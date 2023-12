Siri peut éteindre ou redémarrer ton iPhone : on te explique comment

Il suffira d’une commande vocale.

Comment éteindre ou redémarrer l’iPhone avec Siri

Nous allons expliquer comment éteindre ou redémarrer l’iPhone en utilisant Siri, vous permettant ainsi d’effectuer ces actions de manière pratique grâce à des commandes vocales avec l’assistant. Bien que Siri soit relégué au second plan par rapport à d’autres assistants sur le marché, il fait preuve d’efficacité dans l’exécution des tâches du système d’exploitation, telles que l’extinction ou le redémarrage de l’iPhone, entre autres fonctions.

Tout au long de cet article, nous détaillerons les étapes à suivre pour éteindre ou redémarrer votre iPhone avec Siri. Cette méthode, étant vocale, offre une alternative plus rapide par rapport à l’appui sur les boutons. Il est essentiel de comprendre l’intelligence de Siri afin de tirer pleinement parti de son potentiel.

Hé Siri, éteins l’iPhone

Je me souviens clairement que la possibilité d’éteindre ou de redémarrer l’iPhone a été introduite dans une version bêta d’iOS 16 l’année dernière, suscitant un intérêt considérable en permettant l’exécution de ces actions de manière simple et rapide grâce à des commandes vocales. Pour ce faire, vous avez seulement besoin d’invoquer l’assistant et de demander l’extinction ou le redémarrage de l’iPhone, deux fonctions qui peuvent être très utiles en cas de dysfonctionnement de l’appareil.

Il est important de souligner que, du fait qu’il s’agit d’actions significatives, Siri demandera une confirmation avant de les exécuter. Par conséquent, en plus de donner l’ordre à l’assistant, vous devrez appuyer sur le bouton « Oui » qui apparaîtra dans le message de confirmation.

De plus, grâce à l’application native Raccourcis de l’iPhone, il est également possible d’effectuer ces actions. Il vous suffit de créer trois raccourcis différents pour redémarrer, éteindre ou verrouiller l’écran de votre iPhone. Il convient de mentionner que ces commandes Siri et Raccourcis fonctionnent à la fois sur l’iPhone et sur l’iPad.

Siri présente diverses caractéristiques intéressantes, y compris des « easter eggs » pour les fans de Harry Potter, avec lesquels vous pouvez allumer ou éteindre la lampe de poche, ainsi que ouvrir des applications. Certaines des fonctions que Siri peut exécuter incluent :

Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

Activer ou désactiver la connexion Bluetooth.

Activer ou désactiver le mode économie d’énergie.

Ajuster la luminosité de l’écran.

Ajuster le volume de l’iPhone.

Afficher les mots de passe enregistrés.

le contenu actuel de l’écran.

Lire des articles sur Safari.

Malgré le fait que l’assistant d’Apple soit resté relativement inchangé pendant des années, une refonte complète est prévue dans iOS 18. La clé réside dans une connaissance approfondie de ses capacités et, à partir de là, tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.