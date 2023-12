Sécurité maximale pour vos achats sur Google Play : voici comment activer facilement l’option de paiement par empreinte digitale depuis votre Xiaomi

Tout amélioration en termes de sécurité avec notre téléphone est essentielle, et si cela est accompagné d’un plus grand confort, alors bienvenue. C’est ce qui se passe lorsque nous effectuons des achats sur le Google Play Store, un service qui nous permet de payer directement en utilisant notre empreinte digitale associée au service Google Wallet bien que cela nécessite une activation.

Ce réglage est complètement essentiel chaque fois que nous voulons effectuer n’importe quel type de paiement via cette plateforme, car cela sera beaucoup plus sûr et surtout beaucoup plus rapide. Dans ce post, nous vous montrons comment configurer et profiter de toute sa puissance depuis votre téléphone Xiaomi.

Voici comment payer avec votre empreinte sur le Google Store

Comme nous l’avons dit, ce paramètre nous semble totalement essentiel si vous avez l’habitude d’acheter des applications ou de payer des services via le Google Play Store. Les jours où nous devions configurer notre carte de crédit pour tout et n’importe quoi sont loin derrière nous. Maintenant, il suffit de l’avoir définie dans Google Wallet pour qu’elle soit suffisamment synchronisée avec n’importe quel service.

Dans le cas de Google Play, pour activer cette synchronisation, il est nécessaire de naviguer dans les paramètres de l’application et de le configurer manuellement, bien que, heureusement, ce ne soit pas trop compliqué, comme nous allons vous l’expliquer ci-dessous.

Pour ce faire, vous devez simplement suivre ces étapes :