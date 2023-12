Comment vérifier un compte WhatsApp Business étape par étape

Voulez-vous que votre compte WhatsApp Business soit vérifié ? Nous vous expliquons comment en faire la demande.

Logo de WhatsApp avec une coche de vérification.

Aujourd’hui, WhatsApp est devenu un outil incontournable pour la communication. Et pratiquement toutes les entreprises permettent à leurs clients de les contacter par ce moyen. Mais ce qui rebute certains entrepreneurs, c’est le fait que leur compte WhatsApp soit confondu avec un compte personnel, ce qui peut donner une image peu professionnelle. Pour éviter cela, la vérification de votre compte WhatsApp Business peut être la manière de montrer que vous n’êtes pas un compte comme les autres.

Lorsque vous avez un compte WhatsApp vérifié, dès qu’un client ouvre une conversation avec vous, il verra à côté de votre nom de profil un insigne de vérification, similaire à celui que vous pouvez trouver sur d’autres réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Cet insigne permet à vos clients d’être sûrs qu’ils parlent réellement au compte officiel de votre entreprise, ce qui donne à votre communication par ce moyen un aspect beaucoup plus professionnel.

Mais tout comme pour les codes de sécurité de WhatsApp, il y a quelque chose de mystérieux et des critères pas très clairs autour de ce processus de vérification. Mais nous allons essayer de vous éclairer sur la façon dont vous pouvez obtenir cet insigne tant convoité.

Qu’est-ce que WhatsApp Business

Pour pouvoir vérifier votre compte sur cette plateforme de messagerie instantanée, la première étape que vous devez suivre est de vous assurer qu’il s’agit d’un compte WhatsApp Business, l’outil de Meta pour la communication d’entreprise.

Pour que votre compte soit considéré comme un compte d’entreprise, la première chose à faire est de télécharger WhatsApp Business, ce que vous pouvez faire depuis le Play Store en suivant ce lien. Ensuite, vous devrez vous inscrire sur cette application, ce qui est particulièrement intéressant à faire avec votre numéro de téléphone professionnel afin de séparer votre facette personnelle de votre facette professionnelle. Si vous possédez une petite entreprise, cette application est gratuite, tandis que si vous êtes une grande entreprise, vous devrez payer une cotisation dont le montant est pour le moment inconnu.

WhatsApp Business offre quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version normale de l’application, notamment la possibilité de vendre vos produits directement via WhatsApp. Vous pouvez créer une boutique en ligne sur votre profil, et l’application de messagerie instantanée agira comme une plateforme de commerce électronique. De cette façon, vous pourrez gérer l’intégralité de votre entreprise via cette application, ce qui est particulièrement pratique.

Différence entre un compte WhatsApp Business et un compte officiel d’entreprise

Lorsque vous ouvrez votre compte sur WhatsApp Business, vous pouvez constater qu’il n’y a pas d’insigne qui prouve que votre compte est officiel. Cela s’explique par le fait que dans l’application pour les entreprises, il existe deux types de compte. D’un côté, nous avons le compte d’entreprise normal, que toute petite entreprise peut créer en téléchargeant simplement l’application. Et d’un autre côté, le compte officiel d’entreprise, pour lequel WhatsApp doit vérifier que notre compte est effectivement officiel.

Ce qui différencie donc les comptes officiels d’entreprise des comptes WhatsApp Business normaux, c’est que dans le premier cas, il est vérifié que le compte a été créé par une entreprise importante, ce qui n’est pas le cas si vous ouvrez simplement un compte dans l’application. Par conséquent, l’insigne nous confère un statut dans le monde des affaires que nous ne trouvons pas dans un profil WhatsApp qui n’a pas été vérifié. Et pour obtenir ce statut, de nombreuses entreprises cherchent à obtenir cette vérification, même si ce n’est pas toujours facile de savoir comment l’obtenir.

Étapes pour vérifier votre compte WhatsApp Business

Voici les étapes que vous devez suivre pour que votre compte WhatsApp Business soit vérifié et que vous puissiez obtenir votre insigne de vérification :

Connectez-vous à votre compte WhatsApp Business Manager. Accédez à Paramètres de l’entreprise > Centre de sécurité. Dans la section Vérification de l’entreprise, cliquez sur Commencer la vérification. Sélectionnez le pays où est située votre entreprise. Ajoutez les détails de votre organisation, tels que votre nom légal, l’adresse, le numéro de téléphone et le site web de votre entreprise. Sélectionnez une méthode de contact. Vous pouvez choisir entre e-mail, appel téléphonique, message texte (SMs) ou vérification de domaine. Ajoutez des documents de support. Cela peut être votre certificat d’incorporation, votre licence commerciale, le relevé de votre compte bancaire commercial ou tout autre document prouvant que le nom légal, l’adresse et le numéro de téléphone de votre entreprise sont réels. Confirmez la méthode de contact. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par la méthode de contact que vous avez indiquée.

Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, l’équipe de Meta étudiera votre cas et vous informera de sa décision dans un délai de jusqu’à 30 jours.

Exigences pour vérifier votre compte WhatsApp Business

Un problème auquel nous sommes confrontés lors de la vérification de notre compte WhatsApp Business est que les critères utilisés par Meta pour décider s’il accorde ou non cette vérification à une entreprise ne sont pas très clairs. L’entreprise affirme qu’elle ne vérifie que les grandes entreprises renommées mondialement et de grande valeur de marque, mais ne précise pas exactement ce que cela signifie. ´

Il semble clair, cependant, que la vérification du compte WhatsApp Business n’est pas destinée aux petites entreprises locales, mais plutôt aux multinationales ou grandes entreprises reconnues par Meta comme étant des marques de renom. Ainsi, si vous avez une petite entreprise, il suffit probablement d’avoir un compte normal sur WhatsApp Business et il ne vaut probablement pas la peine d’initier un processus de vérification qui aura probablement un résultat négatif. Mais si vous pensez que votre entreprise a des chances d’être vérifiée, il vous suffit de suivre les étapes que nous avons expliquées dans cet article.