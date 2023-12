Comment utiliser le téléphone portable comme une boussole

Ton téléphone peut se transformer en boussole pour t’orienter n’importe où. On te montre comment.

Image d’un téléphone avec une boussole à l’écran.

Si tu aimes te promener dans la nature et que tu veux t’orienter correctement, ou même si tu veux décorer ta maison selon les principes du feng-shui, avoir une boussole peut être très pratique. Et même si tu as toujours l’option d’en acheter une ou même d’utiliser les capteurs de ton bracelet ou de ta montre intelligente, une façon simple de toujours savoir où tu te trouves est d’utiliser ton téléphone comme une boussole. Quelque chose de très simple, tu n’as même pas besoin d’installer quoi que ce soit.

Tu as le choix d’utiliser Google Maps ou d’installer une application de boussole sur ton téléphone. Nous t’expliquerons comment procéder pour chacune des options.

Comment calibrer la boussole

La première étape que tu dois suivre pour pouvoir utiliser ton téléphone comme une boussole est de t’assurer qu’elle est calibrée. Tous les téléphones incluent une série de capteurs parmi lesquels se trouve la boussole, mais ces capteurs de ton téléphone peuvent être défectueux. Et pour nous assurer que tout fonctionne correctement, il est essentiel qu’elle soit correctement calibrée.

Pour calibrer la boussole de ton téléphone, tu dois utiliser Google Maps. Cette application est préinstallée sur la plupart des téléphones Android, il ne sera donc normalement pas nécessaire de l’installer. Une fois que tu auras ouvert Google Maps, tu devras appuyer longuement sur le point bleu qui indique notre position sur la carte. Ensuite, une fenêtre bleue apparaîtra, et tu devras sélectionner l’option Calibrer la boussole. Ensuite, tu devras suivre les instructions qui s’affichent à l’écran pour effectuer la calibration.

Les mouvements consistent essentiellement à bouger le téléphone en forme de 8. Une fois que tu auras terminé le processus, l’écran lui-même t’indiquera que la boussole a été calibrée. Tu pourras maintenant commencer à l’utiliser de manière totalement fiable.

Utiliser la boussole sur Google Maps

Comme nous l’avons précédemment mentionné, il n’est pas nécessaire d’installer une application pour utiliser ton téléphone comme une boussole, tu peux le faire directement sur Google Maps.

Pour ce faire, il te suffit de double-cliquer sur le bouton de localisation qui apparaît à l’écran de l’application, qui a la forme et le dessin d’une boussole. Une fois que tu l’auras fait, le téléphone passera en mode boussole.

Lorsqu’il est en mode boussole, la carte se déplace en fonction de nos mouvements, au lieu de rester immobile comme d’habitude. Et une indication du Nord apparaît également, affichée par une flèche similaire à celles que l’on peut trouver sur les boussoles traditionnelles. Au moment où le Nord coïncide avec le haut de l’écran, en plus de voir cette flèche indiquer la direction, tu verras également la lettre N.

De cette façon, nous pouvons nous orienter sans avoir besoin d’une boussole ni d’installer une autre application supplémentaire. Et lorsque tu le souhaites, tu peux désactiver le mode boussole et utiliser Google Maps normalement.

D’autres applications pour utiliser ton téléphone comme une boussole

Si tu préfères, au lieu de Google Maps, tu peux utiliser des applications spécifiques pour utiliser ton téléphone comme une boussole. Certaines de ces applications offrent simplement une interface différente qui peut être plus conviviale, tandis que d’autres proposent des fonctionnalités supplémentaires pratiques pour nous orienter lors de nos promenades en plein air. En fin de compte, le choix entre l’une ou l’autre est simplement une question de préférences personnelles, pour te sentir aussi à l’aise que possible. Voici quelques applications qui peuvent être utiles.

Brújula Smart Compass : Cette application nous permet d’utiliser notre téléphone comme une boussole dans différents modes. Nous pouvons trouver un mode caméra, un mode nuit, un mode carte, satellite ou même mettre l’image de fond qui nous plaît le plus. Il s’agit en principe d’une application totalement gratuite, bien qu’elle dispose également d’une version payante avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le partage de notre position GPS. C’est un outil très pratique pour s’orienter n’importe où et à tout moment.

Google Play | Brújula Smart Compass

Brújula digital : Si tu ne recherches pas quelque chose avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, mais simplement quelque chose d’facile à utiliser, c’est l’application qu’il te faut. Elle dispose d’un design totalement minimaliste, imitant les boussoles traditionnelles que l’on peut trouver dans n’importe quel store spécialisé. Lorsque tu l’ouvriras, tu pourras voir une carte sur laquelle tu verras en permanence où se trouve le Nord. L’application elle-même t’expliquera comment la calibrer si nécessaire.

Google Play | Brújula digital

Brújula de Melonsoft : Cette application se distingue particulièrement par sa grande variété de capteurs qui t’aideront à savoir où tu te trouves à tout moment. Ainsi, en plus de savoir où se trouve le Nord, tu pourras également connaître la latitude et la longitude, la vitesse d’ascension ou l’angle d’inclinaison de l’appareil. Tout cela avec une interface assez intuitive, pouvant également se connecter à Google Maps pour obtenir un résultat plus précis.

Google Play | Brújula de Melonsoft

Brújula de Fulmine Software : Cette application vise simplement à être une boussole simple mais précise. L’idée n’est pas d’avoir une large gamme de fonctionnalités dont la plupart ne seront jamais utilisées, mais de t’offrir une boussole facile à utiliser pour t’aider à t’orienter où que tu te trouves. Et elle a l’avantage de ne pas nécessiter de connexion Internet, ce qui est très pratique si tu vas dans des endroits éloignés où il est difficile de trouver du réseau. Tu peux également voir la boussole depuis l’écran de déverrouillage.

Google Play | Brújula de Fulmine Software

Brújula de AbcApps : Cette application propose des fonctionnalités très similaires aux précédentes. Elle nous permet de nous orienter en sachant en permanence où se trouve le Nord, ainsi que quelques options supplémentaires comme la possibilité de se connecter à Google Maps. L’un des problèmes que nous rencontrons est qu’elle est uniquement disponible en anglais, mais elle est si facile à utiliser que tu n’auras pas de difficulté à t’orienter même si tu ne maîtrises pas la langue.

Google Play | Brújula de AbcApps

Brújula Acero : Si tu aimes pouvoir personnaliser l’interface de n’importe quelle application pour l’avoir toujours à ton goût, cette application est probablement ce que tu cherches. Il s’agit d’une boussole de style marin qui propose une large gamme de couleurs à choisir, afin que son apparence soit exactement celle qui te plaît le plus. Elle dispose de deux modes de boussole : le mode vrai (basé sur le Nord vrai) et le mode magnétique (basé sur le Nord magnétique).

Google Play | Brújula Acero

Mapas de brújula : La dernière application que nous recommandons est spécialement conçue pour afficher ton emplacement actuel sur n’importe quelle carte. Parmi ses fonctionnalités supplémentaires, on trouve la possibilité de l’utiliser comme boussole, ainsi que d’autres options telles que le calcul de la superficie d’une zone donnée. C’est une application simple mais très pratique lorsque nous sortons en plein air.

Google Play | Mapa de brújula