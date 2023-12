La manette Stadia pourra être converti en une pour d’autres plates-formes jusqu’en 2024 : voici comment l’activer

Le délai initial était fixé au 31 décembre 2023, mais maintenant nous pouvons changer le mode de la manette Stadia jusqu’à la fin de 2024.

Google permettra de libérer la manette Stadia jusqu’à la fin de 2024

Une des nouvelles les plus importantes, mais pas pour autant la plus surprenante de 2022, a été l’annonce de la fermeture de Stadia par Google, chose qu’ils ont réalisée début 2023. Avec cela, la société a décidé de rembourser les jeux achetés par les utilisateurs, bien qu’il soit vrai que le devenir de leur manette était un peu plus incertain, du moins jusqu’à ce qu’ils confirment qu’elle pourrait être transformée en une manette compatible avec d’autres plateformes grâce à une mise à jour, ce qui a soulagé plusieurs de leurs clients et utilisateurs, bien sûr.

Au départ, la date limite pour effectuer cette mise à jour, et ainsi éviter que la manette de Google Stadia ne devienne un simple presse-papiers, était fixée au 31 décembre 2023, date que nous sommes sur le point d’atteindre. S’il reste encore quelqu’un qui n’a pas libéré le contrôleur du service de jeux en cloud déjà éteint de Mountain View, cette nouvelle pourrait beaucoup l’intéresser, car il semble que le délai pour effectuer cette action a été prolongé, qui soit dit en passant est très simple.

Il n’y a pas lieu de s’alarmer, il est encore temps de libérer la manette de Google Stadia

Comme indiqué sur le site dédié à la manette Stadia, le délai pour la libérer et la rendre compatible avec d’autres appareils a été prolongé d’un an. Par conséquent, la date limite pour effectuer cette action passe du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024. Il convient de rappeler que cette manette ne se connectait à aucun appareil spécifique lorsque Stadia existait, mais qu’elle communiquait via Wi-Fi avec le routeur et ensuite avec le service de Google lui-même. Donc, en tenant compte de cela, vous connaissez déjà la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre à jour ce contrôleur pour pouvoir continuer à l’utiliser sur d’autres plateformes, telles que le PC ou les mobiles.

Comment libérer la manette de Google Stadia pour continuer à l’utiliser sur d’autres plateformes

Nous savons déjà que nous avons jusqu’au 31 décembre 2024 pour libérer la manette de Google Stadia, donc maintenant il est temps de parler de la façon de le faire, grâce à une mise à jour du micrologiciel, avec laquelle nous désactiverons définitivement la possibilité d’utiliser cette manette en mode Wi-Fi, bien que cela ne soit déjà plus possible. Cette mise à jour peut être effectuée via le site dédié à la manette du service et, une fois à l’intérieur, en cliquant sur l’option « Passer en mode Bluetooth« . La bonne nouvelle est que cela se fait assez rapidement, puis nous pourrons l’utiliser comme une manette Bluetooth ou avec un câble USB.

Comme nous l’avons indiqué, sur la page officielle que nous avons mentionnée, on nous rappelle que ce changement est permanent, chose que nous imaginions déjà et que vous devriez être prêts à accepter, sinon l’autre option est de l’utiliser comme un presse-papiers très curieux. D’autre part, sur ce site, vous pouvez également trouver une option qui nous permet de vérifier s’il y a une mise à jour du micrologiciel du mode Bluetooth.