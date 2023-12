Comment calibrer la télévision pour avoir la meilleure qualité possible

Vous voulez profiter de la meilleure qualité possible sur votre téléviseur ? Alors vous devez apprendre à le calibrer.

Téléviseur de grande qualité installé dans un salon.

Lorsque nous achetons un nouveau téléviseur, nous nous contentons parfois de le brancher et de le connecter à Internet. Mais en réalité, il y a beaucoup d’autres options que nous pouvons utiliser pour profiter davantage du contenu, comme configurer les paramètres de votre SmartTV avec Netflix. Mais il y a quelque chose que peu de personnes font, et c’est calibrer le téléviseur. Cependant, le résultat final pour tirer le meilleur parti de la qualité que l’appareil peut offrir est significatif.

Qu’il s’agisse d’un SmartTV ou de calibrer ensuite l’image du FireTV pour accéder à plus de contenu, c’est une étape que vous ne devriez pas négliger.

Qu’est-ce que calibrer un téléviseur

Calibrer un téléviseur signifie ajuster certains paramètres pour tirer le meilleur parti de la qualité offerte par le téléviseur. Cela implique de se concentrer sur des détails tels que l’ajustement des couleurs, du contraste ou de la luminosité de l’écran, de sorte que lorsque nous commençons à regarder du contenu, nous puissions tirer pleinement parti de tout ce que notre téléviseur peut nous offrir. En effet, nous ne profitons pas toujours pleinement de la qualité d’un téléviseur 4K lorsque nous l’achetons, et pour cela, nous devons ajuster certains paramètres.

Mon téléviseur n’est-il pas déjà calibré en usine ?

En réalité, si. Lorsque nous achetons un téléviseur, il est déjà calibré. Cependant, les réglages par défaut de notre téléviseur lorsqu’il sort de l’usine sont standard. Il se peut que vos préférences personnelles soient différentes, ou même que la pièce dans laquelle vous allez l’installer nécessite des réglages différents en raison d’un éclairage plus ou moins intense que la normale. Par conséquent, bien qu’il ne soit normalement pas nécessaire de calibrer le téléviseur pour bien le voir, il est important de le faire si nous voulons en profiter au maximum.

Cherchez un modèle de calibration

L’une des premières étapes que vous devez franchir pour calibrer votre téléviseur est de trouver un modèle de calibration. Il s’agit d’un modèle visuel de couleurs et de lignes qui sont combinées pour obtenir les réglages corrects des différents paramètres de votre téléviseur. De cette manière, la gamme de couleurs sera affichée avec l’intensité appropriée, ni plus ni moins. Une option très intéressante pourrait être de reproduire les modèles depuis YouTube, ce que vous pourrez faire avec cette vidéo. Une fois que vous avez ce modèle de couleurs sur votre écran, vous pourrez commencer à effectuer tous les réglages pour que le résultat soit parfait.

Préparez-vous à commencer la calibration

Une fois que vous avez votre modèle prêt, il est temps de vous préparer à commencer à calibrer votre téléviseur. Pour cela, nous vous recommandons de régler tous les paramètres tels qu’ils étaient à la sortie de la boîte. S’il s’agit d’un téléviseur que vous venez d’installer, vous n’aurez rien d’autre à faire, mais s’il s’agit d’un téléviseur que vous aviez déjà utilisé, nous vous recommandons de le remettre dans son état initial. De plus, nous vous recommandons de vous placer à l’endroit où vous regardez habituellement votre téléviseur pendant le processus de calibration, car si vous vous placez trop près de l’écran, le résultat peut être différent.

Ajustez la mise à l’échelle de l’écran

Les téléviseurs actuels sont équipés d’un système qui redimensionne l’image pour l’adapter à votre écran. Mais parfois, cette mise à l’échelle n’est pas faite correctement et nous finissons par manquer une partie de ce que nous voulons voir. Pour éviter cela, vous devez vous rendre sur le modèle « Sharpness and Overscan » et régler le contrôle de mise à l’échelle de votre téléviseur jusqu’à ce qu’il corresponde à la valeur Overscan 0 et que la ligne blanche apparaisse autour de l’image. De cette manière, nous évitons que l’image soit trop recadrée.

Ajustez la luminosité et le contraste

Pour ajuster la luminosité, vous devrez reproduire le modèle « Black Clipping ». Réglez la luminosité de votre téléviseur jusqu’à ce que vous puissiez voir une différence entre les barres 16 et 17 du modèle, ce qui indiquera que la luminosité est correcte. Pour ajuster le contraste, vous devrez vous rendre sur le modèle « White Clipping ». Lorsque vous pourrez observer une différence entre les barres 234 et 245. En général, si nous pouvons voir toutes les barres, aussi bien blanches que noires, cela indique que la calibration a été réalisée correctement.

Obtenir des images plus nettes

Maintenant que nous avons des téléviseurs de qualité Full HD voire 4K, la netteté est plus importante que jamais. Pour la calibrer, vous devrez vous rendre sur le modèle Sharpness and Overscan, le même que nous avons utilisé précédemment pour ajuster la mise à l’échelle.

Dans le menu de votre téléviseur, vous devrez régler la netteté jusqu’à ce que toutes les barres qui apparaissent sur le modèle soient parfaitement nettes et sans effet optique étrange. De cette manière, les déformations n’apparaîtront pas lorsque nous regarderons des films ou des séries.

Couleurs plus naturelles

Les réglages des couleurs sont un autre point que nous devons prendre en compte. Pour cela, vous devrez reproduire le modèle Color Clipping. Vous devrez ensuite modifier les réglages de couleur de votre téléviseur jusqu’à ce que vous puissiez voir correctement toutes les barres qui apparaissent sur ce modèle. Si vous ne pouvez plus voir de différence entre les barres situées aux extrémités pour l’une des couleurs, cela signifie que vous devez ajuster les réglages de saturation.

Une couleur trop fade ou trop saturée est l’un des points les plus perceptibles lors de la lecture de contenu, il s’agit donc d’un aspect très important.

Tout s’est bien passé ?

La façon de savoir si la calibration de votre téléviseur a fonctionné correctement est simplement de lire du contenu et de voir si vous remarquez quelque chose d’étrange. Une option très appropriée pour faire des tests est d’utiliser la série Les Simpson, car les couleurs de cette série sont très utiles pour détecter de petits problèmes que nous aurions pu rencontrer.

Si vous remarquez quelque chose qui ne convient pas, vous devrez simplement revenir en arrière et apporter des modifications à la calibration jusqu’à ce que le résultat soit celui que vous attendiez.