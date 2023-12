Voici comment Apple pourrait simplifier la gamme iPad en 2024

La suppression de l’iPad Air rendrait la gamme moins confuse.

Ainsi, Apple pourrait rendre la gamme iPad moins confuse

Si les rumeurs se confirment, après une année sans lancement d’un nouveau modèle d’iPad, la société à la pomme croquée renouvellera toute sa gamme avec le lancement de nouveaux iPad Pro, iPad Air, iPad mini et iPad 11. De plus, selon l’analyste Mark Gurman, l’objectif de l’entreprise est de rendre la gamme beaucoup plus claire qu’auparavant.

Actuellement, il est difficile de choisir un iPad car la gamme est assez confuse. Il n’est pas clair quelles sont les versions Pro et celles d’entrée de gamme. De plus, pour ajouter à la confusion, l’utilisateur peut choisir entre trois modèles différents d’Apple Pencil, le modèle de première et seconde génération ou encore le tout récent Apple Pencil USB-C.

Apple veut bien différencier la gamme Pro, Air et d’entrée de gamme

Mark Gurman ne nous a pas seulement fourni des informations sur les iPad qu’Apple prévoirait de lancer l’année prochaine, mais il a également mentionné ses intentions de bien différencier ce qu’est un iPad Pro, un iPad Air et un iPad d’entrée de gamme. Selon l’analyste de Bloomberg, le renouvellement de la gamme pourrait se décliner comme suit :

iPad Pro : 11 et 13 pouces avec technologie OLED et ProMotion. Processeur M3. Nouveau clavier Magic Keyboard et Apple Pencil 3.

: 11 et 13 pouces avec technologie OLED et ProMotion. Processeur M3. Nouveau clavier Magic Keyboard et Apple Pencil 3. iPad Air : 10,9 et 12,9 pouces avec technologie LCD avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 60 Hz. Processeur M2. Touch ID sur le bouton d’alimentation. Magic Keyboard et Apple Pencil 2. USB-C. Couleurs plus vives.

: 10,9 et 12,9 pouces avec technologie LCD avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 60 Hz. Processeur M2. Touch ID sur le bouton d’alimentation. Magic Keyboard et Apple Pencil 2. USB-C. Couleurs plus vives. iPad d’entrée de gamme : 10,9 pouces LCD à 60 Hz. Nouveau processeur A15 Bionic. Touch ID, Magic Keyboard, Apple Pencil 2 et USB-C. Couleurs attrayantes.

: 10,9 pouces LCD à 60 Hz. Nouveau processeur A15 Bionic. Touch ID, Magic Keyboard, Apple Pencil 2 et USB-C. Couleurs attrayantes. iPad mini : 8,7 pouces LCD à 60 Hz et correction de l’effet gelée. Nouveau processeur A16 Bionic. Touch ID. Apple Pencil 2 et USB-C. Couleurs attrayantes.

Bien que cela soit la gamme iPad 2024, je la trouve toujours confuse et je pense qu’Apple devrait faire des changements plus radicaux, tels que la suppression de l’iPad Air dans le but de faire des modèles Pro les iPad haut de gamme et de ne laisser aucune ambiguïté quant au choix entre un Air ou un Pro.

Apple devrait supprimer l’iPad Air

En y réfléchissant bien, ce qu’Apple devrait faire est de supprimer l’iPad Air de sa gamme et de renforcer l’iPad d’entrée de gamme. Avec l’arrivée supposée de l’iPad Air de 12,9 pouces, il sera plus difficile de choisir entre le modèle Pro et l’Air, puisqu’un modèle avec un écran de taille supérieure sera plus cher.

Si Apple renforçait le modèle d’entrée de gamme, il pourrait encore bénéficier des utilisateurs étudiants et occasionnels et établir une distinction claire entre ce qui est Pro et ce qui ne l’est pas. Le modèle mini, quant à lui, pourrait rester une option pour les utilisateurs similaires à Kindle qui souhaitent une tablette plus petite pour un usage de ce type.

L’iPad Air est le modèle qui prête le plus à confusion. Si Apple le supprimait, il pourrait augmenter le prix du modèle d’entrée de gamme afin d’offrir des améliorations telles qu’une plus grande capacité de stockage et un processeur amélioré. De cette façon, il serait clair quel iPad est un Pro et lequel ne l’est pas, et il serait beaucoup plus facile de choisir un modèle. Ensuite, l’iPad mini pourrait être destiné à ce groupe spécifique d’utilisateurs.