvège NO Autriche AT Pakistan PK Palestine PS Pologne PL Portugal PT Roumanie RO Sainte-Lucie LC San Marin SM Sao Tomé et Principe ST Afrique du Sud ZA Arabie Saoudite SA Suède SE Suisse CH Serbie RS Seychelles SC Slovaquie SK Slovénie SI France ES Timor oriental TL Turquie TR République tchèque CZ Tunisie TN Ukraine UA Hongrie HU Émirats arabes unis AE Biélorussie BY Chypre CY

Source : iban.es

Identifier la banque à partir d’un IBAN

En fonction du pays, chaque banque possède un code interne qui apparaît dans l’IBAN. Dans ce guide, je vais me concentrer sur les codes des banques espagnoles. Pour connaître la banque, vous devez vous concentrer sur les quatre chiffres qui commencent à la quatrième position de gauche. Ce sont ceux qui sont en gras :

Une fois que vous avez localisé ces chiffres, comparez-les avec les données du tableau suivant :

Banque Identifiant dans l’IBAN Abanca 2080 Allfunds Bank 0011 Andbank España 1544 A&G Banca Privada 0241 Banco Alcalá 0188 Banca Mars 0061 BBVA 0182 Banco Caixa Geral 0130 Banco Caminos 0234 Banco de España 9000 Banco de Madrid 0059 Banco Mediolanum 0186 Banco Sabadell 0081 Banco Finantia Sofinloc 0220 Banco Inversis 0232 Banco Pastor 0238 Banco Pichincha España 0235 Banco Santander 0049 Bancofar 0125 Bankinter 0128 Bankoa 0138 Barclays Bank 0065 BNP Paribas España 0058 Caixabank 2100 Caixa Ontinyent 2045 Cajasur Banco 0237 Catalunya Bank 2013 Cecabank 2000 China Construction Bank 1553 Citibank España 0122 Colonya (Caixa Pollença) 2056 Commerzbank 0159 Credit Agricole 0154 Deutsche Bank 0019 Evo Banco 0239 HSBC Bank 0162 Ibercaja Banco 2085 ING 1465 Instituto de crédito oficial 1000 Kutxabank 2095 Novo Banco 0131 Openbank 0073 Renault Bank 1508 Renta 4 Banco 0083 Revolut 1583 Self Bank by singular bank 1490 Societe Generale 0108 Targobank 0216 Triodos Bank 1491 Unicaja Banco 2103 Volkswagen Bank España 1480

Utilisez le localisateur d’IBAN.es

La dernière option consiste à utiliser les outils fournis par IBAN.es, un site dédié à cette question. Il vous suffit d’accéder à cette page depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable.

Ensuite, dans le champ de texte, saisissez le code de la banque qui apparaît à la quatrième position de l’IBAN, comme je l’ai expliqué précédemment. Appuyez sur Recherche pour afficher les informations sur l’établissement.

Avec ce système, vous pourrez non seulement identifier la banque derrière un compte, mais vous pourrez également consulter d’autres informations importantes, telles que le code BIC, nécessaire pour certaines opérations, ou la dénomination légale, qui vous permet de savoir quelle entreprise exploite la marque en question.