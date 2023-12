Le superordinateur avec IA qui souhaite être humain : voici comment fonctionnera la technologie la plus similaire au cerveau humain

L’objectif d’atteindre une IA qui ressemble de plus en plus aux êtres humains n’est pas aussi loin que nous le pensons.

Créer un ordinateur qui fonctionne comme un cerveau humain : le nouvel objectif des experts en IA

Depuis qu’Ameca, le robot humanoïde, s’est déclaré conscient de lui-même, il y a de plus en plus de craintes quant à l’obtention de ce qu’on appelle l’Intelligence Artificielle Générale (ou AGI pour son acronyme anglais). Cependant, le monde continue d’avancer sur cette voie, avec pour objectif de créer une IA de plus en plus puissante et capable de nous apporter de nombreux avantages tant sur le plan professionnel que personnel.

Maintenant, l’Université de Western Sydney travaillerait à la création d’un superordinateur capable d’imiter un cerveau humain, pour cela elle aura besoin du matériel le plus puissant de la planète. Il n’a pas encore été mis en œuvre, mais la date de lancement est prévue pour 2024, donc elle est imminente.

Le superordinateur le plus humain

L’Université de Western Sydney, en Australie, a annoncé qu’elle était prête à créer un superordinateur ayant des caractéristiques très similaires à celles des êtres humains. Ainsi, il sera capable de recréer un réseau neuronal capable de gérer 228 billions d’opérations synaptiques. De cette manière, l’ordinateur serait capable d’effectuer une forme de raisonnement très similaire à celui de l’être humain.

Le superordinateur, comme il ne pourrait en être autrement, sera alimenté par une IA qui apprendra à penser en fonction de ces réseaux neuronaux. En pratique, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils créent une IA aussi intelligente que l’être humain, car une puissance de traitement supérieure est nécessaire pour atteindre la même efficacité que notre cerveau.

Ce qui est clair, c’est que cette technologie sera vraiment avantageuse pour la production scientifique, car elle permettra d’économiser une énorme quantité de travail. Ainsi, nous sommes face à un système révolutionnaire qui aura une puissance équivalente à celle d’un exaFLOP par seconde et une ingénierie qui permettra de porter l’IA à un nouveau niveau.

Pour résumer, les données les plus pertinentes sont les suivantes :

L’ordinateur DeepSouth sera situé dans la ville importante de Sydney, en Australie.

Il s’agit d’un ordinateur capable de fonctionner comme un cerveau humain et entrera en fonctionnement en 2024.

Le plan de l’Université de Western Sydney est de fonctionner comme un réseau neuronal similaire à celui de l’humain .

. Il pourra effectuer les mêmes opérations qu’un cerveau humain.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus d’informations, car il n’a pas encore été construit, c’est plutôt un concept en cours d’élaboration.

Créer un ordinateur capable de fonctionner comme un être humain est un processus très intéressant qui nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Les superordinateurs sont des technologies vraiment intéressantes dans lesquelles on investit beaucoup, car ils permettent de réaliser des calculs qui prendraient des siècles ou des millénaires aux êtres humains. Ce n’est pas vraiment une technologie nouvelle, car cela fait longtemps qu’elle est en marche, mais il est vrai que les dernières avancées majeures en matière de matériel de sociétés telles que NVIDIA ou AMD sont vraiment palpables.