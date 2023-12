Comment changer le son et la vibration par défaut d’une notification sur l’iPhone

Un ajuste qui arrive après 15 ans.

L’iPhone permet désormais de changer le son des notifications par défaut

Nous allons vous dire comment changer le son et la vibration par défaut d’une notification sur iPhone, l’une des grandes nouveautés qui est arrivée avec toutes les nouveautés d’iOS 17.2. Cette possibilité est l’une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs et il est désormais possible de faire cet ajustement facilement et rapidement.

Dans cet article, nous allons vous énumérer les étapes à suivre pour changer le son et la vibration par défaut d’une notification sur iPhone, de sorte que vous puissiez avoir ceux que vous aimez plutôt que d’avoir le son et la vibration par défaut de l’iPhone.

L’iPhone permet maintenant de choisir le son par défaut des notifications

Apple a lancé la version finale d’iOS 17.2 lundi dernier et parmi les nouveautés, il est possible de changer et de choisir le son et la vibration par défaut des notifications entrantes, chose qui n’a jamais été possible auparavant. Jusqu’à présent. Pour le faire, vous devrez simplement suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Accédez à la section Sons et vibrations. Dans Sons et vibrations, appuyez sur Notifications par défaut.

Et voilà. Grâce à ce nouvel ajustement, iOS permet aux utilisateurs de choisir un son par défaut pour toutes les notifications entrantes, sauf bien sûr pour les messages, les alertes de courrier et les alertes de calendrier, qui disposaient déjà d’options de personnalisation.

De plus, iOS 17.2 permet également de modifier la vibration haptique des notifications, ce qui constitue une grande avancée vers une plus grande personnalisation. Cette fonctionnalité était disponible depuis toujours sur Android, et c’est une très bonne nouvelle qu’elle soit également arrivée sur iOS.

Rappelons qu’une récente version d’iOS a également ajouté de nouveaux sonneries, les voici : Alba, Arpeggio, Mordant, Carré, Conte, Déploiement, Dais, Gyasa, Inclinaison, Marmit, Mercure, Mosaïque, Pas, Pousse, Radial, Refuge, Sortie ou Trille.

Autres nouveautés d’iOS 17.2

iOS 17.2 a été une grande mise à jour pleine de nouveautés, car non seulement il est possible de changer le son et la vibration par défaut des notifications entrantes, mais il est également livré avec plusieurs améliorations et des corrections de sécurité importantes pour protéger la vie privée de tous les utilisateurs :

Nouvelle application Journal avec des suggestions basées sur les activités que l’iPhone collecte.

Nouvelle liste des chansons préférées d’Apple Music.

Nouvelle action de l’application Traduire pour le Bouton d’Action de l’iPhone 15 Pro.

Possibilité de réagir aux messages iMessage avec n’importe quel sticker.

De plus, il faut également noter que récemment, la première version bêta d’iOS 17.3 a été lancée avec un nouveau système de sécurité pour l’iPhone qui rendra nécessaire l’authentification par Face ID pour des actions telles que l’accès au trousseau iCloud ou le changement du mot de passe de l’identifiant Apple. Des fonctions qui peuvent désormais être effectuées avec le code.