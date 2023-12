Comment vérifier un compte Facebook étape par étape

Pour que votre compte Facebook soit vérifié, vous devez suivre ces étapes.

Profils Facebook avec un badge de vérification.

Au cours des dernières années, nous avons pu voir comment vérifier un compte Twitter ou même avoir un profil vérifié sur Tinder. Et comme il ne pouvait en être autrement, Facebook dispose également d’une option nous permettant de vérifier notre compte ou profil afin que nous puissions prouver qu’il nous appartient réellement, ce qui est particulièrement intéressant si nous sommes une personne ou une entreprise ayant une certaine pertinence. Si vous êtes utilisateur du réseau social, vous avez probablement déjà vu des pages ou des profils avec une coche bleue de vérification à côté. Et dans cet article, nous allons vous expliquer comment vérifier votre compte.

Pourquoi vérifier votre compte Facebook

Vérifier votre profil Facebook implique qu’il sera accompagné d’une icône avec une coche comme celle que nous pouvons voir sur l’image.

Mais vous vous demandez probablement dans quel but vous pourriez avoir besoin de cet élément à côté de votre profil. La réalité est que cette vérification sert principalement à ce que nous puissions prouver que nous sommes bien nous. Il faut garder à l’esprit que, surtout si nous sommes une personne ou une entreprise importante, il est facile pour quelqu’un de se faire passer pour nous sur Facebook. Par exemple, n’importe qui peut créer un profil de fans de Shakira, ou faire une page avec le nom d’un bar de sa ville où il passe du temps le week-end. Tout cela sans parler des usurpations d’identité faites avec de mauvaises intentions.

Que l’utilisation du nom et du visage d’une autre personne sur Facebook ait été faite de bonne foi ou non, il est important que ceux qui accèdent au réseau social puissent savoir quel est le profil ou la page réels de la personne ou de l’entreprise qui les intéresse. Et c’est là que les vérifications entrent en jeu. Si vous voyez un profil qui a été vérifié, cela implique que Facebook a vérifié que la personne derrière ce compte est bien celle qu’elle prétend être.

En règle générale, vérifier notre compte Facebook n’est pas quelque chose de très intéressant si nous sommes des personnes anonymes. Cependant, si vous avez un compte d’entreprise que vous voulez distinguer des autres ou si vous êtes devenu une personnalité avec une certaine pertinence pour une raison quelconque, il est important que vous ayez votre compte vérifié. Après tout, c’est le seul moyen que nous avons de prouver que c’est effectivement nous.

Exigences pour vérifier un profil Facebook

Pour pouvoir vérifier votre profil Facebook, il est nécessaire que votre compte réponde à certaines exigences imposées par le réseau social. De cette manière, on évite que de faux profils puissent obtenir la vérification même s’ils ne sont pas la personne ou l’entreprise derrière le profil. Les exigences que votre compte doit remplir pour pouvoir obtenir la vérification sont les suivantes:

Il doit être authentique : Pour que votre profil puisse être vérifié, il doit représenter une personne, une entreprise ou une entité réelles. Si vous avez créé une personnalité uniquement pour les réseaux sociaux, vous ne pourrez pas vérifier votre compte. En réalité, comme nous l’expliquerons plus tard, Facebook vous demandera des documents pour prouver que c’est bien vous.

: Pour que votre profil puisse être vérifié, il doit représenter une personne, une entreprise ou une entité réelles. Si vous avez créé une personnalité uniquement pour les réseaux sociaux, vous ne pourrez pas vérifier votre compte. En réalité, comme nous l’expliquerons plus tard, Facebook vous demandera des documents pour prouver que c’est bien vous. Il doit être unique : Pour que Facebook vérifie votre profil, il doit être la seule présence de la personne ou de l’entreprise sur le réseau social. Si vous avez plusieurs comptes à votre nom, un seul pourra obtenir le badge de vérification. Vous pouvez conserver vos autres comptes, mais vous ne pourrez pas les vérifier.

: Pour que Facebook vérifie votre profil, il doit être la seule présence de la personne ou de l’entreprise sur le réseau social. Si vous avez plusieurs comptes à votre nom, un seul pourra obtenir le badge de vérification. Vous pouvez conserver vos autres comptes, mais vous ne pourrez pas les vérifier. Il doit être complet : Pour que Facebook vous attribue le badge de vérification, il est essentiel que votre profil dispose d’une section d’informations, d’une page ou d’une photo de profil, ainsi que d’une activité récente, ce qui comprend au moins une publication. Un profil vide ou incomplet ne peut pas être vérifié.

: Pour que Facebook vous attribue le badge de vérification, il est essentiel que votre profil dispose d’une section d’informations, d’une page ou d’une photo de profil, ainsi que d’une activité récente, ce qui comprend au moins une publication. Un profil vide ou incomplet ne peut pas être vérifié. Il doit être important : Facebook vérifie uniquement les profils qui représentent une personnalité ou une entreprise importante. Si vous êtes une personne anonyme qui utilise le réseau social pour passer du temps libre, vous ne pourrez probablement jamais obtenir la vérification. Mais personne ne cherchera probablement à vous usurper, vous ne rencontrerez donc pas de problèmes importants.

Étapes pour vérifier votre profil Facebook

Si vous suivez les étapes que nous avons expliquées dans la section précédente, vous pouvez demander à Facebook de vérifier votre profil pour prouver qu’il vous appartient. Pour cela, vous devrez cliquer sur ce lien et remplir le formulaire indiqué. Vous devrez fournir toutes les informations afin que le réseau social puisse étudier votre demande de vérification de profil. Les informations qui vous seront demandées pour demander la vérification sont les suivantes:

Indiquez si vous essayez de vérifier un profil ou une page.

Sélectionnez le type de document que vous allez choisir pour prouver que c’est vous. Vous pouvez choisir entre une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire, une déclaration d’impôts, une facture d’activité récente ou les statuts de la société.

Incluez dans le formulaire le document que vous avez sélectionné dans la section précédente.

Choisissez la catégorie dans laquelle vous classeriez votre page ou votre personne en tant que personnalité publique.

Ajoutez le pays dans lequel vous vous trouvez.

Indiquez le public auquel s’adresse votre page (optionnel).

Énumérez d’autres noms sous lesquels votre page, personne ou entreprise est connue (optionnel).

Ajoutez jusqu’à cinq liens vers des médias et des réseaux sociaux qui démontrent que votre profil est d’importance publique.

Une fois que vous avez ajouté toutes ces informations, vous devrez cliquer sur Envoyer. À partir de là, Facebook examinera votre page ou votre profil pour décider s’il remplit réellement toutes les exigences requises pour obtenir la vérification. Cela signifie que l’envoi du formulaire ne garantit pas que votre profil sera vérifié, il s’agit simplement d’une demande. Si elle est acceptée, le badge apparaîtra à côté de votre profil en quelques jours.