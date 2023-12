Apple prévient: attention à utiliser des chargeurs contrefaits pour l’Apple Watch (et comment les identifier)

Voici comment identifier un chargeur non recommandé par Apple.

Chargeur sans fil pour Apple Watch

Apple affirme que l’utilisation d’un chargeur pour Apple Watch qui n’a pas été fabriqué par eux ou par un fabricant agréé peut causer des problèmes. Parmi ceux-ci figurent une charge lente, des sonneries continues et une diminution de la durée de vie de la batterie. C’est pourquoi ils veulent apprendre aux utilisateurs de leurs montres intelligentes à distinguer les chargeurs appropriés (ceux créés par eux ou les fabricants certifiés) de ceux qui ne le sont pas.

Comment identifier les chargeurs « faux »

La première chose à prendre en compte est que les chargeurs fabriqués par Apple ont toujours la partie du câble en blanc. Ils utilisent toujours cette couleur, sauf pour les lettres et les chiffres de leur régulation ou de leur conception. Il est possible que d’autres parties changent de couleur, mais le câble sera toujours blanc.

D’autre part, un chargeur fabriqué par Apple intégrera l’un des numéros suivants sur le câble :

A1570

A1598

A1647

A1714

A1768

A1923

A2055

A2056

A2086

A2255

A2256

A2257

A2458

A2515

A2652

A2879

Ce qui précède nous permettra d’identifier l’origine du câble à première vue, mais nous pouvons également le faire en le connectant à notre Mac. La première étape consiste à connecter l’Apple Watch au Mac. Une fois que le deuxième est contrôlé, accédez au menu Apple, aux Préférences système, puis à Général. Ensuite, accédez à A propos, sélectionnez Rapport système et choisissez USB. Enfin, sélectionnez le chargeur pour afficher les détails de sa création, en accédant au créateur. Si Apple Inc apparaît comme le créateur, cela signifie que le chargeur est authentique Apple.

Cependant, Apple ne prétend pas que ses chargeurs sont les seuls bons, pour la multinationale, ceux créés par des sociétés tierces agréées sont également considérés comme bons. Vous pouvez savoir si le fabricant de votre chargeur est agréé par Apple si vous trouvez l’étiquette « Made for [logo d’Apple] WATCH » sur sa boîte. Cela s’applique également à d’autres appareils de la pomme croquée, tels que l’iPhone, l’iPad ou l’iPod : « Made for [logo d’Apple] iPhone / [logo d’Apple] iPad / [logo d’Apple] iPod ». Cependant, il est désormais possible d’utiliser un chargeur Android pour votre iPhone.

Enfin, vous pouvez accéder à ce lien pour vérifier le code UPC ou EAN du produit, qui vérifie s’il est approuvé par Apple. Ce code se trouve sur sa boîte ou dans les instructions. Accédez au lien, sélectionnez UPC/EAN dans le premier champ et saisissez les chiffres dans le deuxième. Ensuite, cliquez sur Rechercher. Une liste s’affichera, si vous ne trouvez pas votre chargeur dans cette liste, Apple vous recommande de le remplacer par un chargeur officiel.