Comment supprimer des programmes du démarrage de Windows 10 et Windows 11

Dans ce guide, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur les applications de démarrage dans Windows 11 et Windows 10.

Entre autres choses, en supprimant les applications de démarrage, vous pouvez améliorer les performances de Windows.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour supprimer des programmes du démarrage dans Windows 10 et Windows 11. Étant donné que c’est la dernière mise à jour du système de Microsoft publiée à ce jour, je vais me concentrer sur la procédure applicable à Windows 11. Cependant, même si votre ordinateur est encore sur la version précédente, ce que je vais vous expliquer vous intéressera.

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est si important de contrôler les applications qui s’exécutent au démarrage du système. Ou peut-être vous ne savez pas quelles applications vous devriez supprimer de cette liste et lesquelles vous devriez laisser. Eh bien, si vous restez jusqu’à la fin, je répondrai à toutes vos questions à ce sujet. Je vous aide non seulement à supprimer des applications du démarrage de Windows, mais aussi à décider lesquelles vous devriez désactiver et lesquelles vous devriez conserver.

Qu’est-ce que ce sont et comment supprimer les programmes de démarrage dans Windows ?

Pourquoi devriez-vous désactiver certaines applications de démarrage ?

Qu’est-ce que ce sont et comment supprimer les programmes de démarrage dans Windows ?

Tout d’abord, qu’est-ce que les programmes de démarrage ? Lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation de votre ordinateur portable ou de bureau, Windows démarre. Pour fonctionner, il a besoin d’exécuter un ensemble de composants logiciels de base qui lui permettront, entre autres choses, de gérer les périphériques, d’ouvrir des applications tierces ou de connecter l’ordinateur à Internet. Aucune de ces petites applications ou plug-ins n’est considérée comme une application de démarrage car, en réalité, elles sont indispensables au bon fonctionnement du système.

Les applications de démarrage sont tous les programmes tiers (et aussi de Microsoft, comme le navigateur Edge pour Windows) qui, bien qu’ils ne soient pas indispensables au bon fonctionnement de Windows, s’ouvrent lors du démarrage de l’ordinateur. Par exemple, imaginez que vous souhaitez synchroniser vos fichiers avec Google Drive. Afin que l’utilisateur n’ait pas à ouvrir manuellement le programme de synchronisation, une entrée est créée dans la liste des applications de démarrage. Ainsi, ce programme s’exécute au démarrage de la session pour que la synchronisation fonctionne dès le début.

Mais que se passe-t-il si vous souhaitez empêcher ce comportement ? Vous devez alors suivre les étapes que je vais vous montrer ci-dessous.

Depuis les Paramètres

L’application Paramètres de Windows 11 offre de plus en plus d’options. Elle vous permet d’installer des licences Windows, de gérer les périphériques Bluetooth ou de libérer de l’espace. Mais la fonction dont je vous parle ici permet de déterminer quelles applications s’exécutent au démarrage et lesquelles ne le font pas.

Voici ce que vous devez faire pour y accéder :

Ouvrez les Paramètres de Windows. Cliquez sur Applications pour ouvrir la section correspondante. Dans cette section, cliquez sur Démarrage. Cliquez sur le curseur à côté de chaque application pour contrôler son état.

Si l’application est désactivée, elle ne s’exécutera pas au démarrage. En revanche, si elle apparaît comme activée, cela signifie que le programme s’ouvrira au démarrage de l’ordinateur. Comme je l’ai mentionné, cette procédure est également compatible avec Windows 10, bien que ce système ait une interface légèrement différente et que les étapes puissent varier un peu.

Depuis le gestionnaire des tâches

Une autre alternative que vous avez pour désactiver les programmes de démarrage est d’utiliser le Gestionnaire des tâches. Vous savez probablement que vous pouvez ouvrir cet outil système en appuyant sur les touches Ctrl + Alt + Suppr. Cependant, vous pouvez également le trouver en effectuant une recherche ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le logo Windows dans la barre des tâches.

Une fois le Gestionnaire des tâches ouvert, procédez comme suit :

Dans le volet de gauche, cliquez sur Applications de démarrage. Sélectionnez le programme que vous souhaitez désactiver et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, cliquez sur Désactiver. Si vous souhaitez connaître l’état actuel de chaque application, regardez la colonne homonyme dans cette section du Gestionnaire des tâches.

La section Applications de démarrage est également présente dans le Gestionnaire des tâches de Windows 10. Encore une fois, la différence entre les deux systèmes est plus une question esthétique que fonctionnelle.

Depuis l’application elle-même

Bien que ce ne soit pas toujours possible, vous pouvez également modifier cette configuration depuis l’application elle-même. Par exemple, une fois installé sur votre ordinateur, Spotify est automatiquement configuré pour s’exécuter au démarrage. En suivant l’une des deux méthodes précédentes, vous pouvez modifier ce comportement. Cependant, l’application elle-même dispose du réglage approprié dans son panel de configuration. Il en va de même pour

Si vous préférez ne pas utiliser les Paramètres de Windows et le Gestionnaire des tâches, parcourez les paramètres de l’application jusqu’à trouver une section similaire à celle que vous voyez dans l’image ci-dessus. Modifiez alors le paramètre pour que le programme cesse de s’ouvrir au démarrage de la session.

Pourquoi devriez-vous désactiver certaines applications de démarrage ?

Désactiver certaines applications de démarrage dans Windows 10 et Windows 11 est un moyen efficace d’améliorer les performances et la vitesse de votre ordinateur. Lorsque vous allumez votre PC, plusieurs applications se lancent automatiquement en arrière-plan, consommant des ressources système. Désactiver celles dont vous n’avez pas besoin peut réduire le temps de démarrage, libérer de la mémoire RAM et réduire la consommation d’énergie en supprimant les processus en arrière-plan.

Vous pouvez désactiver tous les programmes de démarrage sans craindre que le système cesse de fonctionner, mais il est recommandé de le faire uniquement avec ceux que vous n’utilisez pas fréquemment. N’oubliez pas que certaines applications, comme les clients de synchronisation de fichiers nécessaires aux services cloud ou les programmes antivirus, ne fonctionneront correctement que s’ils s’exécutent avec le système.

Par conséquent, en optimisant les applications de démarrage, assurez-vous de conserver celles qui sont essentielles pour vous et qui vous aident à accomplir vos tâches habituelles. Sinon, vous devrez ouvrir certains programmes manuellement et perdre des fonctionnalités de base dans votre quotidien.