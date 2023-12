Spotify Pie: qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser étape par étape

Vous voulez savoir quels sont les genres musicaux que vous écoutez le plus? Vous pouvez le faire avec Spotify Pie.

Tarte avec le logo de Spotify.

Spotify est sans aucun doute la plateforme de streaming musical la plus populaire à l’heure actuelle. De nombreuses personnes passent même plusieurs heures par jour à utiliser ce service comme bande-son. Et vous avez probablement déjà été curieux de savoir quels sont les genres que vous écoutez le plus souvent. Le service lui-même n’a aucune fonction qui nous permette de connaître cette donnée à tout moment de l’année, mais il existe une application tierce qui peut nous être utile. Il s’agit de Spotify Pie, un service internet qui nous permet de mieux contrôler ce que nous écoutons.

Qu’est-ce que Spotify Pie

Spotify Pie est une application web qui nous permet d’accéder à des statistiques de Spotify que nous ne pouvons pas trouver dans l’application officielle. Plus précisément, elle nous montre les genres musicaux que nous écoutons le plus sur la plateforme de streaming.

Pour cela, comme nous pouvons le voir sur l’image, elle nous montre un graphique circulaire dans lequel nous pouvons voir les différents genres que nous avons écoutés récemment sur la plateforme. À côté de ce graphique circulaire, nous trouvons une liste des artistes que nous avons le plus écoutés sur la plateforme, ce qui donne un graphique très approprié sur nos goûts.

Nous pouvons choisir la période de temps que Spotify Pie prend en compte pour créer nos statistiques. Ainsi, nous pouvons voir quels ont été les genres et les artistes les plus écoutés au cours des quatre dernières semaines, des six derniers mois ou de tous les genres et artistes que nous avons écoutés depuis que nous avons créé notre compte sur Spotify. Passer d’un graphique à l’autre peut être un exercice très intéressant pour voir comment nos goûts ont évolué au fil des ans.

Même si nous avons généralement une idée plus ou moins précise des genres et des artistes que nous écoutons le plus, la réalité est que ce type d’applications nous réserve toujours quelques surprises. Parfois, nous nous passionnons pour un artiste ou un genre spécifique à un moment donné et nous n’en sommes pas conscients. Et parfois, il y a une chanson ou un artiste qui apparaît souvent dans les playlists avec des chansons aléatoires et nous les écoutons encore et encore parce que nous avons décidé de ne pas changer l’ordre des chansons sur Spotify. Quoi qu’il en soit, le résultat montrera quelque chose que vous n’attendiez pas.

Comment utiliser Spotify Pie étape par étape

Le processus pour obtenir votre graphique sur Spotify Pie est très simple. La première étape consiste à cliquer sur ce lien.

Ensuite, vous verrez apparaître l’écran que nous voyons sur l’image. On nous demande de nous connecter pour qu’ils puissent accéder à notre compte Spotify et nous montrer les informations qui nous intéressent. Pour le faire, il suffit de cliquer sur « Login with Spotify ». Ensuite, une fenêtre contextuelle apparaîtra dans laquelle on nous demandera nos informations de connexion Spotify. Nous devrons y entrer notre nom d’utilisateur et notre mot de passe, ou nous connecter avec Google, Facebook ou Apple si notre compte est lié à l’un de ces services.

Il ne nous reste plus qu’à attendre quelques secondes. Ensuite, nous pourrons voir apparaître sur notre écran un graphique circulaire qui nous montre toutes les informations sur les genres musicaux que nous écoutons le plus sur la populaire plateforme de streaming, ainsi que la liste de nos artistes préférés. En haut du graphique, nous trouverons les options « Last 4 weeks », « Last 6 months » ou « All time », avec lesquelles nous pourrons choisir la période de temps que l’outil prend en compte pour nous donner les statistiques.

Il est important de noter que cette application web a été conçue pour être utilisée depuis un appareil mobile. Cela ne veut pas dire qu’il est impossible d’accéder à notre graphique depuis un ordinateur, mais il est possible qu’il ne s’affiche pas correctement, car les dimensions de l’écran d’un PC ne sont pas celles qui ont été utilisées pour concevoir le site web. Par conséquent, si vous êtes curieux de savoir quelle musique vous écoutez le plus, nous vous recommandons de suivre ce processus à partir de votre téléphone.

Spotify Pie ou Spotify Wrapped?

Si nous parlons d’outils avec des statistiques sur Spotify, il est impossible de ne pas les comparer à Spotify Wrapped, les statistiques que le service de streaming lui-même publie chaque année. Et chaque option a ses avantages et ses inconvénients.

Spotify offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de scanner des codes de chansons, mais il ne nous offre pas la possibilité d’accéder à nos statistiques à tout moment de l’année. Il nous envoie uniquement notre Wrapped une fois par an, généralement à la fin du mois de novembre. Par conséquent, si vous voulez avoir des informations sur la musique que vous écoutez à tout moment de l’année, vous devrez vous tourner vers Spotify Pie.

La fonctionnalité présentée dans cet article offre également l’avantage de pouvoir voir les statistiques de la musique que nous avons écoutée uniquement au cours des quatre dernières semaines ou des six derniers mois, tandis que Spotify Wrapped est exclusivement un résumé annuel.

Ainsi, si le temps pris en compte pour les statistiques est important pour vous, Spotify Pie est probablement la meilleure option pour accéder à des informations sur votre musique.

Bien sûr, le recours à Spotify Wrapped présente également certains avantages intéressants. Tout d’abord, il nous offre des informations beaucoup plus détaillées. Avec Spotify Pie, nous ne pouvons pas accéder à des données sur le nombre de minutes ou les chansons les plus écoutées, ni sur les minutes consacrées à notre artiste préféré. Si vous voulez tout savoir sur la musique que vous écoutez, attendre la sortie de Wrapped est votre option. De plus, vous n’aurez pas à donner vos données à une application tierce, ce qui est sans aucun doute très intéressant pour ceux qui sont particulièrement préoccupés par leur vie privée.